Radican ante el Consejo de Estado la primera demanda contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para el 2026

Tras el aumento, Colombia ocupa el quinto lugar entre los salarios más altos de América Latina - crédito alponiente.com

El politólogo Josías Fiesco presentó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia.

La acción judicial se radicó mientras continúa el debate sobre el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno nacional.

“PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)”, comunicó el activista y opositor del Gobierno Petro.

Fiesco cuestionó la medida y expresó que el aumento carece de sustento técnico suficiente. “Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos”, afirmó el politólogo al anunciar la demanda.

Demandan acto administrativo que fijó el salario mínimo para el 2026 - crédito josiasfiesco/X

El demandante sostiene que el ajuste del salario mínimo solo traerá consecuencias negativas para la economía y los hogares.

Para Fiesco, el incremento salarial provocará un encarecimiento de los arriendos, matrículas y transporte público de hasta un 23 %, lo que afectará a distintos sectores.

En la acción presentada ante el Consejo de Estado, el demandante advirtió sobre el impacto en la informalidad laboral.

“Hoy, de cada diez colombianos, seis ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a ocho de cada diez colombianos en la informalidad”, expuso Fiesco.

El acto administrativo impugnado fue expedido por el Gobierno de Gustavo Petro y se encuentra bajo revisión judicial, mientras distintos sectores evalúan los efectos del nuevo salario mínimo sobre el empleo y la estabilidad económica en Colombia.