Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

El delantero Daniel Moreno puso a celebrar a su suegro, Carlos 'El Pibe' Valderrama, que está en Turquía para pasar el año nuevo - crédito @amedskofficial/X - suministrada a Infobae Colombia

Aunque la actividad en el fútbol colombiano ya llegó a su fin en la temporada del 2025, con los títulos de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, que se quedaron con los trofeos de la Liga BetPlay 2025-2 y la Copa BetPlay, respectivamente, en el exterior la acción no cesa. Y muestra de ellos es el fútbol turco, en el que un talento colombiano hizo emocionar a uno de los íconos del balompié criollo en el mundo, como lo es el recordado Carlos “el Pibe” Valderrama.

El que para algunos es considerado el mejor mediocampista de todos los tiempos en la escena nacional, y que en su momento fue referente de grandes figuras de este deporte como el inglés David Beckham, que se quedó con su última camiseta en una Copa del Mundo; además de contar con el respeto del ya fallecido astro Diego Armando Maradona, se encuentra en Turquía: en donde presenció, en vivo y en directo, la actuación de su yerno, el delantero Daniel Moreno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Moreno es una de las figuras del Amed SFK, equipo que lucha por ascender en Turquía - crédito "amedskofficial/Instagram

El exjugador, que ya llega a los 64 años, estuvo en compañía de su esposa, Elvira Redondo, en las tribunas para disfrutar del triunfo del Amed SFK, de la segunda división turca, ante el Iğdır FK (3-0): resultado con el que consolidó su liderato, al llegar a 39 puntos en 19 presentaciones. Moreno, que desde el presente año llegó al país euroasiático para continuar con su carrera, tras su exitoso paso por Deportivo Pasto, se reportó con doblete en esta contienda.

Moreno apareció a los 44′ y los 76′ en un juego que resultó favorable para el dueño de casa, que oficia como local en el estadio de Diyarbakir: población de 1,8 millones de habitantes. Esta actuación emocionó al hombre de la cabellera aún rubia, que celebró a rabiar los tantos de su yerno, mientras era blanco de las miradas de propios y extraños; algunos de ellos que lo reconocieron como una de las figuras del balompié orbital y no dudaron en pedirle una foto como recuerdo.

El ídolo de la selección Colombia fue protagonista desde las tribunas de la victoria (3-0) del Amed SFK, equipo en el que su yerno marcó doblete para darle los tres puntos a su divisa - crédito TRTSPOR

Con estas dos conquistas, el nacido en Carepa (Antioquia), de 27 años, llegó a cuatro conquistas en la temporada, tras 18 apariciones, en apariciones en las que viene en crecimiento: pues se adueñó de la titular y registra destacadas calificaciones. Cabe destacar que en los 18 encuentros más que disputó de la campaña 2024-2025 con este club, convirtió siete anotaciones, con lo que sigue manteniendo una interesante frecuencia en las redes contrarias.

El ‘Pibe’ y las festividades navideñas en Turquía

En la antesala del juego, ‘El Pibe’ visitó el entrenamiento de Amed SFK, como parte de su periplo por suelo turco: en donde ya había compartido la Navidad con Daniel, casado con su hija Steffi, su esposa y su nieto, Milán, que se ha convertido en la luz del hogar Moreno - Valderrama. Unas festividades en familia, pero al lado del deporte que lo apasiona, y con el que ganó reconocimiento a nivel internacional, como se aprecia en cada evento en el que participa.

El exjugador, uno de los más importantes de la historia del fútbol colombiano, compartió con su familia en Turquía la Nochebuena - crédito @pibevalderramap/Instagram

De hecho, en redes sociales se animó a participar en lo que se llama un trend, luciendo pijamas navideñas, en una faceta poco conocida del ídolo, que no es ajeno al impacto de las plataformas digitales. “Feliz Navidad, mi gente pasen bacano, en paz y en familia”, comentó ‘El Pibe’ en sus perfiles.

Así, el exfutbolista terminará un 2025 lleno de fútbol, y se apresta para un 2026 en el que estará en la cita orbital acompañando a su selección Colombia, en sus juegos en México o y Estados Unidos: pues los dos primeros encuentros en la fase de grupos serán ante rivales como Uzbekistan, el 17 de junio (9:00 p. m.) en Ciudad de México; el 23 de junio (9:00 p. m.) en Guadalajara ante un rival por confirmarse, y el 27 de junio (6:30 p. m.) frente a Portugal en Miami.