En este municipio de Antioquia se producen 2.000 muñecos de año viejo para quemar el 31 de diciembre

La quema de muñecos de año viejo es un ritual para despedir lo malo que sucedió durante el año - crédito Camilo Suárez

La fabricación de los muñecos de año viejo en la vereda La Playa, en Rionegro, permanece como una tradición viva y en expansión cada diciembre.

Miles de figuras confeccionadas de manera artesanal no solo alimentan el colorido ritual de despedida anual en Antioquia, sino que actúan como espejo de la coyuntura política y social del país.

Artesanos como John James Gallego Aguirre aseguraron a El Colombiano que la demanda ha crecido con el paso de los años: “La gente llega y dice: ‘queremos quemar este año lo malo que nos pasó, lo bueno que tuvimos’. Con eso despiden el año”.

A la multiplicidad de personajes en los muñecos, que se eligen según el contexto nacional, se suma la preferencia por figuras políticas, con el presidente Gustavo Petro como protagonista indiscutido para el 2025.

Tanto Gallego como Libardo Antonio Muñoz, otro experimentado artesano de la zona, coinciden: “El año pasado el que más se vendió fue Petro y este año... todos buscan a Petro”, asegura Gallego, quien tiene listas cien caras del mandatario para atender la demanda de un público que busca representaciones puntuales.

Explica que su motivación es responder al gusto de la gente, sin tintes políticos: “Yo lo hago por tradición y por darle gusto a la gente”, enfatiza.