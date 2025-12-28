Recordada figura de la selección Colombia cambiará el fútbol por la política: se lanzará a la Cámara de Representantes

El Congreso de la República pasará por elecciones para elegir a nuevos senadores y representantes a la Cámara el 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

Faltan menos de tres meses para las elecciones al Congreso de la República, que el 8 de marzo de 2026 elegirá a sus nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes, además de que se realizarán las consultas de distintos frentes para definir los candidatos a la presidencia.

Entre esos aspirantes a la Cámara, aparece un exjugador de la selección Colombia, recordado porque fue mundialista y tuvo mucha experiencia en el fútbol internacional, que ahora se lanzará con el objetivo de llevar las problemáticas del Deporte a debate en el capitolio nacional.

El mismo exjugador aseguró que uno de los temas que quiere discutir es sobre la reducción del presupuesto para el deporte que se dio en 2025 y también para 2026, afectando seriamente los programas sociales y distintos proyectos, entre ellos el apoyo a atletas en el ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

“Los grandes países crecen por los deportistas”

Durante años, distintas personalidades se han lanzado a la política sin tener una carrera en cargos públicos, como celebridades del entretenimiento, la música y el deporte, en este último se vieron a algunos exfutbolistas y narradores que quisieron llegar al Congreso, uno de ellos fue el fallecido Edgar Perea.

Ahora es el turno para Hamilton Ricard, recordado exjugador de la selección Colombia y el Deportivo Cali que, en charla con Gol Caracol, explicó las razones para dar este paso en su vida, pues deja las canchas para llegar a la Cámara de Representantes, para el periodo 2026-2030.

“La motivación de lanzarme a la política me la da el día a día de trabajar en el deporte, de ayudar a chicos de escasos recursos. Son cosas privadas: salvar vidas, ver que los muchachos que yo recibo a veces vienen mal hablados, provienen de entornos difíciles, y ver que por medio del deporte uno cambia las vidas, eso lo motiva a uno”, dijo.

Ricard, que representó a la selección Colombia en el mundial de Francia 1998, aseguró que desea llegar a un cargo público para ayudar más a los deportistas y las regiones: “Creo que, estando en el gobierno, puedo aportar un granito de arena y hacer muchos proyectos para ayudar verdaderamente a la comunidad”.

“Quiero buscar con este paso, yo soy afrodescendiente, vengo del Chocó, tengo 51 años, y no es posible que al deporte le quiten presupuesto, porque eso salva vidas. Necesitamos escenarios; los niños y jóvenes, por falta de oportunidad, terminan en actos que no quieren hacer, pero es porque no hay oportunidades. Debemos cambiar la forma de pensar de este país: el deporte salva vidas, te hace pensar distinto, es una herramienta que ha transformado a países”, añadió.

“No me estoy lanzando a la política por ser político“

El exdelantero, que también fue a la Premier League a finales de los años 90, explicó cuál es la diferencia entre la política y el deporte: “No me estoy lanzando a la política por ser político y ya; hay recursos más grandes dentro del gobierno con los que podemos ayudar a la comunidad. Las dos cosas no van de la mano, pero en la política hay recursos para ayudar a la comunidad; es una plataforma para ayudar, porque los que más ayudan son los privados, y no puede ser que el Estado no se haga cargo del deporte”.

“Un ejemplo: en Estados Unidos debes estudiar sí o sí, saca personas adelante, los ayuda, los vuelve productivos para la sociedad. Hay que quitarle la violencia a los muchachos, y eso lo logra el deporte”, señaló.

Ricard también señaló que se debe colocar al deporte como prioridad para el Gobierno nacional: “La historia demuestra que los grandes países crecen por los deportistas, que Colombia es reconocida a nivel mundial por el deporte, la cultura y los artistas. Al deporte hay que subirle el presupuesto, hay que hacer polideportivos, torneos, invitar a la juventud a que actúe, que sean deportistas, de todo. Se necesita una política que ayude a la juventud. Al deporte hay que darle presupuesto, no quitárselo; por eso me involucro en esto, porque si no tiene dolientes, yo soy doliente de esto”.

Para finalizar, el exdelantero afirmó que “no me estoy lanzando para quedarme con ningún estamento ni nada, quiero ayudar al deporte, eso es lo que yo quiero. Los demás que se encarguen de hacer trenes, vías, pero yo quiero ayudar a la gente del común y darle una posibilidad, porque cambia vidas y familias”.