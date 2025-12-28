Joven en Medellín murió tras someterse a cirugías estéticas en Medellín: este es el caso

El procedimiento incluyó aumento de senos, abdominoplastia y liposucción de muslos en una clínica de la comuna El Poblado, Medellín - crédito Pexels

El fallecimiento de Angie Dahiana López Taborda tras someterse a una serie de cirugías estéticas en Medellín revela un recorrido marcado por complicaciones y decisiones médicas cuestionadas, según consta en los informes de las autoridades.

A pocos días de la Navidad, la joven acudió a una clínica de la comuna El Poblado, donde se sometió a aumento de senos, abdominoplastia y liposucción en ambos muslos.

Sin embargo, su recuperación se vio abruptamente interrumpida y, siete días después, murió sin que las causas hayan sido totalmente esclarecidas.

De acuerdo con el informe realizado por la policía judicial tras la inspección técnica al cadáver, la secuencia crítica del caso comenzó pocas horas después de la intervención: “La víctima fue sometida al procedimiento quirúrgico, pero tres horas después se descompensó. La dejaron en observación dos horas y luego la enviaron para la casa. Allí empezó a convulsionar y a vomitar”, detalló el informe, estableciendo así el primer signo de deterioro tras la cirugía.

Ya en su vivienda, la observación inicial cedió lugar a atención remota desde la clínica. El mismo reporte policial documenta la reacción del centro médico: indicaron que enviaron una enfermera a la casa de la joven.

Ante la persistencia de síntomas, agregaron: “El 17 de diciembre la trasladaron nuevamente a la clínica y allí le incorporaron una sonda por la boca. El objetivo era ayudarle a drenar porque no estaba haciendo deposiciones y no estaba eliminado líquidos”.

La situación se agravó en los días siguientes. El informe judicial revela el último eslabón de la cadena de intervenciones: “El día veintitrés de diciembre del dos mil veinticinco, la víctima sigue con quebrantos de salud. Por eso, un médico de la clínica donde fue operada se traslada al lugar de residencia de la víctima. Allí procede a remitirla en ambulancia para el Hospital General de Medellín”.

A pesar de la secuencia de medidas adoptadas, la causa definitiva de la muerte de Angie Dahiana López Taborda “quedó por establecer con la necropsia de Medicina Legal”.

No obstante, el informe policial consignó como hipótesis inicial que el deceso fue consecuencia de la cirugía estética múltiple a la que se expuso en Medellín.

Mujer que murió tras una cirugía estética en clínica clandestina en Cali, era familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

La sorpresiva muerte de Orfa Márquez se convirtió en un tema de conversación nacional tras revelarse que la víctima mantenía un vínculo familiar con la vicepresidenta Francia Márquez.

La relación directa con una de las figuras políticas más relevantes del país intensificó la atención pública y multiplicó las muestras de solidaridad en redes y medios.

El desenlace fatal se produjo después de que Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez (Cauca), decidiera desplazarse desde su municipio natal hasta Cali, motivada por la esperanza de mejorar su apariencia a través de una intervención estética.

No obstante, el procedimiento, realizado el sábado 13 de diciembre de 2025, tuvo consecuencias trágicas cuando la paciente presentó complicaciones severas que condujeron a su fallecimiento, tras ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Las circunstancias en torno a la clínica donde ocurrió la operación han suscitado un fuerte debate sobre la seguridad en los procedimientos estéticos en el país.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, manifestó su “rechazo y preocupación” al referirse al caso, destacando que la clínica, ubicada en el barrio Ciudad 2000 de Cali, no cumplía con los requisitos legales y técnicos exigidos por las autoridades sanitarias.

“Una mujer oriunda del municipio de Suárez, Cauca, que viajó a la ciudad de Cali para practicarse un procedimiento de cirugía estética en una clínica que, presuntamente, no ofrecía las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente, lamentablemente perdió la vida”, señaló Mendoza.