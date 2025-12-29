Colombia

Ministros de Gustavo Petro no asistirán a debate del decreto de emergencia económica en el Congreso, confirmó Armando Benedetti

El ministro del Interior afirmó que la inasistencia del gabinete ministerial se debe al incumplimiento en el trámite del debate convocado el 26 de diciembre en una sesión informal del legislativo

Guardar
Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que los integrantes del Gabinete ministerial del Gobierno de Gustavo Petro no asistirán al debate de control político citado por el Senado de la República para el lunes 29 de diciembre de 2025, en el que se contempla analizar el decreto de emergencia económica firmado por el Ejecutivo.

En diálogo con W Radio, el jefe de cartera aseveró que la inasistencia del personal ministerial obedece a que no se han cumplido el trámite oficial para efectuar la discusión del tema en particular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ellos están citándonos con un cuestionario, y ese cuestionario, según el artículo 235, numeral ocho de la Constitución Política, dice que tienen que darte cinco días para tú contestar el cuestionario. La citación da a los tres días. Luego, por constitución, por la ley, hasta que no se den los cinco días y yo responda y con base en eso es que se hace el debate, entonces, no tendríamos por qué asistir hoy”, indicó el ministro al citado medio de comunicación.

A su vez, Benedetti resaltó que tuvo una comunicación con el presidente del Congreso, Lidio García, en la que le confirmó que los ministros enviaron una misiva excusando su participación en el debate.

“Se ha mandado una carta para decirles a los ministros que no vamos a ir, porque no se han cumplido los cinco días del debate. Ayer (28 de diciembre) hablé con el presidente (del Senado) Lidio García y él está de acuerdo conmigo en el tema de la ley, pero me imagino que hoy se suscitará una controversia con base en lo que le estoy diciendo”, sostuvo.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistros de PetroEmergencia EconómicaDebate de control políticoCongresoLidio GarciaColombia-Noticias

Más Noticias

Saliente comandante de las Fuerzas Militares se despidió de la institución: “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”

El almirante Francisco Cubides publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, donde agradeció y respaldó a la nueva cúpula militar

Saliente comandante de las Fuerzas

Miguel Borja llegó a México para firmar con Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

En River Plate, el nacido en Córdoba jugó 159 partidos y se convirtió en el colombiano con más goles marcados, junto a Juan Pablo Ángel, con 62 anotaciones

Miguel Borja llegó a México

Salario mínimo 2026: los puntos de desacuerdo entre sindicatos y empresarios que impiden definir la cifra

La mesa de concertación permanece estancada ante la firmeza de los argumentos presentados por cada sector, que insisten en sus demandas y alertan sobre los riesgos de no alcanzar una solución equilibrada para el próximo año

Salario mínimo 2026: los puntos

Por la reapertura de la estación de Transmilenio de la calle 26 Enrique Peñalosa lanzó “vainazo” a Claudia López y Gustavo Petro

La reapertura ocasionó que el exalcalde de Bogotá criticara a Gustavo Petro y Claudia López, reviviendo disputas en torno al avance y la dirección del sistema de transporte público en la capital

Por la reapertura de la

Dólar: cotización de apertura hoy 29 de diciembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘Beba’, ex Desafío XX, es

‘Beba’, ex Desafío XX, es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Deportes

Miguel Borja llegó a México

Miguel Borja llegó a México para firmar con Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete