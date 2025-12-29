Ministros de Gustavo Petro no asistirán a debate del decreto de emergencia económica en el Congreso, confirmó Armando Benedetti

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que los integrantes del Gabinete ministerial del Gobierno de Gustavo Petro no asistirán al debate de control político citado por el Senado de la República para el lunes 29 de diciembre de 2025, en el que se contempla analizar el decreto de emergencia económica firmado por el Ejecutivo.

En diálogo con W Radio, el jefe de cartera aseveró que la inasistencia del personal ministerial obedece a que no se han cumplido el trámite oficial para efectuar la discusión del tema en particular.

“Ellos están citándonos con un cuestionario, y ese cuestionario, según el artículo 235, numeral ocho de la Constitución Política, dice que tienen que darte cinco días para tú contestar el cuestionario. La citación da a los tres días. Luego, por constitución, por la ley, hasta que no se den los cinco días y yo responda y con base en eso es que se hace el debate, entonces, no tendríamos por qué asistir hoy”, indicó el ministro al citado medio de comunicación.

A su vez, Benedetti resaltó que tuvo una comunicación con el presidente del Congreso, Lidio García, en la que le confirmó que los ministros enviaron una misiva excusando su participación en el debate.

“Se ha mandado una carta para decirles a los ministros que no vamos a ir, porque no se han cumplido los cinco días del debate. Ayer (28 de diciembre) hablé con el presidente (del Senado) Lidio García y él está de acuerdo conmigo en el tema de la ley, pero me imagino que hoy se suscitará una controversia con base en lo que le estoy diciendo”, sostuvo.