La Secretaría del Hábitat amplió los cupos para subsidios de vivienda en Bogotá y prevé beneficiar a más de 3.180 hogares antes de finalizar 2025

La decisión permitirá que un mayor número de familias, especialmente aquellas en situación vulnerable, reciban acompañamiento económico durante el proceso de certificación y validación de requisitos

El subsidio de Ahorro para
El subsidio de Ahorro para Mi Casa está dirigido a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos y que no poseen vivienda en Colombia - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la ampliación de los cupos del programa Ahorro para Mi Casa, tras la positiva respuesta de la primera convocatoria realizada en abril de 2025. Con esta medida, el número de beneficiarios asciende a 3.180 hogares, conforme a la disponibilidad presupuestal prevista para el año.

El objetivo de la ampliación es brindar apoyo a más familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, contribuyendo al pago del arriendo y promoviendo el ahorro como paso fundamental para acceder a una vivienda digna en Bogotá.

La entidad enfatizó que esta ampliación no corresponde a una nueva convocatoria. La asignación de subsidios aplica exclusivamente para los hogares que participaron en la convocatoria inicial y cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 224 de 2025.

La ampliación de cupos del
La ampliación de cupos del subsidio no corresponde a una nueva convocatoria; aplica solo para quienes participaron en abril de 2025 y cumplen los requisitos - crédito Alcaldía de Bogotá

Actualmente, se mantiene en curso el proceso de evaluación y validación de la información presentada por los hogares inscritos los días 22, 23 y 24 de abril de 2025. Las familias pueden consultar el estado de su postulación en el enlace oficial https://suav.habitatbogota.gov.co/public/ahorro-para-mi-casa/consult, donde encontrarán información sobre diversas etapas del proceso, como:

  • “Calificado”
  • “Primera verificación pendiente”
  • “Solicitud subsanación”
  • “Documentos validados”
  • “Documentos rechazados”
  • “En proceso de validación”
  • “Inhabilitado”
  • “Verificación aprobada”
  • “Subsidio asignado”.

De acuerdo con el reglamento operativo, el subsidio está dirigido a hogares cuyo jefe de hogar es mayor de edad, reportan ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), no son propietarios de vivienda en el territorio nacional —con algunas excepciones específicas— y no han sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda aplicado con anterioridad.

El programa establece condiciones de priorización para hogares en situaciones de vulnerabilidad, como víctimas de violencia intrafamiliar o del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, miembros de la fuerza pública, personas con discapacidad, cuidadores, jóvenes, personas transgénero, hogares monoparentales, minorías étnicas y adultos mayores, entre otros.

El subsidio distrital cubre hasta
El subsidio distrital cubre hasta 7,44 smmlv en el arriendo, desembolsado en 12 cuotas mensuales, y requiere ahorrar $384.345 cada mes para acceder al beneficio - crédito Alcaldía de Bogotá

El programa Ahorro para Mi Casa consiste en un aporte distrital en dinero entregado una sola vez a los hogares beneficiarios, destinado a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento mensual de una vivienda. El subsidio será de hasta 7,44 smmlv (equivalente a $10.590.840 en 2025) y se pagará en 12 cuotas mensuales de hasta 0,62 Smmlv (o $882.570 al mes en 2025).

Para recibir el subsidio, el hogar debe ahorrar mensualmente $384.345, consignando dicho ahorro previamente al desembolso del subsidio, en una cuenta de ahorros o billetera digital durante la vigencia del beneficio.

Es fundamental señalar que el dinero del subsidio no se consigna a la cuenta del beneficiario, sino a la cuenta certificada del arrendador de la vivienda. El arriendo debe corresponder a una vivienda ubicada en un barrio legalizado y cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad, las cuales serán verificadas por la Secretaría Distrital del Hábitat. No se permite aplicar el subsidio en habitaciones o inquilinatos.

El pago del subsidio se
El pago del subsidio se realiza directamente al arrendador de viviendas ubicadas en barrios legalizados y con condiciones mínimas de habitabilidad - crédito Secretaría del Hábitat

La documentación requerida para participar incluye los documentos de identidad del jefe de hogar y de los integrantes del núcleo familiar, soportes de ingresos, recibos de servicios públicos, certificado de cuenta de ahorro programado, contrato de arrendamiento vigente, certificados que acrediten condiciones diferenciales (si aplica), certificado de cuenta de ahorro del propietario de la vivienda, documento de identidad del propietario y el contrato de arrendamiento. Todos los documentos deben estar en formato PDF para facilitar su revisión en línea.

La Secretaría del Hábitat reitera que, en la actualidad, no existen convocatorias abiertas para el programa y que todos los trámites son gratuitos. Advierte que ninguna persona está autorizada para cobrar dinero o solicitar favores a cambio de la inscripción o asignación del subsidio.

Las decisiones sobre la asignación se comunicarán progresivamente a medida que avance el proceso de verificación de documentos y cumplimiento de requisitos, cumpliendo así con la transparencia y las garantías previstas en la normatividad vigente.

Salario mínimo de 2026: Gustavo

Aumento del salario mínimo que

Noche de terror en Cartagena:

Petro acusó a la Fiscalía

"El alcalde Galán acabó la
Madre envió súplica a Gustavo

Luis Díaz tendrá estatua en

Colombia tiene una nueva jueza

