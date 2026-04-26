Ingrid Betancourt acusó a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de tener “los mismos intereses” contra Paloma Valencia: “La atacan”

Ingrid Betancourt acusó convergencia de intereses en ataques contra Paloma Valencia - crédito Yves Herman/Reuters - Colprensa

La exsenadora y líder del partido Oxígeno Ingrid Betancourt denunció que la senadora y actual candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia es blanco de una campaña de desprestigio impulsada por sectores opuestos, a quienes acusó de emplear tácticas similares para “correr la línea ética” en la política colombiana.

Betancourt expuso su visión sobre el panorama político actual a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, en el que analizó las recientes controversias en torno a Valencia y el rol de figuras como los también aspirantes Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la excongresista, Paloma Valencia, que pertenece al partido Centro Democrático, se enfrenta a críticas provenientes tanto de la izquierda como de la derecha.

Ingrid Betancourt aseguró que “los extremos terminan siendo iguales” y destacó que los intereses de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han confluido en los mismos objetivos: atacar a Valencia y, de forma indirecta, a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ingrid Betancourt denunció campaña coordinada contra Paloma Valencia y cuestiona roles de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito @IBetancourtCol/X

Según la excandidata presidencial, el senador Iván Cepeda recurre a “la mano negra de la amenaza y la corrupción”, mientras que el abogado Abelardo de la Espriella utiliza “la mano negra de la calumnia y de la difamación”. Betancourt afirmó que “la única que no tiene nada que esconder es Paloma Valencia” y señaló que, a diferencia de sus críticos, la senadora “solo conoce la luz”.

En su mensaje, Betancourt advirtió que los adversarios de Valencia intentan vincularla con sectores políticos cuestionados, aludiendo a apoyos que la senadora habría recibido de partidos que previamente respaldaban a otros candidatos.

“Quieren ligarle a Paloma los corruptos de cada una de esas colectividades que ni ella llamó ni ella ha validado”, expresó. Además, remarcó: “Los que están en la cárcel, están en la cárcel y no con Paloma”.

La controversia se intensificó tras la publicación de una portada de la Revista Semana, que según Betancourt, refleja la convergencia de intereses entre Cepeda y De la Espriella.

En dicha portada, cuestionaron a Paloma Valencia por presuntamente abrirle la puerta a partidos tradicionales y políticos investigados por la justicia, como es el caso del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, entre otros.

Tras lo anterior, la excandidata presidencial afirmó: “La portada de Semana revela algo poderoso. A Paloma la atacan los mismos”. En su análisis, subrayó que ambos críticos “usan a Uribe para crecerse políticamente”, aunque lo hagan desde enfoques opuestos: “Cepeda lo ataca de frente, Abelardo usando esas manos oscuras y videos millonarios”.

“Los mismos intereses atacan a Paloma”: Ingrid Betancourt advirtió sobre alianzas y polarización en Colombia - crédito @IBetancourtCol/X

Betancourt también cuestionó la estrategia de quienes buscan desprestigiar a Valencia al asociarla con figuras polémicas. Aseguró que la senadora “ha recibido el apoyo de los partidos que Abelardo estaba esperando y no se le unieron”.

La exsenadora hizo énfasis en la figura de Álvaro Uribe Vélez, exmandatario y líder del Centro Democrático. Según Betancourt, tanto Cepeda como De la Espriella utilizan la imagen de Uribe como recurso político: “Ambos tienen como blanco a Uribe para herir a Paloma. Sus intereses están confluyendo. Se necesitan mutuamente para adueñarse del sistema podrido actual”.

En su declaración, Betancourt trazó una línea divisoria entre el proceder de Valencia y el de sus detractores. “Cepeda ha llegado a donde está defendiendo a las Farc y Abelardo ha llegado a donde está defendiendo a paramilitares y también, hay que decirlo, a muchos bandidos. Ahora, los dos lo han hecho legalmente”, sostuvo.

Por otro lado, añadió que Cepeda actúa “escudado en su credencial de senador” y De la Espriella “amparado en su profesión de abogado”, pero ambos “han incursionado en ese mundo oscuro para crecer”.

Ingrid Betancourt denunció estrategias similares de izquierda y derecha contra Paloma Valencia - crédito Colprensa

La intervención de Betancourt también incluyó reflexiones sobre el panorama electoral y las posibilidades de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella. “Para algunos de ellos, la segunda vuelta ideal es entre ellos, precisamente porque son los mismos”, comentó.

En contraste, resaltó que Valencia “suma entre distintos que quieren una Colombia diferente, sin trampas, sin puñaladas traperas, sin mentiras, sin odio, sin obscuridades, sin los mismos deshuesando a Colombia, sin violentos, sin bandidos”.

La exsenadora concluyó su mensaje con una visión optimista sobre la política y la sociedad colombiana. Destacó el ejemplo de diálogo entre Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, al afirmar: “Cuando yo veo a Paloma y a Oviedo hablando limpio, sonriendo, abrazándose y riendo, pienso: esa es la Colombia en la que soñamos todos. Una Colombia tierna, alegre, recta, fuerte en el amor, como lo son la mayoría de mujeres y de hombres de Colombia”.