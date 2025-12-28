Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Manuela Gómez en LCDLFC3 - crédito @manugomezfranco1/IG

Al compartir una imagen en la que sostiene a su hija, Manuela Gómez comunicó a sus seguidores que su participación en La casa de los famosos Colombia 3 le impedirá reencontrarse con la pequeña Samantha incluso durante la llegada de Año Nuevo.

En un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, la empresaria y creadora de contenido expresó:

“Despidiéndome de mi princesa con mi corazón partido en mil pedazos. Sé que estoy haciendo lo correcto, luchando por nuestro futuro. Si no voy por todo mejor no voy”, según palabras de la paisa recogidas de su red social.

La razón de este distanciamiento obedece a la agenda previa al inicio del reality, ya que la exprotagonista de novela debe viajar a Bogotá para ultimar los detalles antes de instalarse en el hotel dispuesto para los participantes, una medida adoptada días antes del estreno programado para el lunes 12 de enero de 2026.

Por esta razón, la influencer no podrá coincidir con su hija al regreso de la menor a Colombia, pues para entonces ella ya habrá partido hacia la capital del país como parte de los preparativos de su ingreso al programa del Canal RCN.

Las plataformas sociales de Manuela Gómez reflejaron el impacto de su despedida, generando una cadena de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.

Entre los comentarios de los internautas, pueden leerse: “Manu en ocasiones hay que hacer esfuerzos por los hijos por su bienestar”; “tienes a personas a tu lado que te van a apoyar mientras estés en la casa”, así como manifestaciones de respaldo hacia el bienestar de Samantha: “Tienes un equipazo para cuidar a tu hija” y “Todo va a estar bien”.

El aislamiento que implica su estadía en La casa de los famosos Colombia representa para Gómez la imposibilidad de mantener contacto con el exterior y, por lo tanto, de conocer la situación de su hija durante el tiempo que permanezca en el reality, según expuso la influencer en su propia publicación.

El sablazo a Lorena Altamirano y a Nicolás Arrieta

Manuela Gómez, empresaria e influencer, generó polémica antes del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al lanzar advertencias directas a sus compañeros. Durante una entrevista en Radio Uno, Gómez se refirió a Lorena Altamirano, que ingresó al reality por elección del público:

“Lorena Altamirano, no creas que me vas a opacar porque yo vengo más preparada que un yogur”.

También envió un mensaje a Nicolás Arrieta, creador digital: “Nicolás Arrieta, te quiero decir que a cada chicle se le pasa el sabor”. Arrieta respondió en redes sociales: “Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”.

Gómez pidió apoyo a sus seguidores: “Espero contar con su apoyo hasta el final”, y anticipó que la temporada estará “muy candente”. Frente a las especulaciones sobre su supuesto rol de “villana”, la empresaria aclaró en Instagram: “Yo en ningún momento he dicho que voy a ser la mala, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, mis amores, me hacen el favor y se manejan bien”.

Además, rechazó etiquetas y dijo que apostará por una participación auténtica, aportando momentos y frases para la conversación digital.

Sobre los ataques recibidos en redes, Gómez afirmó: “Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos”. Respecto a su rivalidad con Yina Calderón, sostuvo: “Yina Calderón no me importa ni me interesa”.