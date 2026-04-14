Gobierno Petro se metió en las empresas de telefonía e investiga por qué los planes de celular se pusieron tan caros en 2026

A inicios de 2026, Colombia mantiene más de 92 millones de líneas de telefonía móvil activas. El mercado, liderado por Claro, Tigo-Movistar y WOM - crédito Cristobal Hererra-Ulashkevich/EFE/EPA

La variación de precios en el sector de las telecomunicaciones en Colombia generó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad inició requerimientos formales a empresas del sector luego de registrar un aumento entre febrero y marzo de 2026. El objetivo es revisar las condiciones de competencia y esclarecer los motivos de este incremento en un mercado marcado por ajustes regulatorios y cambios empresariales.

La entidad investigó el aumento de precios informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la persistente concentración en el mercado nacional de telecomunicaciones, dominado por un solo operador desde hace años. Para ello, solicitó información detallada a los agentes del sector con el fin de identificar las causas detrás de la subida y, en caso de detectar infracciones, aplicar medidas que aseguren una mayor competencia y protección a los usuarios.

Y es que el informe mensual de la entidad estadística precisó que “el rubro ‘Información y Comunicación’ tuvo una variación del 2,96% entre febrero y marzo de 2026”. La cifra activó la respuesta inmediata de la SIC, que consideró prioritario determinar los factores del aumento y su impacto en usuarios y operadores.

Información y Comunicación fue la división de gasto de mayor variación en marzo de 2026 - crédito Dane

Concentración y participación en el sector de las telecomunicaciones

La SIC advirtió que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia se caracteriza por una alta concentración y la presencia histórica de un operador con posición dominante. Según el informe “OECD Digital Connectivity Review of Colombia” de marzo de 2026, “aunque existen varios agentes en el mercado, uno de ellos ha mantenido una participación estable y significativa en la última década”.

Dicho documento recomienda que se refuercen las regulaciones procompetitivas, se supervisen de forma estricta las integraciones empresariales y se fortalezcan las condiciones de acceso a los mercados mayoristas para mantener la competencia. La llegada de nuevos operadores dinamizó el sector, pero la presión competitiva de los rivales sigue siendo limitada.

Esta estructura de mercado despierta inquietud sobre la igualdad de condiciones y las posibilidades de actuación de otros actores, como los operadores móviles virtuales (OMV).

Integración de operadores y nuevas condiciones de acceso

Una reciente integración empresarial relevante fue la de Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), autorizada por la SIC. El propósito fue crear un actor capaz de incrementar la cobertura y la calidad del servicio y de ejercer presión sobre el operador dominante.

La autoridad afirmó que “en el marco de esta integración se impusieron una serie de condicionamientos dirigidos a garantizar condiciones de acceso más justas a los mercados mayoristas a WOM y a los distintos OMV, no solo generando una reducción sobre las tarifas de acceso, sino también buscando prevenir conductas discriminatorias y excluyentes en las relaciones contractuales sostenidas con estos operadores”.

La integración de Tigo y Movistar significa más competencia para Claro, empresa con 42 millones de clientes en Colombia - crédito Europa Press/Movistar

Ante esto, la Superintendencia exigió informes trimestrales y semestrales a la nueva entidad, donde se reportan los avances logrados en los compromisos asumidos. El no cumplimiento representaría una infracción al régimen de libre competencia económica.

Factores detrás de la variación de precios y labor regulatoria

El análisis de la SIC sobre el informe del Dane fue enfático: “Este no permite identificar de manera precisa las causas específicas de la variación observada en un solo mes, ni determinar qué agentes o causas particulares explican dicho comportamiento”.

La subida de precios puede responder a diferentes factores, como:

Ajustes luego de periodos deflacionarios.

Incrementos en los costos.

Necesidades de inversión, especialmente por el despliegue de tecnologías 5G.

Modificaciones regulatorias y eventos del primer trimestre de 2026.

Según la entidad, solo un examen minucioso de datos y de los actores involucrados podrá determinar las causas de los cambios observados, ya que la información publicada hasta ahora ofrece una visión únicamente global.

Cambios regulatorios y su impacto en la competencia

En marzo de 2026, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) implementó dos reformas con el objetivo de “incentivar la competencia en el sector telecomunicaciones y aumentar la protección de los usuarios”, bajo la inspección y control de la SIC como autoridad de consumo.

La decisión regulatoria se adoptó luego del seguimiento hecho por la CRC a la evolución de la estructura del sector, incluido el proceso de integración empresarial entre Tigo y Movistar - crédito CRC

Las nuevas regulaciones incluyen una “reducción significativa en los cobros por el acceso compartido de red”, la actualización de los pagos por la terminación de llamadas en redes móviles, SMS y RAN de voz, así como la disminución de tarifas para OMV. De acuerdo con la SIC, estas decisiones son coherentes con el proceso de integración empresarial supervisado por la entidad.

Tanto el informe de la Ocde como la SIC destacan que estas medidas buscan fortalecer la competencia, ampliar la oferta y equilibrar la balanza entre los diversos operadores presentes en el sector.

Requerimientos de la SIC y próximos pasos para el sector

Como parte de su función de vigilancia, la SIC comunicó que “ha realizado requerimientos de información a diversos agentes del sector de las telecomunicaciones”. El objetivo de estos requerimientos es “recopilar y analizar información que permita identificar, con mayor precisión, las razones subyacentes al comportamiento observado en la variación de precios del sector, los agentes involucrados y los servicios específicos del reporte del Dane”.

De igual forma, advirtió que, si en el análisis posterior se identifican infracciones al régimen de libre competencia o incumplimientos en integraciones previamente autorizadas, “esta entidad adoptará las medidas que correspondan en el marco de sus competencias bajo un escrutinio riguroso de los condicionamientos”. Y reafirmó que, en su papel de protección al consumidor, proseguirá con las investigaciones y sanciones ante prácticas que perjudiquen a los usuarios. Bajo el nuevo marco regulatorio, continuará su labor para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado de telecomunicaciones.

Por último, comunicó que las actuaciones están enfocadas en promover la competencia, proteger los intereses económicos de los usuarios y asegurar que los servicios respondan a estándares de calidad para quienes acceden al sector de las telecomunicaciones en Colombia.