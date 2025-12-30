Madre y dos hijas halladas muertas en Florencia: investigan presunta “intoxicación” en vivienda del barrio El Bolívar

Precaución - No pasar | Colprensa

En el municipio de Florencia, capital del departamento de Caquetá, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer y sus dos hijas menores de edad, quienes fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Bolívar.

El caso fue reportado a la Policía en horas de la tarde del 28 de diciembre, cuando habitantes del sector alertaron sobre una situación irregular en el inmueble.

De acuerdo con la información conocida, la alerta ciudadana se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde, momento en el que uniformados de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar señalado para verificar lo ocurrido.

Tras ingresar a la vivienda, los agentes confirmaron el hallazgo de tres cuerpos sin signos vitales, correspondientes a una mujer adulta y dos niñas, quienes, según las primeras verificaciones, eran madre e hijas.

El comandante del Departamento de Policía de Caquetá, coronel César Yovany Pinzón, informó que en la inspección inicial no se evidenciaron señales aparentes de violencia física en los cuerpos ni en el lugar. La mujer fue identificada como Alba María Benavides, mientras que las identidades de las menores se mantienen bajo reserva por tratarse de niñas.

Según explicó el oficial, la principal hipótesis preliminar apunta a una posible “intoxicación” con una sustancia química, versión que por ahora no ha sido confirmada de manera oficial. Las autoridades señalaron que será el dictamen técnico de Medicina Legal el que determine las causas exactas de las muertes y permita establecer si hubo presencia de agentes tóxicos u otro factor asociado.

“Hemos hallado tres cuerpos sin vida. Son dos niñas y una mujer adulta. Entendemos que su relación era de madre e hijas”, afirmó el coronel Pinzón, quien reiteró que el caso permanece en etapa de investigación y que no se pueden sacar conclusiones mientras avanzan los análisis forenses y judiciales correspondientes.

Tras el hallazgo, unidades judiciales realizaron los actos urgentes, incluyendo la inspección técnica del lugar, la recolección de elementos que puedan servir como material probatorio y el traslado de los cuerpos para los exámenes médico-legales. Los procedimientos buscan establecer con precisión el tiempo de fallecimiento, la causa y las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Paralelamente, las autoridades han iniciado entrevistas con vecinos y residentes del sector, con el fin de recopilar información que permita reconstruir las últimas horas de vida de las víctimas. Hasta el momento, no se han conocido testimonios públicos de familiares cercanos, ni reportes previos de situaciones de riesgo al interior de la vivienda.

Desde la administración municipal también hubo pronunciamiento. A través de sus canales oficiales, la Alcaldía de Florencia expresó condolencias a los allegados de las víctimas. “La Alcaldía de Florencia se une al dolor por la tragedia ocurrida en el barrio El Bolívar, donde dos menores de edad y una mujer adulta perdieron la vida”, señaló el comunicado institucional. En el mismo mensaje, la entidad agregó: “Expresamos nuestras condolencias a las familias afectadas”.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades habilitaron canales de comunicación para recibir información de la ciudadanía que pueda contribuir al esclarecimiento del caso. La Policía indicó que cualquier dato relevante puede ser suministrado de manera confidencial para apoyar el proceso investigativo.

El hecho ha generado atención en la comunidad local, debido a que ocurrió en medio de las festividades de fin de año y por tratarse de la muerte de dos menores de edad. Sin embargo, las autoridades reiteraron que no existen, por ahora, elementos que permitan establecer responsabilidades o confirmar la hipótesis inicial sin los resultados técnicos correspondientes.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el dictamen de Medicina Legal será clave para determinar si se trató de una intoxicación accidental, exposición a sustancias químicas u otra causa. Dichos resultados permitirán orientar las siguientes fases de la investigación y definir las actuaciones judiciales que correspondan.

El caso es seguido de cerca por las autoridades locales y departamentales, mientras se mantiene la expectativa por los informes forenses que permitan precisar las causas oficiales del fallecimiento y aclarar las circunstancias en las que murieron la mujer y sus dos hijas en Florencia.Información conocida y reescrita con base en reportes de El Tiempo.