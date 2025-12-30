Dan malas noticias sobre el aumento del salario mínimo de 2026: “Desvío tendrá implicaciones indeseables”

Por ahora, con el aumento del salario mínimo de 2026, Colombia seguirá lejos de la meta de inflación anual del 3%, establecida por el Banco de la República - crédito Freepik

El aumento del salario mínimo 2026 decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, que asciende a un 23,0% y sitúa la remuneración mensual legal en $1.750.905 —o $2.000.000 sumando el auxilio de transporte—, es objeto de análisis de varios expertos y entidades bancarias debido a los impactos que puede generar a corto, mediano y largo plazo en la economía de los colombianos.

Por ejemplo, Bancolombia, horas después de conocerse el incremento, dio a conocer el análisis denominado “Incremento del salario mínimo para 2026″, en el que advierte que este aumento se distancia de manera notable del referente técnico compuesto por la inflación anticipada (5,26%) y el crecimiento de productividad (0,91%), y señala los potenciales riesgos macroeconómicos para el país.

La entidad alertó que “el ajuste del salario mínimo supera ampliamente los dos factores sobre los cuales se fundamenta el avance anual de los salarios para una economía: la inflación y el avance de la productividad”.

La inflación se dispararía al mismo ritmo del salario mínimo en 2026 - crédito Bancolombia

Según la misma, la decisión del Gobierno, adoptada mediante decreto ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, representa uno de los incrementos nominales y reales más elevados en las últimas dos décadas en Colombia. De acuerdo con esta, el marco técnico sugería un aumento de 6,22% —suma de inflación y productividad, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el cierre de 2025—, mientras que el alza decretada fue de 23,0%.

Brecha récord en medio de la reducción de la jornada laboral

La diferencia marca una brecha récord de 16,5 puntos porcentuales respecto al referente teórico. Al respecto, Bancolombia remarca que “la brecha marcará un máximo de 16,5 pp”, un registro que triplica lo observado en 2024 y supera el promedio de los años recientes (2,9 puntos porcentuales por encima del umbral técnico desde 2020).

Así, en términos reales, el informe destaca que el ajuste supone un aumento de 17,4% por encima de la inflación, por lo que supera el máximo alcanzado en 2021, cuando la variación real fue de 4,4%.

Asimismo, a partir de julio de 2026 está prevista la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, lo que incrementará el salario mínimo por hora en 27,5%. “El salario mínimo por hora exhibirá un avance de 27,5%”, destaca. De igual forma, advierte que el “desvío frente al referente técnico tendrá implicaciones macroeconómicas indeseables y relevantes para el 2026”, principalmente, por medio de mayores presiones inflacionarias, aumento del gasto fiscal y deterioro en el empleo formal.

Estimaciones del Banco de la República sugieren que, por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el gasto fiscal se eleva en 0,04% del PIB - crédito Bancolombia

Tres formas de impactar los precios al consumidor

El análisis identifica tres canales mediante los que el ajuste salarial impactaría los precios al consumidor:

Aumento de costos laborales para las empresas —especialmente en sectores formales e intensivos en mano de obra—

Incremento del ingreso disponible en los hogares cuyo sustento depende del salario mínimo.

Efecto arrastre del salario mínimo mensual legal vigente como base para otros salarios, contratos y tarifas, intensificando los mecanismos de indexación.

Al apoyarse en investigaciones del Banco de la República, Bancolombia estima que “las presiones alcistas para la inflación podrían añadir cerca de 242 pb adicionales al registro anual”. La situación podría conducir, según la entidad, a una respuesta restrictiva de política monetaria, con la posibilidad de un ciclo alcista de tasas en los primeros meses de 2026.

Efecto en el gasto público

De esta manera, el incremento tendrá un efecto directo en diversas partidas del gasto público colombiano. Dado que numerosos subsidios, transferencias y programas sociales están ligadas al salario mínimo mensual legal, un alza de esta magnitud impacta de inmediato en el sistema pensional, en el monto de transferencias sociales y en el costo de la nómina pública.

Según Bancolombia, “el aumento marcado por nóminas públicas y el mayor gasto pensional podrían exacerbar el gasto primario en 0,67% del PIB”. Apoyado en estimaciones del Banco de la República, el informe indica que cada punto porcentual de incremento en el salario mínimo eleva el gasto fiscal en 0,04% del PIB, por lo que el déficit primario nacional podría aumentar en 13,4 billones el próximo año debido a este ajuste.

El aumento del salario mínimo se trasladaría con facilidad a los precios del consumidor - crédito Bancolombia

El análisis prevé un escenario desafiante para el mercado laboral 2026 en Colombia, donde la informalidad registró un promedio de 55,8% en 2025. Según el banco, los incrementos reales en el salario mínimo “reducen la creación de empleos formales” en una magnitud proporcional a cada punto porcentual de aumento, lo que obstaculiza la formalización y promueve la generación de trabajos de baja calidad.

Costos laborales a las empresas

Asimismo, el informe señala que “el aumento en los costos laborales fijos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, sesgará la creación de empleos hacia la informalidad”, y enfatiza que el impacto será más marcado en sectores donde la mano de obra representa una alta proporción de los costos totales.

Bancolombia concluye que “el aumento definido para el salario mínimo marca un hito sin precedentes, con implicaciones negativas para la inflación, las finanzas públicas y el mercado laboral”. Si bien la medida busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, las condiciones establecidas en el decreto gubernamental introducen riesgos macroeconómicos significativos y aumentan la probabilidad de un ajuste restrictivo en la política monetaria a partir del próximo año.

Así las cosas, el panorama económico de Colombia dependerá, en gran medida, de cómo evolucionen la inflación Colombia y los indicadores macroeconómicos durante los primeros meses de 2026, generando un entorno de alta incertidumbre para la toma de decisiones en materia económica.