Colombia

Joven en Medellín murió tras someterse a cirugías estéticas en Medellín: este es el caso

El deceso de la paciente ocurrió una semana después de haber sido intervenida en una clínica privada, mientras las autoridades investigan el motivo final del fallecimiento

Guardar
El procedimiento incluyó aumento de
El procedimiento incluyó aumento de senos, abdominoplastia y liposucción de muslos en una clínica de la comuna El Poblado, Medellín - crédito Pexels

El fallecimiento de Angie Dahiana López Taborda tras someterse a una serie de cirugías estéticas en Medellín revela un recorrido marcado por complicaciones y decisiones médicas cuestionadas, según consta en los informes de las autoridades.

A pocos días de la Navidad, la joven acudió a una clínica de la comuna El Poblado, donde se sometió a aumento de senos, abdominoplastia y liposucción en ambos muslos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, su recuperación se vio abruptamente interrumpida y, siete días después, murió sin que las causas hayan sido totalmente esclarecidas.

De acuerdo con el informe realizado por la policía judicial tras la inspección técnica al cadáver, la secuencia crítica del caso comenzó pocas horas después de la intervención: “La víctima fue sometida al procedimiento quirúrgico, pero tres horas después se descompensó. La dejaron en observación dos horas y luego la enviaron para la casa. Allí empezó a convulsionar y a vomitar”, detalló el informe, estableciendo así el primer signo de deterioro tras la cirugía.

El informe judicial confirma que
El informe judicial confirma que Angie Dahiana presentó complicaciones graves tres horas después de la cirugía estética múltiple - crédito Pixabay

Ya en su vivienda, la observación inicial cedió lugar a atención remota desde la clínica. El mismo reporte policial documenta la reacción del centro médico: indicaron que enviaron una enfermera a la casa de la joven.

Ante la persistencia de síntomas, agregaron: “El 17 de diciembre la trasladaron nuevamente a la clínica y allí le incorporaron una sonda por la boca. El objetivo era ayudarle a drenar porque no estaba haciendo deposiciones y no estaba eliminado líquidos”.

La situación se agravó en los días siguientes. El informe judicial revela el último eslabón de la cadena de intervenciones: “El día veintitrés de diciembre del dos mil veinticinco, la víctima sigue con quebrantos de salud. Por eso, un médico de la clínica donde fue operada se traslada al lugar de residencia de la víctima. Allí procede a remitirla en ambulancia para el Hospital General de Medellín”.

El agravamiento de salud de
El agravamiento de salud de Angie Dahiana llevó a su traslado en ambulancia desde su domicilio al Hospital General de Medellín - crédito Hospital General Luz Castro de Gutiérrez

A pesar de la secuencia de medidas adoptadas, la causa definitiva de la muerte de Angie Dahiana López Taborda “quedó por establecer con la necropsia de Medicina Legal”.

No obstante, el informe policial consignó como hipótesis inicial que el deceso fue consecuencia de la cirugía estética múltiple a la que se expuso en Medellín.

Mujer que murió tras una cirugía estética en clínica clandestina en Cali, era familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

La sorpresiva muerte de Orfa Márquez se convirtió en un tema de conversación nacional tras revelarse que la víctima mantenía un vínculo familiar con la vicepresidenta Francia Márquez.

La relación directa con una de las figuras políticas más relevantes del país intensificó la atención pública y multiplicó las muestras de solidaridad en redes y medios.

El desenlace fatal se produjo después de que Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez (Cauca), decidiera desplazarse desde su municipio natal hasta Cali, motivada por la esperanza de mejorar su apariencia a través de una intervención estética.

Orfa Márquez, contratista de la
Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica que no cumplía con los permisos sanitarios adecuados - crédito Alcaldía de Suarez/Facebook

No obstante, el procedimiento, realizado el sábado 13 de diciembre de 2025, tuvo consecuencias trágicas cuando la paciente presentó complicaciones severas que condujeron a su fallecimiento, tras ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Las circunstancias en torno a la clínica donde ocurrió la operación han suscitado un fuerte debate sobre la seguridad en los procedimientos estéticos en el país.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, manifestó su “rechazo y preocupación” al referirse al caso, destacando que la clínica, ubicada en el barrio Ciudad 2000 de Cali, no cumplía con los requisitos legales y técnicos exigidos por las autoridades sanitarias.

“Una mujer oriunda del municipio de Suárez, Cauca, que viajó a la ciudad de Cali para practicarse un procedimiento de cirugía estética en una clínica que, presuntamente, no ofrecía las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente, lamentablemente perdió la vida”, señaló Mendoza.

Temas Relacionados

Muerte mujer MedellínCirugías estéticas MedellínAngie Dahiana López TabordaAumento de senorAbdominoplastiaLiposucción en ambos muslosMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: por qué la “negociación se puso rara” antes de que el Gobierno Petro expida el aumento por decreto

Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo, habló con Infobae Colombia y aseguró que la definición del ingreso mínimo para el próximo año derivará en nuevos retos para empresas pequeñas y medianas, en medio de escenarios de informalidad y ajuste laboral en el país

Salario mínimo de 2026: por

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Desde Luis Díaz hasta Yaser Asprilla, la selección Colombia cuenta con una base de jugadores cotizados en el mercado internacional por su rendimiento en clubes y selecciones

Estos son los 10 futbolistas

Hombre en aparente estado de embriaguez atacó a puñal a sus familiares durante una reunión en Medellín

Luego de la violenta agreción, el sujeto fue capturado gracias a la alerta de los vecinos a las autoridades. Las víctimas, entre ellos cinco hombres y una mujer, no revistieron gravedad en sus heridas

Hombre en aparente estado de

La ‘Gran Consulta’ calificó de “innecesaria” la constituyente de Petro: “Colombia no necesita atajos ni refundaciones oportunistas”

En su comunicado, los precandidatos presidenciales de centro-derecha señalaron que el país necesita estabilidad y un respeto por el pacto constitucional, y no cambios radicales impulsados por el presidente

La ‘Gran Consulta’ calificó de

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes: altas, bajas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony emocionó a los

Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Estos son los 10 futbolistas

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional

Atlético Nacional desmintió que tenga deudas con Marino Hinestroza, que se quiere ir a Boca Juniors: y entregó detalles sobre la negociación

Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”