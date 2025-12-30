Colombia

Precios de las viviendas VIS y VIP se dispararían con el aumento del salario mínimo: Gobierno Petro busca forma de evitarlo

El Gobierno analiza la posibilidad de modificar la indexación para reducir el impacto del aumento salarial en el precio de la vivienda

Existen varios programas de subsidios
Existen varios programas de subsidios del Gobierno que le permiten a los compradores aliviar su carga económica recibiendo dinero por concepto de arriendo - crédito Colprensa

El nuevo salario mínimo en Colombia para 2026 fue fijado en 1.750.905 pesos, lo que produjo un incremento automático en los topes de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP).

Los precios máximos de estas viviendas se calculan con base en el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv), así que el ajuste del 23% se reflejó de inmediato en el valor de los inmuebles.

El tope de la VIP quedaría en 90 Smmlv, equivalente a 157.581.450 pesos. Para la VIS general, el límite se estableció en 135 Smmlv, es decir, 236.372.175 pesos.

En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la VIS puede llegar hasta 150 Smmlv, lo que representa 262.635.750 pesos.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de modificar la indexación para reducir el impacto del aumento salarial en el precio de la vivienda.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

“El Gobierno evalúa una medida orientada a modificar el acceso a la vivienda para millones de familias en el país”, afirmó Sanguino.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, envió un mensaje al sector constructor.

“Les queremos hacer un llamado especial al sector de la construcción en el sentido de que el establecimiento del tope de la VIS y VIP con unos valores en salarios mínimos es simplemente un tope y no una manera de obligatoria de cobrarles a los compradores esos valores, es un tope máximo para tener acceso al subsidio de vivienda, pero no es una obligación para el constructor cobrar hasta el tope”.

Añadió: “Deben ser razonables y equilibrados en la aplicación de esas promesas de compra-venta en salarios mínimos porque eso implica un incremento mucho más allá de los costos de producción por parte de los constructores y les generaría una renta excedida de recursos con una utilidad desmedida que no es razonable simplemente por la indexación de los salarios mínimos”.

El acceso a los subsidios de vivienda también tuvo ajustes. Para quienes reciben hasta dos salarios mínimos, el subsidio subió a 52.528.500 pesos en 2026, y el subsidio concurrente alcanzó los 20 Smmlv, equivalentes a 35.018.100 pesos. El subsidio de arrendamiento se elevó al 60 % del Smmlv, es decir, 1.050.543 pesos al mes.

Para solicitar subsidio de vivienda VIS, los hogares deben tener ingresos de hasta cuatro Smmlv, no poseer vivienda ni haber recibido subsidios previos, y estar inscritos en programas oficiales como Mi Casa Ya o el Fondo Nacional del Ahorro.

Actualmente el Gobierno estudia si la VIS se incluirá en los bienes y servicios desindexados del salario mínimo. Mientras tanto, los precios y subsidios seguirán atados a la variación del Smmlv.

