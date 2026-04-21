Colombia

Director de la Policía se refirió al ataque armado que dejó un patrullero muerto y cuatro heridos en Cartagena del Chairá: “Fue vilmente asesinado”

Geison Rayo Espinoza, de 24 años, falleció durante labores de control en una feria local; tres policías más y un civil permanecen bajo atención médica

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Ataque armado en Cartagena del Chairá dejó un policía muerto durante operativo de seguridad - crédito @DirectorPolicia/X
Ataque armado en Cartagena del Chairá dejó un policía muerto durante operativo de seguridad - crédito @DirectorPolicia/X

En la noche del lunes 20 de abril de 2026, uniformados de la Policía Nacional fueron atacados en Cartagena del Chairá, Caquetá, durante un operativo especial vinculado a una feria regional, resultando en la muerte del patrullero Geison Rayo Espinoza, de 24 años.

El joven agente, junto a sus compañeros, llevaba a cabo tareas de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes cuando sujetos armados perpetraron el atentado.

El ataque se produjo mientras los policías cumplían una asignación temporal, limitada al fin de semana, para reforzar la vigilancia y prevenir alteraciones del orden en la localidad.

La agresión dejó, además, tres policías y un civil lesionados, quienes fueron remitidos de inmediato a la clínica Medilaser para recibir atención médica. Los informes médicos indicaron que todos permanecen en condición estable.

Autoridades calificaron el hecho como una acción directa contra la Fuerza Pública y señalaron la presencia de estructuras ilegales asociadas a las disidencias de las Farc, como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, en esa región. Estos grupos han sido responsables de incidentes previos contra efectivos policiales y civiles.

Patrullero Geison Rayo Espinoza falleció tras atentado contra la Policía en Caquetá - crédito Redes sociales
Patrullero Geison Rayo Espinoza falleció tras atentado contra la Policía en Caquetá - crédito Redes sociales

El comando de la Policía y organismos gubernamentales rechazaron lo sucedido, expresaron solidaridad con los familiares de la víctima fatal y anunciaron la apertura de investigaciones para identificar y capturar a los autores del atentado. Equipos de inteligencia trabajan en la zona para esclarecer detalles del caso y prevenir nuevos episodios de violencia.

Pronunciamiento en X del general William Rincón sobre el atentado: “Despedimos a un héroe de la patria”

Tras lo anterior, el director general de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano, se pronunció a través de sus redes sociales y lamentó la pérdida del joven patrullero. “Despedimos a un héroe de la patria”, escribió el oficial.

Una vez más, el corazón de la Policía se llena de profundo dolor. Anoche, en el municipio de Cartagena del Chairá, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales fueron víctimas de un ataque violento. Como consecuencia de este lamentable hecho, nuestro patrullero de policía Geison Rayo Espinoza fue vilmente asesinado en cumplimiento de su deber”, expresó.

El general también manifestó su solidaridad con los familiares del uniformado fallecido y con los agentes lesionados: “Hoy, como la gran familia policial que somos, acompañamos con respeto y solidaridad al señor Claudio Rayo y a sus seres queridos. Reiteramos que no están solos y que estaremos a su lado en este difícil camino tras la pérdida de su hijo”.

Añadió: “Expresamos nuestro apoyo a los patrulleros de policía Daniel Cardona, Enuar Sancho y Laura Quintero, quienes se recuperan y reciben atención médica especializada”.

General William Oswaldo Rincón Zambrano lamentó asesinato de patrullero en Caquetá - crédito @DirectorPolicia/X
General William Oswaldo Rincón Zambrano lamentó asesinato de patrullero en Caquetá - crédito @DirectorPolicia/X

Finalmente, el comandante rechazó con firmeza el ataque y aseguró que la institución no descansará hasta que los responsables sean presentados ante la justicia.

Rechazamos con firmeza este acto criminal contra nuestros policías y la comunidad de Caquetá. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”, concluyó el general Rincón Zambrano.

Por su parte, el coronel de la Policía de Caquetá, César Pinzón, confirmó que dos estructuras armadas operan en Cartagena del Chairá. El oficial señaló: “en esa jurisdicción delinquen la estructura Rodrigo Cadete, pero también, la Carolina Ramírez” de alias Calarcá.

Jorge Eliecer Camacho rechazó crimen contra Geison Rayo Espinoza y pidió apoyo a la Fuerza Pública - crédito @lavozdelgeneral/X
Jorge Eliecer Camacho rechazó crimen contra Geison Rayo Espinoza y pidió apoyo a la Fuerza Pública - crédito @lavozdelgeneral/X

General retirado Camacho condenó asesinato de patrullero en Caquetá y expresó solidaridad: “Atenta contra quienes trabajan por la seguridad del país”

El general retirado Jorge Eliecer Camacho se pronunció en la red social X para condenar el asesinato del patrullero Geison Rayo Espinoza en Cartagena del Chairá, Caquetá.

Rechazo con firmeza el asesinato del patrullero Geison Rayo Espinoza”, expresó Camacho, calificando el crimen como un acto “inaceptable” que afecta a quienes protegen la seguridad nacional.

El excomandante manifestó su solidaridad con los allegados del uniformado: “A su familia, amigos y compañeros, expreso mis más sinceras condolencias, solidaridad y fortaleza en este difícil momento”.

Camacho instó a que los seres queridos encuentren consuelo tras la dolorosa pérdida, subrayando la importancia de respaldar a quienes, desde la Fuerza Pública, arriesgan la vida en cumplimiento del deber.

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