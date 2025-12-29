Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

J Balvin y Bizarrap unieron fuerzas en una sesión con la que ambos artistas sorprenden en el cierre de 2025 - crédito Bizarrap/YouTube

Con el reciente lanzamiento de la Bzrp Sessions #62, la colaboración entre el DJ argentino Bizarrap y J Balvin ha captado la atención de la industria musical internacional, destacándose por su fusión de géneros y referencias culturales inesperadas.

En esta producción, ambos artistas han decidido incorporar elementos del vallenato, integrando melodías del compositor Wilfran Castillo y referencias al fallecido Ómar Geles en distintas partes de la pista.

De acuerdo con portales especializados en música y conocedores de vallenato, al inicio de la canción se puede identificar una melodía que remite directamente a Una hoja en blanco, obra de Castillo, mientras que en una sección posterior de la pieza se percibe un sample con las frases “vuela vuela” y “por otro rumbo”, extraídas de la misma composición, interpretada en su momento por Geles.

Además, J Balvin hace una mención explícita al nombre de Ómar Geles dentro del texto de la letra, reforzando la conexión con la tradición vallenata.

La estructura musical de la sesión se caracteriza por la combinación del vallenato romántico y la cumbia villera –género muy popular en Argentina–, fusionados con los ritmos electrónicos distintivos de Bizarrap.

Este cruce de estilos no solo aporta un nuevo matiz a la serie de sesiones del productor argentino, ya que también rinde homenaje a la diversidad musical latinoamericana. Cabe destacar que la canción Una hoja en blanco ya había tenido una reinterpretación en clave de reggae, llevada a cabo por el músico argentino Dread Mar I, quien la popularizó en ese país.

El impacto de la colaboración se reflejó en la rápida viralización de la Bzrp Sessions #62, que se posicionó como tendencia global apenas horas después de su publicación a finales de diciembre.

Además de la notoriedad de los artistas involucrados, la propuesta llamó la atención por el tono introspectivo de su narrativa, alejándose de las letras confrontativas frecuentes en otras entregas de Bizarrap.

En esta oportunidad, J Balvin abordó temas de desamor y contradicciones emocionales, explorando sentimientos complejos que suelen dejar las relaciones sentimentales.

Entre las líneas que más resonaron en redes sociales está la expresión: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”, la cual fue ampliamente replicada y compartida por usuarios que se sintieron identificados con el mensaje.

Así, la sesión no solo destacó por la unión de dos figuras representativas de la música urbana, sino también por su capacidad de generar conversación y conectar con distintas audiencias a través de referencias culturales y emociones universales.

Una de las manifestaciones más notorias del alcance de Bizarrap se reflejó cuando la BZRP Music Session Vol. 60, creada junto a Daddy Yankee, fue presentada de manera especial en el contexto de la NFL, lo que evidenció que el fenómeno trasciende los límites de la industria musical tradicional.

De acuerdo con los datos recopilados por la fuente original, el impacto de este productor argentino se sustenta en cifras que confirman su posición dominante en el panorama digital: más de 19.000 millones de reproducciones acumuladas entre Spotify y YouTube, así como el logro de más de veinte sesiones integradas en el Top 200 Global.

El recorrido de Bizarrap ha estado acompañado por colaboraciones con artistas de reconocimiento internacional, entre los que destacan Shakira, Daddy Yankee y Peso Pluma, cuyas participaciones no solo han incrementado la visibilidad del productor, sino que también han contribuido a consolidar su presencia en las principales plataformas de streaming.

La fuente destaca que el éxito de Bizarrap no se limita a la cantidad de reproducciones, sino que se extiende a la obtención de múltiples posiciones de liderazgo en listas internacionales, confirmando así la amplitud y vigencia de su propuesta artística.