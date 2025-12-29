Carlos Fernando Motoa arremetió contra el ministro de Defensa: “¿Dónde está el criterio?”

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, hizo duros señalamientos contra el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, durante la plenaria del lunes 29 de diciembre - crédito Senado - Colprensa

En nuevo enfrentamiento mediático con miembros del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, apuntó hacia el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez: en un episodio que trascendió en las redes sociales, luego de los argumentos entregados por el funcionario, que si bien acudió al órgano legislativo el lunes 29 de diciembre, se abstuvo de responder algunos interrogantes que le formularon.

La tensión surgió a raíz de la negativa del ministro a responder cuestionamientos directos hechos durante la sesión plenaria, lo que llevó a Motoa a interpelar de manera pública la autonomía política y el carácter del titular de Defensa. “¿Dónde está el criterio de Pedro Sánchez?”, preguntó el senador en su declaración, que se registró en las redes sociales, con lo que dejó en claro un profundo cuestionamiento a la independencia de la gestión ministerial.

El congresista señaló sus interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones en el gabinete. “¿Entonces el ministro de Defensa hace todo lo que diga Mininterior (Armando Benedetti) y MinHacienda (Germán Ávila)?”, dijo Motoa, que insistió en la necesidad de una respuesta directa de Sánchez ante las preguntas que le fueron formuladas en torno a la emergencia económica que fue oficializada a través del Decreto 1390 de 2025 y que era objeto de discusión.

“¿Por qué depende de lo que decidan terceros para responder unas preguntas? ¿No es uno de los firmantes de la declaratoria de emergencia?”, reclamó Motoa, que reforzó así su demanda de responsabilidad institucional frente a esta determinación sobre la cual, por el momento, no hay control de legalidad por la Corte Constitucional: que solo analizará el articulado a partir del 13 de enero, cuando culmine la vacancia judicial en el país, como se confirmó por el alto tribunal.

En otro de sus mensajes, el congresista remarcó que “hasta último momento” insistió en el debate de control político. “Espero que se realice el 31 de diciembre a propósito de la ‘rigurosidad’ con la que aplican la Ley. ¡Ojo! Que el ministro de Defensa estuvo muy ‘atento’ a lo que pasaba con la citación que realicé, pero descuidó la parte de la sesión que correspondía a los ascensos de generales de la República. Ya que no advirtió el momento exacto en que debía votarse la sesión permanente. Por lo cual, todo lo votado desde ese momento carece de validez legal", dijo Motoa.

Los argumentos con los que Carlos Fernando Motoa justificó sus señalamientos a Pedro Sánchez

La crítica del senador no solo se centró en la actuación puntual del ministro, sino en una preocupación estructural sobre el manejo de la seguridad nacional. “La cobardía no es aceptable en ningún cargo, mucho menos cuando se trata del encargado de la seguridad. ¡Ya entiende uno por qué el abandono del Sur Occidente, la crisis del Catatumbo o la desidia con ciudades como Cali!”, espetó Motoa frente a lo que sería el actual del titular de la cartera de Defensa.

Con ello, el parlamentario buscó asociar lo que percibe como una falta de liderazgo con las problemáticas persistentes en regiones vulnerables como el sur del país, el Catatumbo y la ciudad de Cali. Por su parte, Sánchez argumentó que su postura obedecía a directrices conjuntas del gabinete, al dejar claro que no actuaría de forma individual, sino que respondiendo a las directrices determinadas por el gabinete en pleno frente a este asunto.

“La posición respecto al debate del decreto de emergencia económica es encabeza el señor ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y ellos ya colocaron claramente la posición en la cual se requieren los cinco días para contestar el cuestionario respectivo y, por consiguiente, la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político”, afirmó Sánchez, lo que causó la molestia del senador de oposición, como se vio en sus redes sociales.