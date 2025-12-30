Colombia

Estos son los rituales que puede hacer el 31 de diciembre para atraer el dinero, el amor y la prosperidad en 2026

La efectividad de estas pequeñas acciones depende de la fe, la planeación y la disposición para hacerlas justo en el cambio de año

El paso de la Nochevieja hacia 2026 moviliza a millones de personas, que no solo despiden un ciclo sino también abrazan antiguas tradiciones en busca de prosperidad, amor y bienestar.

Este conjunto de rituales, desprovisto de fundamento científico, funciona como herramienta simbólica para dejar atrás lo negativo y proyectar deseos en el nuevo año. La práctica de estas costumbres, tan arraigadas como diversas, apuesta por la renovación y la esperanza en distintos ámbitos de la vida.

Entre los rituales de abundancia económica, destaca el uso de lentejas. Cuando el reloj marca las 12:00 a. m., quienes buscan crecimiento financiero deben arrojar lentejas con la mano derecha como “lluvia”, recoger las que caen al suelo y almacenarlas por el resto del año.

A esta tradición se suma la costumbre de colocar un billete debajo del zapato derecho antes de la medianoche y dar un paso adelante al iniciar el año, con el objetivo de consolidar el éxito económico.

Otra práctica aconseja armar un pequeño altar con monedas en la mesa durante la cena, con la intención de atraer estabilidad financiera.

Los rituales del amor ocupan un lugar central en esta celebración. Utilizar ropa interior de color rojo durante la víspera representa el anhelo por atraer una relación sincera y duradera.

Entre las costumbres más personales, se aconseja morder un trozo de canela justo a las 12:00 a. m. para convocar al amor verdadero en 2026.

Las personas que estén en pareja que y aspiren a formalizar a casarse o comprometerse pueden llevar dos anillos en el bolsillo derecho, con la expectativa de que esto propicie la unión y una posible pedida de mano en el año entrante, aunque también pueden hacer la propuesta formal justo en el cambio de año para mayor suerte.

Para aspirar a salud y bienestar en el hogar, se recomienda llenar dos vasos de agua y recibir el año tomándolos con las manos intencionando los mejores deseos en compañía de la familia.

Si se está en busca de una suerte diferente, quienes desean atraer el dinero recurren al amarillo para la ropa interior.

El cambio de año también sugiere renovación espiritual. Se puede escribir en un papel todo aquello que se desea dejar atrás y luego quemarlo, dispersando las cenizas en la tierra. Esto simboliza la liberación de cargas pasadas.

La lista de tradiciones para atraer toda clase de oportunidades abarca acciones como estrenar ropa nueva, no de segunda, lo que se interpreta como una invitación a nuevos comienzos y cambios positivos.

Para propiciar nuevas oportunidades laborales y estabilidad económica, se sugiere colocar una hoja de laurel en el zapato derecho al recibir el año, y luego se guarda en la billetera todo el año.

Quienes desean viajar pueden colocar una moneda, una llave o canela dentro de una valija e pensar en el destino de sus sueños durante la transición al nuevo año.

Existen otros gestos para ayudar a forjar la fortuna, como subirse a una silla o escalera al recibir el año nuevo y descender de ella con el pie derecho, este es un acto simbólico vinculado a un “año en ascenso”.

Comer doce uvas, una por cada deseo, al compás de las campanadas permanece como uno de los rituales más extendidos, marcando una tradición que condensa la expectativa y el deseo en pequeños actos personales.

La creencia y la energía personal se definen como elementos esenciales para la efectividad de cada cábala, por lo que hay que creer en cada ritual y convencerse de su magia.

Además compartir con la familia estos rituales potencia su carácter festivo y emocional y para que ninguna tradición quede pendiente, la planificación anticipada se perfila como una recomendación práctica, asegurando así que los rituales sean realizadas a tiempo y con el ánimo adecuado.

