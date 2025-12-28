Colombia

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

La participante compartió una emotiva fotografía en sus redes sociales junto a la pequeña Samantha, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores

Guardar
Manuela Gómez en LCDLFC3 -
Manuela Gómez en LCDLFC3 - crédito @manugomezfranco1/IG

Al compartir una imagen en la que sostiene a su hija, Manuela Gómez comunicó a sus seguidores que su participación en La casa de los famosos Colombia 3 le impedirá reencontrarse con la pequeña Samantha incluso durante la llegada de Año Nuevo.

En un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, la empresaria y creadora de contenido expresó:

“Despidiéndome de mi princesa con mi corazón partido en mil pedazos. Sé que estoy haciendo lo correcto, luchando por nuestro futuro. Si no voy por todo mejor no voy”, según palabras de la paisa recogidas de su red social.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Manuela Gómez se despidió de
Manuela Gómez se despidió de su pequeña hija Samantha con miras a su ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manugomezfranco1/IG

La razón de este distanciamiento obedece a la agenda previa al inicio del reality, ya que la exprotagonista de novela debe viajar a Bogotá para ultimar los detalles antes de instalarse en el hotel dispuesto para los participantes, una medida adoptada días antes del estreno programado para el lunes 12 de enero de 2026.

Por esta razón, la influencer no podrá coincidir con su hija al regreso de la menor a Colombia, pues para entonces ella ya habrá partido hacia la capital del país como parte de los preparativos de su ingreso al programa del Canal RCN.

Las plataformas sociales de Manuela Gómez reflejaron el impacto de su despedida, generando una cadena de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.

Manuela Gómez respondió a las
Manuela Gómez respondió a las críticas de su confirmación a 'La casa de los famosos' - crédito @manugomezfranco1/IG

“Despidiéndome de mi princesa con mi corazón partido en mil pedazos❤️‍🔥Sé que estoy haciendo lo correcto, luchando por nuestro futuro. Si no voy por todo mejor no voy🌟🤱🏼“, escribió en la publicación.

Entre los comentarios de los internautas, pueden leerse: “Manu en ocasiones hay que hacer esfuerzos por los hijos por su bienestar”; “tienes a personas a tu lado que te van a apoyar mientras estés en la casa”, así como manifestaciones de respaldo hacia el bienestar de Samantha: “Tienes un equipazo para cuidar a tu hija” y “Todo va a estar bien”.

El aislamiento que implica su estadía en La casa de los famosos Colombia representa para Gómez la imposibilidad de mantener contacto con el exterior y, por lo tanto, de conocer la situación de su hija durante el tiempo que permanezca en el reality, según expuso la influencer en su propia publicación.

Por medio de las redes
Por medio de las redes sociales, Manuela ya había dado a conocer el nacimiento del bebé - crédito @manugomezfranco1/IG

El sablazo a Lorena Altamirano y a Nicolás Arrieta

Manuela Gómez, empresaria e influencer, generó polémica antes del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al lanzar advertencias directas a sus compañeros. Durante una entrevista en Radio Uno, Gómez se refirió a Lorena Altamirano, que ingresó al reality por elección del público:

“Lorena Altamirano, no creas que me vas a opacar porque yo vengo más preparada que un yogur”.

También envió un mensaje a Nicolás Arrieta, creador digital: “Nicolás Arrieta, te quiero decir que a cada chicle se le pasa el sabor”. Arrieta respondió en redes sociales: “Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”.

Nicolás Arrieta le responde a
Nicolás Arrieta le responde a Manuela Gómez - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

Gómez pidió apoyo a sus seguidores: “Espero contar con su apoyo hasta el final”, y anticipó que la temporada estará “muy candente”. Frente a las especulaciones sobre su supuesto rol de “villana”, la empresaria aclaró en Instagram: “Yo en ningún momento he dicho que voy a ser la mala, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, mis amores, me hacen el favor y se manejan bien”.

Además, rechazó etiquetas y dijo que apostará por una participación auténtica, aportando momentos y frases para la conversación digital.

Sobre los ataques recibidos en redes, Gómez afirmó: “Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos”. Respecto a su rivalidad con Yina Calderón, sostuvo: “Yina Calderón no me importa ni me interesa”.

Temas Relacionados

Manuela GómezHija de Manuela GómezLa casa de los famosos ColombiaDespedida de Manuela GómezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

No solo fueron ministros: estas fueron las veces que Gustavo Petro ordenó remover la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia

A menos de ocho meses para culminar su mandato presidencial, Gustavo Petro ordenó el cambio de los altos mandos militares, teniendo en cuenta el inicio de la campaña electoral para el Congreso y la Presidencia

No solo fueron ministros: estas

Emergencia invernal en Nariño deja al menos dos víctimas por deslizamiento de tierra

Luego de la emergencia que afectó a varias viviendas en zona rural del municipio de San Pablo, en el sector conocido como Hueco Lindo de la vereda Yunguilla

Emergencia invernal en Nariño deja

Así es el calvario de las 58 familias que lo perdieron todo tras incendio en el barrio 12 de Octubre de Bucaramanga y ahora viven en un campamento

En el campamento improvisado, entre noches de insomnio y peligros constantes, los damnificados resisten a la espera de un hogar digno y la reconstrucción de sus vidas

Así es el calvario de

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes - EN

Colados en Sitp: en video quedó captado como más de 10 personas se cuelan, con bebés y niños en brazos, se saltan la registradora

El video ha generado indignación en redes por la evasión del pago y por dar mala ejemplo al menor que estaban transportando

Colados en Sitp: en video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

Ganadora de la Voz Teens Colombia sacó a bailar a reconocido bailarín peruano y estalló las redes sociales: “Sentí cosas”

Suso visitó la tumba de Héctor Lavoe en Puerto Rico y no ocultó su emoción: “Mi cantante favorito”

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025

Mercado de fichajes: altas y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano el 27 de diciembre

Tres colombianos pelean por el premio al mejor refuerzo del fútbol brasileño en 2025: conozca quiénes son

América de Cali tiene en la mira a un nuevo portero para 2026: un argentino que fue famoso por un golazo