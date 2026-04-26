Colombia

Cauca declaró tres días de duelo en homenaje a las víctimas del atentado terrorista en la vía Panamericana

El ataque, que deja un saldo de 19 muertos y 48 heridos, fue ejecutado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’, según informó el Ministerio de Defensa

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La explosión ocurrió en el sector de El Túnel, en la vía que comunica al suroccidente colombiano - crédito Jair Coll/Reuters
La explosión ocurrió en el sector de El Túnel, en la vía que comunica al suroccidente colombiano - crédito Jair Coll/Reuters

La Gobernación del Cauca declaró tres días de duelo departamental tras el atentado con cilindro bomba ocurrido el sábado 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana, específicamente en el sector El Túnel del municipio de Cajibío.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ha dejado 19 muertos y 48 heridos, entre ellos cinco son menores de edad, que permanecen en centros médicos bajo pronóstico reservado. Entre las víctimas, la mayoría fueron ocupantes de vehículos que transitaban por la zona y quedaron atrapados en la explosión.

La medida fue expedida bajo el decreto departamental 0303-04-2026, firmado el 26 de abril de 2026, en la que instruye la realización de homenajes para honrar a las víctimas y acompañar a sus familias.

La ola de violencia afecta a otras poblaciones como Caloto, El Tambo, Miranda y Patía, según autoridades del departamento - crédito Gobernación del Cauca
La ola de violencia afecta a otras poblaciones como Caloto, El Tambo, Miranda y Patía, según autoridades del departamento - crédito Gobernación del Cauca

Declarar tres (3) días de duelo y luto oficial en el Departamento del Cauca en memoria de las víctimas civiles del atentado terrorista registrado en el municipio de Cajibío y demás hechos violentos recientes”, se lee en el documento.

Así mismo, el decreto contempla que las banderas permanecerán izadas a media asta en edificios públicos y colegios durante los días de duelo, y se extendió una invitación a la ciudadanía para participar en los actos conmemorativos en honor a las víctimas del ataque, mientras se reitera la exigencia de justicia y el acompañamiento a los afectados.

El Gobierno departamental calificó el atentado como “atroz e injustificable” en el documento oficial, e hizo un llamado a rechazar la violencia y promover la unidad social ante el recrudecimiento de los ataques contra civiles e infraestructura.

Cinco menores de edad figuran entre los heridos por el ataque dirigido contra vehículos en el sector El Túnel de Cajibío - crédito Jair Coll/Reuters
Cinco menores de edad figuran entre los heridos por el ataque dirigido contra vehículos en el sector El Túnel de Cajibío - crédito Jair Coll/Reuters

Expresar públicamente, en nombre del Gobierno Departamental, nuestro más profundo sentimiento de dolor y rechazo por tan lamentables hechos, ofrendando toda nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad caucana”, concluye el texto oficial, firmado por Jorge Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Detalles del atentado

Los hechos ocurrieron cerca de la 1:00 p. m. del sábado 25 de abril, en donde un cilindro bomba fue lanzado contra varios vehículos que circulaban por la Vía Panamericana, principal eje vial que conecta Cali con Popayán (suroccidente de Colombia).

Además de las víctimas mortales, la detonación del artefacto explosivo también dejó resultados materiales devastadores como el cráter dejado por la explosión y varios vehículos volcados.

La acción criminal paralizó completamente la movilidad en el sur de Colombia y afectó la vida cotidiana de la población de Cauca.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X
La Gobernación del Cauca calificó el atentado como 'atroz e injustificable' y pidió rechazar la violencia contra los civiles - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Frente a los responsables del atroz crimen que enluta al país sudamericano, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo que la acción fue perpetrada por hombres armados adscritos al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Igualmente, el jefe de cartera apuntó contra uno de los supuestos líderes guerrilleros que estaría detrás de las acciones violentas en el Pacífico colombiano. Se trata de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, cabecilla del frente Jaime Martínez de las disidencias, por el que se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita dar con su captura.

“Se busca a alias ‘Marlon’, máximo responsable de la masacre contra mujeres, niños, ancianos y personas inocentes en el atentado terrorista ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del túnel, en Cajibío, Cauca, el 25 de abril de 2026. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Unámonos en un rechazo contundente contra estos terroristas, quienes representan una amenaza para la democracia y el país”, escribió el ministro en su cuenta de X.

La columna Jaime Martínez, disidencia de las Farc, es señalada como responsable del atentado con explosivos en el Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X
La columna Jaime Martínez, disidencia de las Farc, es señalada como responsable del atentado con explosivos en el Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

De igual forma, durante un consejo extraordinario de seguridad, Pedro Sánchez pidió el respaldo nacional y de la comunidad internacional ante la oleada de violencia que se presenta en el país.

Le pedimos a toda la comunidad internacional, a todo el país, que nos unamos en un rechazo contundente, categórico, contra todos los atentados terroristas y específicamente contra estos ataques. No fueron contra la fuerza pública, fueron contra el Estado colombiano, contra su población”, expresó.

Los hechos han estremecido a la sociedad del suroccidente colombiano. El Gobierno nacional reiteró que “no hay ningún cese al fuego” con las disidencias responsables y que la única orden vigente es continuar la ofensiva que permita desarticular a los grupos armados que afectan el bienestar de la sociedad colombiana.

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Gobernación del CaucaDías de duelo CaucaAtentado en Cajibío, CaucaVía PanamericanaColombia-Noticias

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