Colombia

General Luis Emilio Cardozo se despidió del Ejército Nacional tras relevo en la comandancia: “La tranquilidad del deber cumplido”

El comandante saliente agradeció a las tropas y expresó su respaldo a la nueva cúpula militar, en medio de recientes cambios ordenados por el Gobierno tras hechos de violencia en el país

El general Luis Emilio Cardozo
El general Luis Emilio Cardozo se despidió del Ejército Nacional de Colombia agradeciendo a soldados, oficiales, suboficiales y personal civil por su entrega y disciplina

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría se despidió como comandante del Ejército Nacional de Colombia con un mensaje dirigido a los soldados, oficiales, suboficiales y personal civil de la institución.

En su declaración, publicada a través de la red social X, el oficial expresó: “Solo palabras de gratitud. Gracias a mis soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil del Ejército Nacional, por su disciplina, lealtad y entrega. Ustedes son la razón de ser de esta institución”.

Cardozo, que estuvo al frente de una de las principales fuerzas armadas del país, también agradeció a Colombia y al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en su gestión.

Cardozo reiteró en su declaración
Cardozo reiteró en su declaración pública el compromiso del Ejército Nacional con la protección de la vida, la libertad y la democracia en Colombia

El comandante saliente subrayó que cada decisión adoptada durante su periodo estuvo guiada por un propósito superior: proteger la vida, la libertad y la democracia. Cardozo enfatizó: “Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de que esta Fuerza seguirá firme, unida, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, siendo soporte fundamental de la democracia y siempre dispuesta a proteger y servir a la nación colombiana”.

En su mensaje de despedida, Cardozo extendió sus mejores deseos al mayor general Royer Gómez Herrera, que asumirá la comandancia del Ejército Nacional, y al mayor general Jaime Alonso Galindo, nuevo segundo comandante.

“Su liderazgo es clave, porque cuando al Ejército le va bien, a Colombia le va bien”, manifestó Cardozo, valorando la importancia de la unidad y el liderazgo en la institución.

El alto oficial reafirmó la
El alto oficial reafirmó la relevancia del trabajo conjunto durante la presentación del relevo en la cúpula de la institución nacional, enfatizando el papel decisivo de los nuevos jefes

El general Cardozo concluyó su ciclo al frente del Ejército Nacional reiterando su confianza en la fortaleza de la institución y en la continuidad de su misión al servicio del país. En su mensaje a los integrantes de la fuerza, remarcó: “Soldado un día, soldado toda la vida. Gracias, soldados de Colombia. Gracias, Colombia”.

En respuesta, Gustavo Petro utilizó la misma plataforma para resaltar el desempeño de Cardozo: “Ha sido usted un general y un ser humano decente, respetuoso de los derechos de la gente. ‘Ave’ generales que sirven al pueblo y la constitución y a nadie más. Generales de la vida y la libertad”.

El presidente Gustavo Petro reconoció
El presidente Gustavo Petro reconoció en redes sociales el respeto de Cardozo a los derechos humanos y su servicio a la constitución y al pueblo colombiano

Cambios en la cúpula militar tras hechos de violencia

La salida de Cardozo ocurre en un contexto marcado por recientes hechos de violencia que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ordenó un relevo en la cúpula militar tras la toma armada del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, por parte de las disidencias de las Farc.

Durante el ataque, hombres armados ingresaron al casco urbano, atacaron la estación de policía y causaron pánico entre la población civil, lo que llevó al cierre de actividades comerciales y educativas.

A este episodio se sumó un ataque en Aguachica (departamento del Cesar) donde el ELN utilizó drones cargados con explosivos contra una base militar, dejando víctimas mortales entre los uniformados y evidenciando un nivel creciente de sofisticación en las acciones de los grupos armados ilegales.

Estos hechos motivaron al presidente a exigir explicaciones a la cúpula militar, advirtiendo sobre la posibilidad de cambios si se comprobaban falencias en la reacción, inteligencia y control territorial.

De izquierda a derecha Royer
De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda.

“Llamaré a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera Occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas. Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La nueva estructura

La nueva cúpula militar quedó conformada de la siguiente manera:

  • Comando general de las Fuerzas Militares: general Hugo Alejandro López Barreto como comandante y vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como jefe de Estado Mayor Conjunto
  • Ejército Nacional: mayor general Royer Gómez Herrera como comandante del Ejército y mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.
  • Armada de Colombia: el mando continúa con el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.
  • Fuerza Aeroespacial Colombiana: el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda fue designado comandante, reemplazando al general Luis Carlos Córdoba Avendaño.

