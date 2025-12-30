Madre de soldado secuestrado en Nariño clama por ayuda al Gobierno nacional tras meses sin información oficial

- crédito Colprensa

En diálogo con La W Radio, Zuleima Rodríguez, madre del soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez, expuso la situación que atraviesa su familia tras el secuestro del militar ocurrido el 24 de agosto de 2025 en zona rural del departamento de Nariño, durante enfrentamientos con disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, la familia ha recibido información limitada desde el día en que el uniformado fue retenido en medio de operaciones militares.

La mujer indicó que las comunicaciones oficiales han sido escasas y que, pese a los reportes iniciales, no han conocido avances concretos sobre su situación actual ni sobre eventuales gestiones para su regreso.

“Hasta el momento no hemos tenido mayor información, solamente que fue secuestrado en combate y nos han dicho que el Ejército está haciendo todo lo posible, pero esperamos más ayuda del Gobierno”, afirmó la madre del soldado durante la entrevista radial concedida al medio.

El soldado Jeison Javier García Rodríguez es oriundo de Lorica, Córdoba, y se encuentra adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño), unidad que opera en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales. Según lo informado, el secuestro ocurrió mientras el grupo al que pertenecía adelantaba labores en territorio nariñense.

Rodríguez señaló que la incertidumbre se ha prolongado durante varios meses y que la familia mantiene la expectativa de que las autoridades nacionales adopten medidas adicionales para facilitar contactos o negociaciones que permitan la liberación de los militares retenidos. En sus declaraciones, reiteró la solicitud de una intervención más activa por parte del Estado.

“Esperamos que se pongan la mano en el corazón. Así como ellos tienen familiares y quieren tener un día especial, nosotros esperamos lo más pronto posible las negociaciones que tengan que hacer para que, no solo mi hijo, sino todos los muchachos que se encuentran en esa condición vuelvan a sus hogares”, expresó Rodríguez en la conversación con La W.

El caso de García Rodríguez ha generado manifestaciones públicas en su lugar de origen. El 11 de septiembre de 2025, en el municipio de Lorica, se realizó una movilización pacífica en la que familiares, conocidos y ciudadanos solicitaron su liberación y la de otros integrantes de la Fuerza Pública que permanecen en poder de grupos armados.

Durante esa jornada, los asistentes portaron pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades nacionales, reclamando información clara sobre los procedimientos adelantados y recordando la situación del soldado cordobés, cuyo secuestro se produjo en el contexto de enfrentamientos armados.

El pasado 27 de diciembre de 2025, se conoció una prueba de supervivencia en la que el soldado García Rodríguez apareció junto a otros compañeros retenidos. En el material difundido, el uniformado envió mensajes con motivo de las festividades de fin de año, dirigidos tanto a su familia como a las autoridades del país.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez, quiero darle una feliz Navidad a mi familia, quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa, quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia. Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros”, manifestó el soldado en el mensaje divulgado.

La difusión de este video confirmó que el militar continúa con vida, información que fue recibida por sus familiares como una señal sobre su estado actual, aunque sin detalles adicionales sobre su ubicación o las condiciones de su retención.

Desde la familia se ha insistido en la necesidad de contar con canales de información constantes y en que se adopten medidas que permitan avanzar hacia una solución. Según lo expresado por la madre del soldado, la falta de datos oficiales ha dificultado el seguimiento del caso y ha incrementado la preocupación en su entorno cercano.

El secuestro de García Rodríguez se suma a otros episodios ocurridos en zonas del suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales, especialmente en áreas rurales con alta complejidad de orden público.