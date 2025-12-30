Colombia

En este municipio de Antioquia se producen 2.000 muñecos de año viejo para quemar el 31 de diciembre

La quema de estos muñecos el último día del no solo es un ritual para despedir el año, sino también se relaciona con la actualidad política y social del país durantre el 2025

Guardar
La quema de muñecos de
La quema de muñecos de año viejo es un ritual para despedir lo malo que sucedió durante el año - crédito Camilo Suárez

La fabricación de los muñecos de año viejo en la vereda La Playa, en Rionegro, permanece como una tradición viva y en expansión cada diciembre.

Miles de figuras confeccionadas de manera artesanal no solo alimentan el colorido ritual de despedida anual en Antioquia, sino que actúan como espejo de la coyuntura política y social del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Artesanos como John James Gallego Aguirre aseguraron a El Colombiano que la demanda ha crecido con el paso de los años: “La gente llega y dice: ‘queremos quemar este año lo malo que nos pasó, lo bueno que tuvimos’. Con eso despiden el año”.

A la multiplicidad de personajes en los muñecos, que se eligen según el contexto nacional, se suma la preferencia por figuras políticas, con el presidente Gustavo Petro como protagonista indiscutido para el 2025.

Tanto Gallego como Libardo Antonio Muñoz, otro experimentado artesano de la zona, coinciden: “El año pasado el que más se vendió fue Petro y este año... todos buscan a Petro”, asegura Gallego, quien tiene listas cien caras del mandatario para atender la demanda de un público que busca representaciones puntuales.

Explica que su motivación es responder al gusto de la gente, sin tintes políticos: “Yo lo hago por tradición y por darle gusto a la gente”, enfatiza.

Temas Relacionados

Muñeco de año viejoAño viejo31 de diciembreFin de añoRituales fin de añoAntioquiaRionegroColombia-Noticias

Más Noticias

AmCham alerta sobre los efectos del salario mínimo de 2026 en el empleo formal y las pequeñas empresas

El Gobierno nacional confirmó que el salario mínimo para 2026 en Colombia será de $1.746.880 y, con el auxilio de transporte, la cifra total llegará a $2.000.000

AmCham alerta sobre los efectos

Expresidente Uribe se suma las reacciones frente al aumento del 23,7% del salario mínimo en Colombia para 2026: “Petro endulza el oído de los trabajadores”

El incremento fue mucho más arriba del 16 % que pedían las centrales obreras, y causó reacciones de dirigentes políticos de la coalición de Gobierno, de la oposición y de líderes gremiales

Expresidente Uribe se suma las

Salario mínimo en Colombia: Juan Fernando Cristo advierte que el aumento para 2026 es un riesgo para el empleo: “Sí, pero no así”

El exministro del Interior cuestionó la magnitud del ajuste decretado por el Gobierno para 2026 y alertó sobre posibles efectos adversos en el mercado laboral, la informalidad y la economía de los hogares

Salario mínimo en Colombia: Juan

Quién es alias El Gerente, líder de las disidencias de las Farc que capturaron en Emiratos Árabes Unidos y fue extraditado a Ecuador

El sujeto identificado como Roberto Carlos Álvarez Vera es señalado por el mando de acciones violentas y lavado de dinero, así como del crimen de once militares ecuatorianos ocurrido en mayo de 2025

Quién es alias El Gerente,

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía”, María Fernanda Cabal sobre salario mínimo de Petro de $2.000.000 para 2026

El reajuste anual despierta posturas enfrentadas: mientras algunos sectores ven resguardo para los trabajadores, otros alertan sobre efectos inflacionarios y polarización política

“Chávez anunciaba aumentos de salario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ confirma al primer invitado extranjero para la nueva temporada: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano