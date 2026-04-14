Briceño instó al Gobierno a adelantar acciones concretas para superar la crisis del impuesto predial en Colombia: así buscaría suspender el cobro

El representante electo del Centro Democrático puso la lupa sobre las acciones del Gobierno de Gustavo Petro ante el fuerte aumento en las tarifas que deben pagar los ciudadanos por sus predios - crédito @DanielBricen/X

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, propuso tres medidas concretas para enfrentar de manera inmediata la crisis del impuesto predial en Colombia. Lo anterior, en medio de las intensas negociaciones surgidas el martes 14 de abril de 2026 para superar el paro nacional, que llevaron al Gobierno de Gustavo Petro a tomar medidas de urgencia ante las protestas en más de 500 municipios.

Briceño, en un nuevo video en las redes sociales, pidió como primer paso que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) derogue la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, con la cual implementó la actualización masiva de los valores catastrales en al menos 527 poblaciones de las 1.180 del territorio nacional, lo que motivó a fuertes movilizaciones que generaron bloqueos en departamentos como Santander.

Daniel Briceño ha culpado al Gobierno de Gustavo Petro de no atender los reclamos de los ciudadanos en relación con el elevado aumento del avalúo catastral - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Andrea Puentes/Presidencia

La segunda medida de la propuesta de Briceño está dirigida a los alcaldes de los municipios afectados. El dirigente solicitó “suspender el calendario tributario y llevar como tal el pago del impuesto predial hacia el segundo semestre de este año“, mientras que el Igac deroga la resolución y reenvía la información nuevamente a los municipios, con el fin de establecer nuevos ajustes a los avalúos catastrales.

Con ello, se busca frenar de inmediato las obligaciones tributarias de los propietarios, mientras se revisa la base de los cobros. “Estas dos medidas, que lo que harán es aliviar el bolsillo, pero sobre todo detener la cantidad de protestas que hay en este momento en el país”, destacó el exconcejal de Bogotá, que llegará al legislativo tras haber conseguido la mayor votación individual en los comicios legislativos del 8 de marzo.

Y es que los bloqueos y manifestaciones se produjeron luego de que campesinos y habitantes rurales detectaran incrementos de hasta 1.000% en sus recibos del impuesto predial. La actualización masiva de los avalúos catastrales fue ordenada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración de Gustavo Petro, que en juicio del congresista electo ha pretendido zafarse de sus responsabilidades en este asunto.

“Es el gobierno Petro quien disparó el predial”: Daniel Briceño exigió topes legales urgentes - crédito @Danielbricen/X

Las propuestas que Daniel Briceño llevará al Congreso para solucionar la crisis del predial

En respuesta a la crisis, Briceño anunció que propondrá una reforma estructural en el Congreso. “A largo plazo, para solucionar el problema de fondo, radicaremos un proyecto de ley”, aseguró el futuro legislador, que incluirá tres puntos principales: un límite al crecimiento del impuesto predial, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los estratos 1 y 2, y de ahí en adelante sumándole un 8% por este concepto.

El objetivo es evitar que los cobros superen la capacidad de pago de los hogares más vulnerables. En segundo lugar, la iniciativa buscará limitar las sobretasas que se imponen al impuesto predial, por lo que Briceño explicó que se requiere “un límite a las sobretasas, sobre todo las sobretasas ambientales que se imponen en el predial”, que lo que están haciendo es aumentar el precio de este impuesto todos los años.

Las conversaciones entre los manifestantes y el Gobierno se centraron en las reclamaciones por los avalúos catastrales, en movilizaciones que se extendieron por cerca de seis días - crédito @metropolitano_X

La medida evitaría que los municipios usen recargos adicionales para incrementar el tributo final, una de las principales quejas de los manifestantes. Por su parte, el tercer eje de la reforma apunta a modificar el método de cálculo del avalúo catastral, pues en su parecer, “no se puede calcular nuevamente los avalúos ni el impuesto con base en expectativas futuras, sino realmente con la destinación y situación actual del predio”.

“No le pueden decir a un ciudadano que porque en ese lote se van a construir unos apartamentos, entonces le vamos a cobrar más. No, hay que cobrar conforme al momento y a la destinación y al uso actual", acotó el congresista, que está dispuesto a dar el debate sobre la responsabilidad del Gobierno y la urgencia de encontrar soluciones para desactivar lo que considera una “bomba de tiempo” en relación con este tributo.