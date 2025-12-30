Colombia

Enrique Peñalosa se despachó contra Iván Cepeda por el salario mínimo de 2026: “Cualquier persona medianamente inteligente entiende”

El senador y precandidato defendió el alza del 23% establecida por el Gobierno nacional. El exalcalde de Bogotá advirtió sobre consecuencias negativas para la economía

Iván Cepeda celebró el incremento
Iván Cepeda celebró el incremento del salario mínimo para 2026 y lo defendió. El exalcalde Enrique Peñalosa lo señaló de engañar a la población con actitudes politiqueras - crédito Sergio Acero/Colprensa y Colprensa

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, anunció un aumento del salario mínimo del 23% para 2026, lo que eleva la cifra a un monto mensual de $1.746.882, que alcanza los $2.000.000 gracias al auxilio de transporte, que también se incrementará, llegando a $249.095. Esta medida, que es calificada por la administración como una estrategia para fortalecer la economía y reducir la desigualdad, generó un amplio debate centrado en las consecuencias negativas que podría.

Desde la perspectiva del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el aumento del salario mínimo en una cifra de dos dígitos, que supera incluso el alza que pedían las centrales obreras (16%), estaría lejos de ser perjudicial para la población. Según explicó en su cuenta de X, la decisión del Gobierno constituye una “conquista social esencial”, puesto que vincular el salario mínimo al salario vital responde a un mandato constitucional.

“Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas. Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna”, precisó el congresista, asegurando que el criterio fundamental de las decisiones económicas debe ser el aspecto social, que, a su juicio, debería estar en el centro de la política pública.

El Gobierno anunció un aumento
El Gobierno anunció un aumento del salario mínimo del 23% para 2026, lo que eleva la cifra a un monto mensual de $2.000.000 con el auxilio de transporte - crédito Luisa González/Reuters

De igual manera, explicó que la mejoría de los trabajadores se traduce en la prosperidad de la Nación y que, gracias a esta medida, el comercio a nivel nacional se reforzará, lo que facilitará “el crecimiento económico sostenible”. En ese sentido, afirmó que el bienestar de los empleados contribuye al desarrollo de la economía y que esa mejoría en las condiciones laborales de los trabajadores no debe ser tomada como algo incompatible con el éxito de las empresas.

Así las cosas, se refirió a las críticas que han surgido desde la oposición, asegurando que sus advertencias y señalamientos obedecen a intereses político-electorales, teniendo en cuenta que en marzo y mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República y las presidenciales, respectivamente. “Aunque ahora, en época electoral, la extrema derecha pretende presentarse como partidaria de la justicia social, la realidad es que siempre ha aplicado las fórmulas más mezquinas del neoliberalismo”, aseveró.

Crítica de Enrique Peñalosa al senador Cepeda

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa expuso un posicionamiento opuesto, advirtiendo sobre las posibles repercusiones adversas del incremento del salario mínimo, considerado por algunos expertos como demasiado alto. Para el exmandatario local, la medida perjudica especialmente a “los más pobres, las microempresas y las pequeñas empresas y la economía”.

Enrique Peñalosa advirtió que el
Enrique Peñalosa advirtió que el aumento del salario mínimo impactará a las pequeñas empresas. Expertos aseguran que el personal será despedido - crédito Luisa González/Reuters

Ese argumento no es nuevo. Desde varios sectores, incluyendo los empresariales, asegurando que un aumento muy alto no podrá ser costeado por los empleadores que dirigen pequeñas empresas, puesto que los costos salariales de sus trabajadores se incrementarán demasiado. En consecuencia, optarían por reducir su personal, empeorando así la situación de desempleo e informalidad en Colombia.

En ese sentido, Peñalosa calificó de “politiquero” a Cepeda, debido a que, desde su perspectiva, el senador tendría pleno conocimiento de los riesgos que se corre con el alza que estableció el Gobierno en el salario mínimo y, pese a ello, lo respalda públicamente y augura resultados positivos para la economía del país.

Como usted es inteligente, su posición evidencia que es un politiquero irresponsable y sin escrúpulos; y sin carácter, porque apoya lambonamente todo lo que haga o diga @petrogustavo. Perfectos el uno para el otro”, aseveró el exalcalde de Bogotá.

El exalcalde y precandidato Enrique
El exalcalde y precandidato Enrique Peñalosa aseguró que el incremento del salario mínimo perjudica a la población más pobre de Colombia - crédito @EnriquePenalosa/X

El exmandatario local concluyó su mensaje apelando a un refrán popular para resaltar su crítica hacia Cepeda y el presidente Gustavo Petro: “Bien dice el refrán: Dios los hace y ellos se juntan”.

