Salario mínimo de 2026: pese a aumento, se vendrían problemas para los colombianos a la hora de pagar por productos o servicios

El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo Colombia 2026, que será de $2.000.000, representa un aumento superior al 23% respecto a 2025. La medida, presentada como el inicio de “la era del salario vital para Colombia”, fue destacada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que afirmó que “en términos reales, el trabajador va a aumentar sus ingresos reales en un dieciocho punto siete por ciento”.

Según el funcionario, “por fin, después de 34 años de expedida la Constitución Política de Colombia, aplicamos el concepto del salario vital y móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional y que, además, cumple y honra compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo”.

De igual manera, el ministro resaltó el compromiso del Gobierno con la dignidad laboral, al recordar que en 2022 el salario mínimo estaba en $1.000.000 y, para 2026, ese monto se duplicará. El aumento fue celebrado como “un enorme cambio para los trabajadores y trabajadoras de Colombia”, según el titular de la cartera laboral.

Mientras el Ejecutivo remarcó el objetivo de justicia social del nuevo aumento del salario mínimo, la decisión generó un fuerte rechazo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El gremio advirtió que ahora “se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”.

Además, el gremio que preside Bruce Mac Master reiteró la preocupación respecto al proceso seguido para determinar el incremento y señaló la falta de participación del sector empleador. “La falta de participación desde el Gobierno hacia los generadores de empleo se ha extendido hasta la definición del salario mínimo para el próximo año”, agregó.

Gasto público adicional

Dentro de las cifras que sostienen sus advertencias, la asociación calculó que “cada 1% de incremento salarial genera $400.000 millones de gasto público adicional”. La entidad gremial remarcó lo delicado de esta proyección en el actual contexto de emergencia económica declarada por el Ejecutivo, y en dentro del desafío de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, el empleo formal y la competitividad nacional.

Asimismo, criticó con firmeza la legalidad del procedimiento al manifestar que “el Gobierno nacional ha decidido en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital que, evidentemente, no es producto de una conversación de toda nuestra sociedad en forma abierta, profunda y democrática, como deben ser las conversaciones en democracia”.

Según la misma, estas conversaciones no fueron dadas en el seno de la Comisión de Concertación de políticas laborales, un espacio tripartito que, según la Constitución, debe garantizar la participación de trabajadores, empleadores y Gobierno en la definición de políticas salariales y laborales.

Estructura de costos

El sector hotelero parece estar golpeado por el nuevo escenario. El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, expuso que “un incremento superior al 23% va a terminar impactando de una manera muy significativa la estructura de costos en nuestro sector”.

Duarte remarcó que cerca del 70% de los trabajadores son parte del equipo operativo, un grupo muy sensible a los ajustes salariales y de condiciones laborales.

Factores que implican presión sobre la hotelería

Asimismo, el representante hotelero mencionó la acumulación de factores que aumentan la presión sobre la industria, entre ellos, la entrada en vigor, desde julio de 2026, de la reducción de la jornada a 42 horas semanales para un sector intensivo en mano de obra que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, anunció que “ya a partir de este 2025, recordemos, tiene un incremento, una sobretasa en la energía, un 20%”.

De igual forma, añadió que el sector también enfrenta mayores gastos en gas y que la última encuesta mensual de alojamiento del Dane refleja niveles de ingresos reales negativos durante todo el año en curso y el anterior. El dirigente definió la situación como “un escenario bastante complejo para el sector”.