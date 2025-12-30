Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

El muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón se vuelve viral en Bogotá y desata debate en redes sociales - crédito canal RCN

Yina Calderón, influencer y empresaria de fajas, vuelve a ser protagonista en las celebraciones de fin de año tras convertirse, una vez más, en inspiración para los tradicionales muñecos de Año Viejo.

Pese a que la propia Calderón pidió en sus redes sociales que este diciembre de 2025 no le hicieran más muñecos con su imagen, su solicitud no fue atendida por sus seguidores y bromistas, quienes replicaron su figura con ingenio y creatividad en distintas regiones del país.

En las plataformas digitales se difundieron videos y fotos de varios muñecos que representan a la polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Algunos optaron por imprimir su rostro y pegarlo en los muñecos, mientras que otros fueron más allá y sumaron también a sus hermanas, Leonela, Claudia y Juliana, en las réplicas.

Incluso apareció un muñeco de Año Viejo en el que Yina Calderón aparece junto a la bailarina Andrea Valdiri, ambas luciendo los trajes de boxeo del evento en el que se iban a enfrentar, pero que terminó con la renuncia de Calderón en pleno ring.

La tendencia de este año, sin embargo, ha sido el llamado “Yina Calderón triple cara”. Este muñeco, que se ha vuelto viral en redes sociales, está basado en el llamativo vestido de tres cabezas que la empresaria usó durante uno de los capítulos de La casa de los famosos Colombia 2025.

La creatividad de los seguidores sorprendió al replicar el icónico atuendo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en un muñeco que arrasa en redes sociales - crédito @sr.aristizabal/ TikTok

“En la mente de muchos de los televidentes de La casa de los famosos Colombia quedó el día en el que la influencer asombró al lucir un vestido de color negro, parecido a un traje de playa en látex, con mangas largas, guantes y botas, a la vez que le cubría, pero eso no era todo porque en sus hombros tenía dos cabezas”, relataron usuarios en redes.

El muñeco, bautizado en internet como “Yina Calderón, triple cara”, ha generado miles de interacciones y comentarios, consolidándose como uno de los más comentados y compartidos de la temporada.

La creatividad de quienes replicaron hasta el más mínimo detalle del estrambótico atuendo ha sido motivo de elogio y humor. A pesar de las peticiones de la influencer, la tradición de representarla en los muñecos de fin de año sigue viva, reflejando el impacto de su imagen y personalidad en la cultura popular y en las celebraciones del cierre de año en Colombia.

Otras versiones de Yina Calderón como Año viejo han circulado en redes sociales - crédito X

“EL QUE HIZO ESO ES UN ARTISTA”, “la hacen más famosa”, “Que prefieres una mentira que te haga reír o una verdad que te haga llorar”, “porque usted nunca está apagada”, “le hizo el culo igual de caído”, fueron algunas de las reacciones.

Pese a que en los primeros días de diciembre, Yina Calderón realizó un llamado público para que su imagen no fuera utilizada en los tradicionales muñecos de año viejo, sus deseos fueron ignorados.

La empresaria y creadora de contenido expresó su molestia a través de redes sociales, señalando que durante varios años ha sido una de las figuras más recurrentes en esta tradición, especialmente en pueblos de distintas regiones del país.

“No me hagan de año viejo. Estoy cansada de que me hagan en algunos pueblos de Colombia de año viejo. ¿Por qué me tienen que quemar a mí, habiendo tantas figuras para quemarlas de año viejo?, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los años es lo mismo, en diferentes pueblos me hacen de año viejo, no me quemen este año, por favor”, reclamó la influencer en una de sus publicaciones.

La empresaria pidió que no usen su imagen como "año viejo", como ha ocurrido en otros años - crédito @alec1888/ TikTok

Sin embargo, su petición fue ignorada por los internautas, quienes rápidamente replicaron su imagen en los muñecos de fin de año, dando pie a bromas y comentarios en redes sociales.

La popularidad de Yina Calderón, reforzada por su participación en realities como La casa de los famosos Colombia, ha hecho que su imagen cobre notoriedad en este tipo de celebraciones. Otras celebridades que han sido usadas para hacer muñecos de año viejo son Karina García, Emiro Navarro e incluso La Toxi Costeña.