Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

- crédito Instagram

El humorista colombiano Jhovany Ramírez, conocido popularmente como Jhovanoty, vivió un momento de angustia cuando fue detenido por agentes de Policía de Estados Unidos, en medio de su gira por el país norteamericano.

Según indicó el comediante en un video publicado en Instagram, fue retenido cuando se movilizaba hacia Boston (Massachusetts) donde tenía una presentación. Sin embargo, los agentes policiales lo detuvieron por aparente exceso de velocidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No puedes usar Airpods, no puedes conducir por el carril izquierdo; es solo para rebasar y el límite de velocidad es de 65. Ni 75 ni 80 (kilómetros por hora)”, dijo el oficial estadounidense al humorista colombiano.

Posteriormente, Jhovanoty explicó su motivo por el que se encuentra en esa ciudad, y aclaró que estaba rodando en un automóvil que había alquilado para su desplazamiento por esta nación.

Jhovanoty Fue Detenido Por La Policía De EEUU - crédito @peretantico/Instagram

Incluso, al comediante le recordaron que, para usar el vehículo particular, debía usar zapatos, ya que en el momento no los tenía puestos.

Tras el impase, Jhovanoty, fiel a su estilo humorístico, sugirió una posible huida de las autoridades, replicando escenas del cine norteamericano, así como bajarse del carro para abordar la situación; no obstante, su equipo le recomendó no hacer ninguna de las acciones mencionadas.

“Arranque, arranque, para el tren. Está como en las películas que lo persigue uno en helicóptero. Que no nos den un gran trozo de la captura. Dejeme yo lo cuadro que de pronto me conoce (...) No, no se vaya a bajar. Eso es una ofensa”, fue una parte del diálogo entre Ramírez y su equipo.

Finalmente, Jhovanoty manifestó que existen serias diferencias entre los operativos que se realizan en Colombia y con los que se desarrollan en Estados Unidos.

“En Colombia me paran y la gran mayoría me conocen. Pero, pues obviamente, yo no cometo infracciones, sino que algún puesto de control o algo (...) yo esto solamente lo veía en las películas”, complementó.

Jhovanoty defiende emprendedores colombianos - crédito captura de pantalla Se dice de mí/Caracol

Pelea entre Beto Coral y Piter Albeiro

La experiencia de Jhovanoty con las autoridades estadounidenses generó miles de reacciones en las redes sociales.

Mientras que algunos optaron por solidarizarse con el humorista, otros también aprovecharon para contrastar la situación en Colombia.

Uno de los mensajes que llamó la atención de los internautas fue el de su colega Piter Albeiro, cuyo nombre real es Omar Alejandro Leiva, en la que hizo una recomendación a Ramírez para evitar nuevos líos con la policía de ese país.

“Ud. se llega a bajar del carro y le disparan sin problema”, escribió el humorista en la plataforma digital.

Piter Albeiro enfrentó una serie de críticas en redes sociales sobre su estilo de vida y patrimonio - crédito @piteralbeiro/Instagram

Sin embargo, la declaración de Leiva también generó cuestionamientos, como fue el caso del influencer político Humberto ‘Beto’ Coral, en la que cuestionó la comparación de los oficiales de EE.UU. con las actitudes de algunos uniformados de la Policía colombiana, e incluso recordó el pasado de Piter Albeiro como integrante de la fuerza pública.

“@piteralbeiro no todos los policías en son como usted lo fue en Colombia”, comentó el también candidato a la curul de los colombianos en el exterior.

Allí, Beto Coral recordó que Piter Albeiro “se le conoce también por su pasado en la Policía Nacional y por haber estado privado de la libertad más de dos años por, presuntamente, desaparición forzada y otros delitos”, cargos en los que finalmente terminó absuelto.

Del mismo modo, rememoró el polémico comentario en el que respaldó una de las propuestas del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre “extirpar a la izquierda”.

- crédito Captura de Pantalla Instagram

Jhovanoty borró comentario de Beto Coral

Horas después, el creador de contenido, conocido por su férrea defensa al proyecto político del presidente Gustavo Petro, publicó un video en el que indicó que su comentario contra Piter Albeiro había sido eliminado por el comediante.

Frente a ello, Beto Coral le pidió a Jhovanoty que le explicará el motivo de la eliminación de su comentario, a lo que el reconocido humorista recalcó que no permitiría que su publicación se convirtiera en un debate público sobre la situación judicial de Piter Albeiro.

“@betocoralg Bro. ¿Tiene algo que decirle a él? Dígaselo. ¿Sabe que él cometió algún delito? Denúncielo. ¿Tiene pruebas para que reabran el caso donde fue absuelto? Preséntelas. Pero no voy a permitir que use una publicación mía para fastidiar a un amigo”, aclaró.

- crédito Captura de Pantalla Instagram

Por último, Coral criticó la actitud de Jhovany Ramírez, al considerar que estaría salvaguardando la amistad, calificando su gesto como ‘blandido’, recordando su trabajo que busca generar reacciones al público.

“Muy blandito, Jhovanoty, para alguien que se burla de la desgracia política colombiana. Jhovanoti, su amigo hace apología verbal de la violencia (...) ustedes los comediantes pueden burlarse de todo el mundo, del físico de la gente, de las tragedias ajenas, de quien piensa distinto, pueden estigmatizar, empujar odio con el disfraz del humor, pero cuando alguien le responde con contexto, entonces ahí no se puede. Está muy mal de amigos, señor Jhovanoty. Usted puede borrar todos los comentarios que hagan sobre Piter Albeiro, lo que no va a poder borrar es su pasado en la Policía Nacional”, concluyó.

Por el momento, el humorista colombiano no ha respondido a los cuestionamientos del influencer político que se encuentra radicado en Estados Unidos.

Beto Coral Señaló Que Su Comentario Contra Piter Albeiro Fue Borrado Por Jhovanoty - crédito @Betocoralg/X