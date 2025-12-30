Colombia

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

Acompañado por Mr. Stiven, el reguetonero se dejó contagiar por el ambiente previo a su show en el Concierto del Flow, incluso degustando comida típica de la capital del Valle

El reguetonero compartió imagenes de su show durante la Feria de Cali, alternadas con momentos conociendo las calles de la ciudad - crédito @titoelbambino/Instagram

En el cierre de 2025 los ojos de los colombianos están puestos en la Feria de Cali, que por estos días recibe miles de visitantes por cuenta de sus fiestas tradicionales, acompañadas de conciertos multitudinarios.

Además de figuras de la salsa como Marc Anthony o El Gran Combo de Puerto Rico que protagonizaron el Superconcierto de la Feria en el estadio Pascual Guerrero, artistas de música popular como Luis Alfonso, o de vallenato como Silvestre Dangond han deleitado a los asistentes.

Dentro de la cuota del urbano, uno de los artistas que más dio de qué hablar fue Tito El Bambino, que formó parte del Concierto del Flow encabezado por Beéle y complementado por otras figuras del género como Jowell & Randy, Arcángel, y Cosculluela.

Sin embargo, el intérprete de Baila Morena decidió extender su estadía en la capital del Valle para sumergirse en los principales atractivos turísticos y costumbres locales.

“Admiro esta ciudad, me recuerda mucho a Puerto Rico por su clima cálido y por el buen recibimiento de su gente”, expresó el propio artista en sus redes sociales, acompañando fotos y videos que reflejaron la hospitalidad con la que fue acogido por los locales.

En los días posteriores estuvo conociendo distintos rincones de Cali, acompañado del influenciador Mr. Stiven, que colaboró en la organización del itinerario del artista por los puntos emblemáticos de la capital del Valle. El artista incluso se atrevió a realizar el tradicional descenso en las tradicionales canastas de cerveza en el parque San Antonio.

El reguetonero realizó el descenso en canastas de cerveza en el parque San Antonio - crédito @titoelbambino/Instagram

Varios curiosos que se percataron de la presencia de Tito captaron el momento en el que el reguetonero se ubicó en la cima de la colina y bajó a bordo de la conosta visiblemente emocionado.

El cantante y el creador de contenido recorrieron sitios emblemáticos como el parque de San Antonio y la Loma de la Cruz. También se le vio degustando platos tradicionales, entre ellos la chuleta, y bebidas representativas como el champús y el cholado, que probó en las inmediaciones de las Canchas Panamericanas.

El artista se mostró especialmente complacido tras catar el tradicional cortado, un dulce típico que definió como “muy bueno” en sus publicaciones. La presencia del cantante en la ciudad incluyó además visitas a tiendas de artesanías, una prueba de sombreros típicos y la interacción cercana con el público, que no dejó de acompañarlo en cada parada.

Mr. Stiven acompañó a Tito El Bambino durante su visita, coordinando el itinerario a visitar por el artista - crédito @titoelbambino/Instagram

Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali por problemas de salud

Silvestre Dangond interrumpió abruptamente su show en Cali - crédito silvestredangond/Instagram

Durante la presentación del cantante vallenato el pasado 28 de diciembre en el Diamante de Béisbol de Cali, este tuvo que interrumpir su presentación luego de dos horas y media, causando desazón entre los asistentes, puesto que se esperaba que el concierto se extendiera hasta tener más de cuatro horas de duración.

De acuerdo con lo dado a conocer por el equipo del artista, la suspensión obedeció a una “molestia gastrointestinal” que forzó al cantante a abandonar el escenario por recomendación médica, priorizando su salud.

El cantante utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, señalando: “Respirar y agradecer!!! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”.

La próxima presentación de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella está programada para el Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que se celebrará en Valledupar entre el 29 de abril y el 2 de mayo, evento que también contará con actuaciones de artistas como Binomio de Oro de América, J Balvin y Guayacán Orquesta.

