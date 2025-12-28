Colombia

Sigue la pelea entre Angélica Lozano y María Fernanda Carrascal por recargo nocturno en la Reforma Laboral: “Para verdades el tiempo”

Mientras que la senadora de Alianza Verde reiteró que su respaldo hacia la propuesta no buscaba un logro personal, la representante del Pacto Histórico sostuvo que su proposición fue presentada en un inusual horario

Ambas legisladoras se enfrentan por
Ambas legisladoras se enfrentan por el ajuste del horario al recargo nocturno en Colombia, tras la sanción presidencial de la Reforma Laboral - crédito Prensa María Fernanda Carrascal y Prensa Angélica Lozano

Tras la sanción presidencial de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), uno de los puntos que empezó a regir desde el 25 de diciembre de 2025 fue la ampliación del horario en el recargo nocturno.

Según la normativa avalada en el Congreso y firmada por el presidente Gustavo Petro en junio de 2025, el recargo nocturno comenzará a partir de las 7:00 p. m., con un incremento adicional del 35 por ciento.

Sin embargo, la entrada en vigor de esta normativa generó un fuerte intercambio de palabras entre la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico).

Inicialmente, la senadora había celebrado la implementación de este punto de la reforma en la legislación laboral colombiana y afirmó que fue fundamental su postura para que el proyecto pudiera avanzar en el Senado.

En junio de 2025, la
En junio de 2025, la Reforma Laboral fue aprobada en el Congreso - crédito Senado de la República

No obstante, la congresista del oficialismo criticó a la senadora independiente, al considerar que, en medio de la discusión en Senado, Lozano habría, según Carrascal, intercedido para que el beneficio no tuviera en cuenta a ciertos sectores económicos.

Postura de Angélica Lozano

Pese a los cuestionamientos de la representante del Pacto Histórico, Angélica Lozano le restó importancia y enfatizó en que lo importante es que los trabajadores colombianos puedan recibir los beneficios que en algún momento le fueron excluidos.

Para verdades, el tiempo. Le puse el alma para que hubiera una ley laboral justa y de fondo. Gracias a eso, los trabajadores tienen recargo nocturno desde las 7 p.m. (sic) Soluciono los problemas reales de la gente común y corriente. Eso es lo que importa. Los bodegueros cero”, escribió la senadora de Alianza Verde en su cuenta de X, en la que adjuntó la proposición en la que había respaldado el cambio de horario en el recargo nocturno.

La senadora de Alianza Verde
La senadora de Alianza Verde insiste en que su postura en el Senado hizo que la iniciativa del Gobierno Petro sea hoy una realidad - crédito @AngelicaLozanoC/X

Incluso, en diálogo con Infobae Colombia, la parlamentaria negó que estuviera contra la iniciativa del Gobierno Petro y recordó que, pese a no ser parte de la Comisión Séptima del Senado (corporación encargada de discutir este tipo de proposiciones en el Congreso), respaldó la base del proyecto liderado por el presidente Gustavo Petro.

(María Fernanda Carrascal) quiere hacerle creer a la gente que solo el Pacto Histórico está de acuerdo con la reforma laboral y resulta que no. Sacamos adelante entre casi todos en el Congreso, en pluralidad (...) La proposición sustitutiva estaba radicada desde temprano del día. La sesión duró un día. La proposición se radicó a primera hora”, explicó Lozano a este medio de comunicación.

Documento enviado por la senadora
Documento enviado por la senadora Angélica Lozano a Infobae Colombia con el que desestima las afirmaciones de Mafe Carrascal sobre el recargo nocturno - crédito Prensa Angélica Lozano

La respuesta de Mafe Carrascal

Sin embargo, la representante a la Cámara del Pacto Histórico no se demoró en responder a las declaraciones de Angélica Lozano.

En la red social X, la congresista señaló que la proposición sustitutiva del recargo nocturno fue presentada por la senadora de Alianza Verde en un horario poco habitual, con la que, según Carrascal, fue obligada por la presión de la ciudadanía.

Por favor, Angélica, esa proposición la presentantes a escondidas, a las 10 pm (sic) vía correo electrónico, obligada por la presión de la opinión pública para remplazar el artículo que tú misma deformaste en la ponencia (...) poniéndole excepciones y exclusiones al pago de recargo nocturno a toda actividad mayoritariamente nocturna”, comentó.

La representante aseveró que Lozano
La representante aseveró que Lozano presentó la proposición sustitutiva del recargo nocturno por correo electrónico y en un horario inusual - crédito @MafeCarrascal/X

Igualmente, Mafe Carrascal pidió a la senadora independiente que desistiera de su relato y revelara sus intenciones de lo que fue la discusión de la Reforma Laboral en la Comisión Cuarta del Senado, lugar al que fue dirigida la discusión tras su archivo en la Comisión Séptima.

“Tu proposición. Lo denuncié apenas pasó y medio país lo vio. Qué absurdo que sigas manteniendo semejante mentira”, concluyó.

Qué dice la Reforma Laboral sobre el recargo nocturno

Según la Ley 2466 de 2025, se reconoce el esfuerzo del sector nocturno —entre ellos, restaurantes, bares, transporte y seguridad— con una compensación adicional que se aplica ahora en un rango más amplio: desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Esta directriz no solo modifica la estructura salarial, sino que establece mecanismos claros de reclamación para aquellos que no reciben la remuneración adicional correspondiente.

La Ley 2466 de 2025
La Ley 2466 de 2025 establece que el recargo nocturno inicia desde las 7 de la noche en toda Colombia - crédito Colprensa

La normativa permite a los trabajadores que perciben el salario mínimo acceder a un pago de $8.355 por hora más el recargo nocturno, cifra que se eleva a $8.735 con la reducción de la semana laboral a 44 horas.

Existen excepciones relevantes. Trabajadores en sistemas de turnos sucesivos —en operaciones continuas— que no superen seis horas diarias ni 36 semanales no reciben el pago adicional nocturno. Además, los empleados públicos quedan sujetos a sus propias normativas y estatutos, ajenos a los lineamientos generales del Código Sustantivo del Trabajo, mientras que sectores como seguridad y salud cuentan con reglas específicas.

En caso de que algunos trabajadores se le vulneren su derecho a la remuneración nocturna, la Reforma Laboral establece que el primer paso sea un reclamo directo ante el empleador. Si la controversia persiste, el siguiente recurso es el Ministerio de Trabajo, que ofrece asesoría y la posibilidad de una conciliación, tanto sobre indemnizaciones como plazos de pago.

