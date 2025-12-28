Colombia

Judicializan al presunto autor del ataque sicarial que cobró la vida de un coronel del Ejército en Popayán

Según la Fiscalía, la víctima fue abordada y atacada con arma de fuego en momentos en los que conducía su vehículo

Jean Pool Sánchez Gómez fue capturado en Jamundí por funcionarios del CTI con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la justicia a Jean Pool Sánchez Gómez como presunto responsable del homicidio del teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional.

El crimen ocurrió el 27 de noviembre en una vía de Popayán, cuando el uniformado conducía su vehículo y fue atacado con arma de fuego por un individuo que se movilizaba en motocicleta junto a otra persona.

“Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación por el homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda, permitieron judicializar a Jean Pool Sánchez Gómez, el señalado responsable de la acción sicarial”, expresó el ente acusador.

El crimen ocurrió el 27 de noviembre en una vía de Popayán, según la Fiscalía - crédito Fiscalía

Las investigaciones incluyeron análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción del recorrido realizado por el hoy procesado. Sánchez Gómez habría esperado al oficial en un establecimiento comercial, lo habría seguido y luego interceptado para dispararle.

Tras el ataque, descendió de la motocicleta, se desprendió de un buzo y el casco, y luego abordó un bus intermunicipal en dirección a El Bordo, en el departamento de Cauca.

La víctima recibió auxilio inmediato y fue trasladada a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, durante un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En la diligencia, las autoridades incautaron un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El investigado no aceptó los cargos y, por orden de una juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí (Valle del Cauca) por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos celulares y una motocicleta”, puntualizó la Fiscalía.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones - crédito Freepik

Detalles de la captura

Autoridades de Valle del Cauca realizaron la captura de Jean Pol Sánchez Gómez en Jamundí, señalado como presunto responsable del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, miembro del Ejército Nacional. La operación, realizada el viernes 26 de diciembre de 2025, fue producto de una acción coordinada entre el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El despliegue de las fuerzas de seguridad permitió ubicar a Sánchez Gómez, al que se le atribuye haber disparado el arma que causó la muerte de Granados el 27 de noviembre en el centro de Popayán, Cauca. Durante la detención, se incautaron un revólver y dos teléfonos celulares, elementos que entrarán en análisis para determinar su vínculo con el caso.

Granados fue atacado cuando se encontraba en Popayán. Tras resultar herido, fue trasladado a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades informaron que durante el procedimiento de captura a Sánchez Gómez se le leyeron sus derechos y se le notificó la apertura de un proceso judicial por los delitos de homicidio y tráfico de armas.

Jean Pol fue capturado en Jamundí, Valle del Cauca, como presunto autor material del asesinato del teniente coronel Rafael Granados del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

La importancia de la operación fue subrayada por la participación de tropas de la Tercera Brigada y por el trabajo de inteligencia de la institución castrense. Las autoridades destacaron la relevancia de este resultado para el esclarecimiento del crimen y el debilitamiento de estructuras delictivas en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó la relevancia de la captura en el avance del proceso investigativo que busca esclarecer las circunstancias del asesinato.

“A este criminal, Jean Paul, se le incautó un arma de fuego y dos celulares. Esto nos permite conectarnos rápidamente en conocer quiénes fueron los autores intelectuales y vamos detrás de ellos”, señaló el jefe de cartera.

