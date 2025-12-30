Quién es alias El Gerente, líder de las disidencias de las Farc que capturaron en Emiratos Árabes Unidos y fue extraditado a Ecuador

- crédito Policía de Ecuador

Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido con el alias de el Gerente, identificado como líder de los Comandos de la Frontera, una facción de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Ecuador tras ser capturado a mediados del 2025 en Emiratos Árabes Unidos.

Así lo confirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien lo denominó como el mayor golpe a las economías criminales en la historia de ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano subrayó la relevancia simbólica y práctica de la captura.

“Se acabó su libertad ‘bajo fianza’. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias ‘El Gerente’, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor”, expresó el jefe del Estado ecuatoriano en la red social.

Entre tanto, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseveró que la localización y captura demuestran la decisión estatal en enfrentar la criminalidad.

“Gran trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional. Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos”, indicó el funcionario.

La peligrosidad atribuida a ‘El Gerente’ no solo responde a su liderazgo armado, sino también a su control sobre rutas delictivas y lavado de activos en países limítrofes.

De hecho, la justicia ecuatoriana señala a este sujeto como el principal responsable del crimen de 11 militares en la provincia de Alto Punino, ocurrido en mayo del año en curso.

Además, Alvarez Vera también enfrenta una orden de prisión preventiva por delincuencia organizada, tras varios intentos de la justicia local para asegurar su extradición desde los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque en noviembre de 2025 una corte de ese país le concedió libertad al alegar irregularidades en los procesos de extradición, posteriores gestiones diplomáticas e informes judiciales impulsaron la revocatoria de esa medida y la reactivación de su entrega.

En la noche del lunes 29 de diciembre, el detenido llegó al país sudamericano y fue trasladado la prisión de máxima seguridad La Cárcel del Encuentro, reservada para los delincuentes de mayor perfil.