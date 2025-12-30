Colombia

Ataques con drones han dejado 58 muertos y 300 heridos en las Fuerzas Militares, según Gustavo Petro

El presidente alertó sobre la vulnerabilidad del país frente a ataques tecnológicos de grupos armados ilegales y anunció inversiones en sistemas antidrones y cambios en la cúpula para mejorar la seguridad

Drones y tecnologías de ataque
Drones y tecnologías de ataque redefinen los desafíos de seguridad; el gobierno busca recuperar la ventaja estratégica. - crédito REUTERS/Alina Smutko

La modalidad de ataques con drones ha irrumpido como una de las principales amenazas al orden y la seguridad en Colombia, dejando este año un saldo de 58 muertos y 300 heridos en la Fuerza Pública, según informó el presidente Gustavo Petro durante la ceremonia militar de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

El mandatario destacó que el conflicto armado en Colombia ha experimentado una transformación significativa y que la guerra ya no es únicamente terrestre o aérea, sino tecnológica. “Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico”, afirmó.

La amenaza tecnológica que enfrenta el país

Según el presidente Petro, grupos armados ilegales y narcotraficantes han adquirido drones en grandes cantidades, financiados con sus rentas criminales. Esto les ha otorgado una ventaja estratégica que antes estaba en manos de las Fuerzas Militares. “El narcotráfico tiene hoy la ventaja aérea. Puede comprar drones en efectivo y por miles, mientras nuestro aparato administrativo no lo hace”, aseguró.

El jefe de Estado señaló que, pese a haber solicitado durante años la compra de sistemas antidrones, Colombia actualmente cuenta con un número limitado de estos equipos, insuficientes para proteger a todas las unidades militares y policiales desplegadas en el país. Esta situación coloca a la Fuerza Pública en una posición de vulnerabilidad frente a ataques que podrían aumentar si no se fortalecen las medidas de defensa tecnológica.

El presidente Gustavo Petro durante
El presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de ascensos, enfatizando la importancia de modernizar la defensa frente a amenazas tecnológicas. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Inversión en defensa y adquisición de antidrones

En respuesta a la situación, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, informó que este año se destinaron 800.000 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos distribuidos por todo el territorio nacional. Para el año 2026 hay asignado 1 billón de pesos para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”, explicó.

Estas inversiones buscan reducir la brecha tecnológica frente a grupos armados ilegales, pero los desafíos presupuestales se ven ampliados por el aumento del salario mínimo para el próximo año, el cual también impactará los costos de la seguridad y la logística militar. Ante esto, el presidente Petro convocó a los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar ajustes presupuestales y mencionó que podría declararse emergencia económica para garantizar la financiación de la defensa.

De izquierda a derecha Royer
De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda. - crédito Fuerzas Militares y Fuerza Aeroespacial

Relevos en la cúpula militar

Durante la ceremonia en la Escuela Militar, se oficializaron varios relevos de mando en la cúpula de las Fuerzas Militares:

  • General Hugo Alejandro López: Comandante General de las Fuerzas Militares
  • Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño: Jefe de Estado Mayor Conjunto
  • Mayor General Royer Gómez Herrera: Comandante del Ejército Nacional
  • Mayor General Jaime Alonso Galindo: Segundo Comandante del Ejército
  • Almirante Juan Ricardo Rozo: Comandante de la Armada Nacional
  • Vicealmirante Orlando Enrique Grisales: Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Naval
  • Mayor General Carlos Fernando Silva: Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
  • Mayor General Alfonso Lozano Ariza: Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial

Estos cambios buscan fortalecer la capacidad operativa y estratégica de las Fuerzas Militares, además de garantizar la protección de los ciudadanos frente a ataques tecnológicos.

Durante la ceremonia de ascensos y condecoraciones, el ministro Pedro Sánchez afirmó que la Fuerza Pública tendrá un papel clave en la seguridad y el control territorial de cara al proceso electoral de 2026. - crédito X

Compromiso con la seguridad y la democracia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que con la nueva cúpula militar se garantizará la seguridad y el cumplimiento de la democracia en 2026, incluyendo elecciones transparentes, legales y seguras.

Durante la misma ceremonia militar de ascensos, el MinDefensa anunció: “Al lado de nuestra cúpula militar y policial, que conducirá una de las más vigorosas campañas, tanto militares como policiales en el 2026, para mejorar aún más la seguridad de los colombianos, pero también para garantizar la democracia, podemos decir con certeza que habrá elecciones el año entrante, transparentes, legales y seguras”.

