Fenalco señaló de “irresponsable y populista” el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026

Cabal aseguró que esta decisión se tomó también pensando en las elecciones presidenciales que se celebraran en 2026 - crédito Fenalco | @gustavopetrourrego/IG

El incremento del 23,7 % en el salario mínimo para Colombia en 2026 anunciado por el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro recibió críticas por parte del gremio de los comerciantes.

Así lo dejó saber la mañana del martes 30 de diciembre el director de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Jaime Alberto Cabal.

El presidente de la agremiación dejó ver sus reparos en la decisión por parte de Petro en charla con la emisora W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A su vez, y por medio de un comunicado emitido esa misma mañana, la organización calificó este aumento como anticipado y sin sustento técnico.

“La preocupación va más allá de esos dos indicadores, que por cierto son muy importantes. También la preocupación va sobre todo el efecto fiscal que va a tener este incremento irresponsable que ha hecho el gobierno de Petro en el sentido del golpe a las finanzas públicas, cuando ya de hecho están quebradas”, inició Cabal su intervención.

Según el comunicado emitido por el gremio, Fenalco decidió no participar en la mesa de concertación salarial al considerar que no había voluntad de discusión técnica y que el proceso fue una validación formal de una decisión ya tomada.

El comunicado emitido por Fenalco el martes 30 de diciembre de 2025 - crédito Fenalco

“Creemos que la verdad este incremento no tenía precedentes en Colombia (...) Es casi cinco veces la inflación que hemos tenido del 5.2 por ciento con un incremento casi del 24%, lo cual va a generarnos efectos en la economía supremamente grandes”, recalcó Cabal al mismo medio local.

El presidente de Fenalco hizo hincapié en que la decisión se adoptó de forma unilateral y destacó la contradicción de aprobar un aumento de esta magnitud en el contexto de la Emergencia Económica decretada por el propio Gobierno Petro.

Sobre la consecuencias, Cabal expresó que “con este incremento generar un empleo formal con todas las arandelas, con todas las prestaciones sociales, sumado al incremento de transporte, va a costar $3′1480.000 (obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales″.

Sumado a esto, el líder gremial explicó: “Analicemos que si Colombia es un país de micro, pequeñas y medianas empresas (que representan más del 90% del tejido empresarial), va a ser muy difícil sostener una carga de esta naturaleza y obviamente se va a disparar la destrucción de empleo y también se va a disparar la informalidad en el país”.

Todo estos efectos Cabal los destacó como “supremamente preocupantes”, y al explicar que es “una situación muy compleja en la economía”, el presidente de Fenalco se atrevió a decir que “seguramente el Banco de la República no va a poder bajar tasas, por el contrario, las va a subir para poder defenderse de la inflación”.

Declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Jaime Alberto Cabal - crédito Fenalco

Con lo anterior, señala Cabal, se impactarían también la inversión y el crédito.

La organización también advirtió que el aumento podría tener repercusiones inflacionarias, dado que muchos bienes, servicios, tarifas y contratos en Colombia se ajustan automáticamente con base en el salario mínimo.

El gremio concluyó que las consecuencias más relevantes del incremento podrían incluir mayor informalidad, incremento de costos para las empresas y efectos adversos en el empleo formal y las condiciones socioeconómicas de los trabajadores.

Las variables que no se tendrían en cuenta, según Jaime Albero Cabal, líder de Fenalco.

“No se ha analizado es que el país va a perder absoluta competitividad con un dólar barato como el que tenemos hoy”, siguió en su entrevista con la emisora el presidente de Fenalco.

Para Cabal “los productos importados seguramente van a tener un mayor auge sobre los productos fabricados en Colombia por efectos de este desmesurado incremento de salario mínimo, que la verdad es una barbaridad”.

"Se crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real, un aumento generalizado del costo de vida. Los precios reaccionan de inmediato, el poder adquisitivo se erosiona y los hogares, particularmente los más vulnerables, terminan en peores condiciones”, menciona el comunicado - "crédito Fenalco

Sumado a esto, “los exportadores se van a ver afectados con unos ingresos menores y con unos costos más altos. O sea que pone en jaque la economía del país el gobierno Petro de una manera populista, demagoga y que obviamente se ven las intenciones de cara a las elecciones del 2026″, afirmó el líder gremial.

En un punto de la entrevista con el periodista Jaime Sánchez Cristo, Cabal respondió que a pesar de que el Gobierno nacional defiende que habrá mayor demanda al incrementarse el salario mínimo “es un argumento facilista, demagogo y populista”.

“¿A qué trabajador no le va a gustar que le suban el salario mínimo en un 23.7 y que va a haber más demanda y más consumo? Pero la otra cara de la moneda no la dice el Gobierno, que es que se van a incrementar en la misma proporción los costos de los productos y servicios, que los servicios que están atados al salario mínimo, como son los copagos de salud, la vivienda de interés social, las multas de tránsito y otra serie de actividades como el transporte... igualmente se van a subir", argumentó el presidente de Fenalco.

En palabras de Cabal, “sale lo comido por lo servido y lo que va a crear es un efecto de carestía en el país”.

Para finalizar, el líder gremial agregó: “La verdad, creemos que esto no tiene precedentes en la historia de Colombia, va a tener unos efectos muy negativos y ratifica la posición de Fenalco de por qué no quisimos participar en una mesa de concertación que este año era una farsa completa, como efectivamente quedó demostrada”.