Claudia López pidió a Petro no intervenir en política tras amenazas a candidatos presidenciales: “Debe dejar de liberar delincuentes”

Episodios recientes han reactivado el debate sobre las garantías de seguridad para los candidatos en medio del actual proceso electoral - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

Las recientes amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han generado pronunciamientos de rechazo en distintos sectores políticos. En el material difundido por redes sociales aparecen los rostros de los dos aspirantes, junto con sus años de nacimiento, coronas fúnebres y sus nombres, lo que ha sido calificado por varios actores políticos como un hecho de especial gravedad.

La circulación de estas amenazas ha motivado llamados a un rechazo generalizado y ha reactivado discusiones sobre las garantías de seguridad para los candidatos en el actual escenario electoral, recordando antecedentes recientes de violencia política, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025.

Este hecho ha vuelto al escenario político para advertir sobre posibles riesgos asociados al debilitamiento de la seguridad y, por el contrario, al fortalecimiento de estructuras criminales.

Rechazo de Claudia López

Claudia López afirmó que el presidente no puede intervenir en política porque “desequilibra toda la cancha en contra de todos los demás candidatos” - crédito Colprensa

Frente a estos hechos, Claudia López, en entrevista con Infobae Colombia, se refirió a la situación de seguridad del país y a la necesidad de revisar la actuación del Gobierno en materia política y de orden público. En ese sentido, sostuvo que deben adoptarse medidas para evitar que se repitan hechos de violencia como el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “En principio, el presidente no puede intervenir en política. Eso obviamente desequilibra toda la cancha en contra de todos los demás candidatos, no solamente de Paloma Valencia, también de los otros”.

“El presidente debe dejar de liberar delincuentes que después terminan asesinando a colombianos. Los que corremos aquí mayor riesgo no somos los candidatos, son los colombianos. Las estadísticas oficiales demuestran que la violencia homicida en Colombia está creciendo. La extorsión, el reclutamiento, el desplazamiento, el asesinato de personas está creciendo”, agregó.

Asimismo, abordó el papel de los actores armados ilegales y las dinámicas de negociación con estructuras criminales, en relación con el contexto de violencia que enfrenta el país: “Aquí las disidencias de las Farc, en cabeza de la Segunda Marquetalia, fueron victimizadas. Las víctimas no somos los colombianos sino las Farc. El presidente y su candidato salieron a decir que pobrecitos los señores de la Segunda Marquetalia, que los habían traicionado en el proceso de paz”.

Y añadió: “Pobrecitos los colombianos, que hemos tenido que sufrir su violencia durante más de cincuenta años“.

“Siempre hay epítetos, insultos y culpas”: Leonardo Huerta cuestiona el tono del debate político en Colombia”

Leonardo Huerta señaló que el liderazgo público debe dar ejemplo y cumplir la Constitución y la ley - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La fórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, también se refirió a las amenazas y al contexto político en entrevista con Infobae Colombia, abordando el papel de las instituciones y el comportamiento de los actores públicos.

“Uno educa con el ejemplo. Uno puede echarse todos los discursos del mundo y un padre de familia o un profesor puede predicar todo lo que quiera, pero si su conducta no es coherente con eso que está diciendo, no sirve para nada. Aquí lo primero que esperamos, no solo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, sino como ciudadanos y sobre todo como personas, que es el título más grande que nos genera dignidad, es un buen ejemplo por parte de aquellos que ostentan los cargos que toman decisiones por nosotros”, señaló.

En ese sentido, añadió: “El presidente de la República y todo su gobierno tienen que dar ejemplo, tienen que cumplir la Constitución y cumplir la ley. Aquí ningún cargo puede, ninguna persona puede iniciar sus funciones sin antes un juramento que es no solo simbólico, sino real, el artículo 121 de la Constitución. Nadie puede ejercer funciones sin antes haber jurado cumplir la Constitución y la ley".

Huerta afirmó que el debate político en Colombia está marcado por las emociones, especialmente el odio, lo que incrementa la polarización - crédito Presidencia de Colombia

Huerta también se refirió al clima del debate político: “Lo que nosotros estamos viendo es que Colombia ha generado hoy un debate político con base en las emociones. Pero sobre todo, hoy se ha concentrado en una emoción que es el odio; y ese odio se infunde desde los consejos de ministros y desde las alocuciones presidenciales”.

En ese sentido, precisó: “Aquí, el propio presidente de la República que, por mandato constitucional, debe representar la unidad nacional, lo que está representando es la fractura nacional. Siempre hay epítetos, siempre hay insultos, siempre hay culpas. Sale, incluso, entre chiste jocoso y seriedad, con unos comentarios que lo que hacen es generar un odio y una polarización mayor a la que ha existido históricamente en Colombia y eso hay que cambiarlo“.