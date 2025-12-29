Petro anunciará incremento del salario mínimo este martes y podría ser del 23%: qué pasaría con la economía con ese aumento

Un aumento del 12% llevaría el salario mínimo a $1'593.760, mientras que un alza del 16% lo ubicaría en $1'651.180 - crédito Freepik

Crece la expectativa entre los empresarios y trabajadores colombianos frente al decreto que expedirá el Gobierno nacional frente al alza del salario mínimo que regirá en el año 2026.

Aunque el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, detalló que el anuncio oficial se conocerá el 29 de diciembre de 2025, en la jornada del domingo 28 de diciembre se conoció en redes sociales un documento en la que se plantearía un aumento del 23 % frente al monto fijado por el Ejecutivo en el 2025, pasado de $1.423.500 a $1.750.905, representando un incremento del $327.405, respectivamente.

El documento revelado en redes sociales generó todo tipo de reacciones en el sector empresarial colombiano.

El salario mínimo de 2026 se acercaría al $1.800.000 - crédito Redes Sociales

Alerta por inflación

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo en diálogo con Blu Radio que, de confirmarse la cifra mencionada en el borrador conocido a la opinión pública, podrían causar tres consecuencias fundamentales para la economía del país.

El directivo enfatizó en que esta medida podría causar un aumento de la tasa de inflación y la política monetaria, es decir, las tasas de interés fijadas por el Banco de la República.

“Este año hemos tenido problemas en materia de inflación. Ya completamos cuatro meses consecutivos con inflaciones por encima del cinco por ciento (...) esa es la consecuencia natural, porque cuando a un comerciante se le aumenta su costo laboral en dos dígitos, pues no tiene otra alternativa sino trasladarle parte de ese aumento al consumidor final a través de mayores precios”, explicó Mejía al citado medio de comunicación.

El Banco ha descartando la posibilidad de alcanzar una inflación del 3% en el corto plazo - crédito Freepik

Además, el directivo sostuvo que otro elemento clave que podría impactar el aumento del salario mínimo por encima del 20 por ciento es la informalidad laboral, al considerar la reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“(Si bien) entre enero y octubre ha aumentado el empleo en 3,5 por ciento, 790.000 ocupados adicionales (...) la gran mayoría de empleo ha sido independiente, 417.000 nuevos empleados (...) no son personas que estén ganando un salario mínimo, están ganando menos de un salario mínimo porque están trabajando horas por debajo de las que serían razonables en un mes”, argumentó.

Igualmente, Mejía subrayó que la adopción de herramientas tecnológicas podría influir en el impacto laboral en Colombia, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo, catalogado por el Gobierno nacional como Salario Vital.

“Pensemos, por ejemplo, en el sector de vigilancia. Se sustituyen personas por cámaras de videovigilancia para evitar aumentar los costos al usuario final (...) entre más grande sea el aumento, pues naturalmente mayores van a ser los impactos en inflación, en informalidad y en sustitución de trabajo por tecnología”, puntualizó.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador informal vende jugos de naranja en la calle, en Bogotá, Colombia, 31 de enero, 2019. REUTERS/Luisa González

Informalidad en Colombia

Por su parte, el exsubdirector del Dane, Juan Carlos Guataquí, recalcó que una elevada cifra en el incremento del salario mínimo también afectaría a los trabajadores informales del país.

“La argumentación en las consideraciones del decreto sobre el hecho de que el salario mínimo incrementaría el poder adquisitivo, eso tiene un periodo intermedio. Por ejemplo, usted tiene dos trabajadores asalariados y al día siguiente les tiene que pagar 23 por ciento, usted probablemente va a despedir a uno o va a decirle a los dos que entre en algún mecanismo de informalidad. Entonces, ya sea informalidad, ya sea desempleo, va a haber una reconstrucción, una reconsideración, una reconfiguración del mercado laboral colombiano”, precisó.

También, cuestionó la postura del Gobierno Petro para respaldar la propuesta de los sindicatos de trabajadores, al considerar que la discusión se orientó de forma política y no técnica.

“Realmente hay que reconocer que esto es un proceso de polarización en términos del análisis del mercado de trabajo, que ya ha llegado a unos niveles graves (...) lo que más me preocupa es la ruptura del diálogo y la descalificación de los argumentos técnicos”, indicó.

Empresarios advierten sobre posibles efectos inflacionarios de un incremento excesivo del salario mínimo en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

Además, alertó que el Ejecutivo hizo una delimitación de varios aspectos para fijar el monto salarial del año entrante y recordó la situación presentada en México frente a este tema.

“Nosotros tenemos jurisprudencia constitucional sobre el hecho de que el salario mínimo para cada año no se puede incrementar menos que la inflación causada. Estamos hablando de incrementos del cuatro o cinco por ciento, con toda la persistencia de la inflación y todo (...) Pero en este momento un incremento del 15 o 20 por ciento, va a subir ese piso del salario mínimo, y va a tener un efecto de bola de nieve y no cualquier bola de nieve, una avalancha. Una avalancha en términos de costos laborales, una reconfiguración del mercado de trabajo”, advirtió.

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 impactará directamente el valor de la prima de servicios de millones de trabajadores - crédito Adobe Stock

Entre tanto, el profesor Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, expresó en X que fijar el salario mínimo conforme al ingreso “mínimo vital”, como anunció el presidente, “puede ser un error, y no solo por no conocer qué es el ‘mínimo vital’”.

Según él, el ingreso mínimo vital se define por hogar –donde hay varios aportantes– y no existe una metodología precisa para su cálculo. Restrepo remarcó que, en realidad, el salario mínimo regula contratos individuales y suele ser superior al ingreso base por hogar.

El aumento del salario mínimo vital que pretende el Gobierno Petro puede ser un error - crédito @JorgeARestrepo/X

El mismo experto detalló que la remuneración efectiva de un trabajador formal con salario mínimo incluye subsidios y prestaciones adicionales.

En 2025, un empleado en esas condiciones percibió mensualmente $1.910.319, considerando no solo el sueldo base sino también el subsidio de transporte, la prima de servicios, las cesantías y los intereses a las cesantías.

Que dice el decreto filtrado

El documento, publicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la medida “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”. Además, resalta que la legislación no prevé cerrar de inmediato la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado, sino avanzar gradualmente hacia la convergencia durante los próximos años.

“La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial”, se lee en dicho documento.

El salario mínimo vital se aplicaría de manera gradual - crédito Redes Sociales

Según la filtración, el ajuste entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y responde a una lógica progresiva que considera el contexto económico y busca evitar alteraciones drásticas en la estructura salarial existente. El Gobierno prevé monitorear y revisar periódicamente las variables económicas asociadas, para adecuar los incrementos futuros y mantener la sostenibilidad del sistema.

El salario mínimo será revelado por el presidente Gustavo Petro en una alocución presidencial que se emitirá a las 7:00 p.m. el lunes 29 de diciembre por los canales oficiales de la Presidencia de la República y en los canales de televisión pública y privada.