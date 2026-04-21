Hermano de Luis Andrés Colmenares hizo dura petición a Laura Moreno y Jessy Quintero: “Tómense el tiempo para hablar con mi mamá”

La familia Colmenares pidió un encuentro privado con Laura Moreno y Jessy Quintero para conocer la verdad sobre la noche del 31 de octubre de 2010 - crédito @jcolmenarese/Instagram

Cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia determinara la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessy Quintero en medio de caso por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares en octubre de 2010, la familia del joven envió un fuerte mensaje a las dos mujeres que vieron por última vez al fallecido.

En medio de una entrevista otorgada a la revista Semana, Jorge Colmenares, hermano del estudiante de la Universidad de los Andes, expresó que la familia ha decidido confiar el asunto a fuerzas superiores, pese a sus reparos a la justicia.

“Creo que mi hermano, en donde esté, se tiene que sentir orgulloso de que intentamos luchar por él, sacar su nombre adelante. Buscamos todos los recursos que la ley nos presta. (...) Ya acá no queda nada más que dejar esto en la justicia divina”, afirmó, tras años de litigios y búsquedas legales.

Sin embargo, Colmenares aprovechó para dirigirse directamente a las dos mujeres que recobraron su plena libertad y el fin de las investigaciones, con el propósito de solicitar un encuentro privado en el que relaten lo que verdaderamente ocurrió la noche del 31 de octubre de 2010.

“Ustedes ya quedaron absueltas, en el ordenamiento jurídico no van a ser condenadas y no tendrán que pisar una cárcel”, comentó colmenares.

El hermano del joven fallecido aseguró que su familia luchó por la memoria de Luis Andrés utilizando todos los recursos legales disponibles, pero que, agotadas esas instancias, solo queda esperar un acto de sinceridad personal por parte de las involucradas, fuera del ojo público y de la mirada de la justicia.

“Pero ustedes, como mujeres, ahora sí tómense el tiempo para hablar con mi mamá y decirle qué fue lo que sucedió esa noche, qué es lo que tanto dicen en esas interceptaciones en donde mencionan que son las únicas que saben lo que pasó con mi hermano”, comentó Jorge colmenares.

Incluso, el joven señaló que el tema ya se puso sobre la mesa en la familia y que están dispuestos a escuchar la verdad de lo ocurrido sin recurrir a más acciones legales, pese a las duras respuestas entregadas por la madre y el padre de Colmenares contra la justicia.

“Mi mamá está totalmente dispuesta a sentarse y a que le digan qué fue lo que pasó”, continuó Jorge Colmenares.

La determinación del alto tribunal significa que las dos mujeres quedan libres de responsabilidad penal en el expediente sobre la muerte ocurrida la noche del 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey de Bogotá.

Aunque el proceso judicial ha concluido para ellas, la familia de Luis Andrés sigue anhelando respuestas sobre lo que realmente sucedió. Incluso, cuestionó la actitud de Jessy Quintero que, pese a las repetidas insistencias de la familia por conocer la versión de la joven, siempre los enviaba a hablar con Laura Moreno sobre lo ocurrido esa noche.

Según Colmenares, no es entendible la defensa hacia la Moreno, pese a las versiones que se dieron a la justicia sobre la relación con Quintero, que aseguraba que las dos bogotanas se conocieron la misma noche en que murió Luis Andrés.

“Por qué si ella era amiga de la familia no fue capaz de decirnos qué había sucedido esa noche”, comentó Jorge Colmenares.

Finalmente, el joven aseguró que una vez superadas las instancias legales, que fallaron a su favor, es momento para que la verdad se conozca aunque sea en un ambiente privado, con el propósito de cerrar el caso que ha perdurado por más de década y media.

“Ya al final no tenemos forma de armar un proceso en contra de ellas, entonces que se tomen el tiempo de pensar en el dolor de una madre que lo ha llevado por 16 años y que nos digan la verdad”, concluyó Jorge Colmenares en su entrevista con Semana.