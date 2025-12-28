Firmante del Acuerdo de Paz denuncia atentado sicarial cuando llegaba a su vivienda en Cali

El vehículo en el que se movilizaba Wilton Valencia Llano, firmante del Acuerdo de Paz, muestra varios impactos de bala luego del atentado sicarial ocurrido frente a su vivienda en el barrio Decepaz, al oriente de Cali.

El firmante del Acuerdo de Paz y periodista Wilton Valencia Llano denunció haber sido víctima de un atentado sicarial al momento de llegar a su casa en el barrio Decepaz, al oriente de Cali.

Wilton Valencia Llano, de 42 años, relató que sujetos armados lo interceptaron al descender de su vehículo y abrieron fuego en su contra. “Cuando estaba llegando a mi casa y parqueando el carro vi a un sujeto vestido de negro con un arma en la mano. Logré reaccionar, me tiré al suelo y me arrastré; aunque hizo dos disparos, no logró impactarme porque había oscuridad y pude escabullirme para salvar mi vida”, afirmó Valencia Llano según Blu Radio. El vehículo en el que se desplazaba recibió impactos de bala, pero él resultó ileso.

La víctima subrayó que la escasa iluminación en el sector de Decepaz fue un factor que le permitió evadir los disparos y resguardarse. Tras el ataque, acudió a la sede de la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia correspondiente.

Antecedentes de amenazas y solicitud de protección

El propio Valencia Llano recordó que desde el año 2023 ha reportado amenazas de muerte a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según su testimonio, la entidad reconoció el riesgo que enfrenta, pero las medidas implementadas no han sido suficientes. “La resolución que salió en diciembre de hace dos años reconocía que mi vida estaba en riesgo, pero las medidas que me ofrecieron, como un chaleco, me parecieron insuficientes”, manifestó el firmante del Acuerdo de Paz.

Las imágenes evidencian los daños causados por los disparos durante el ataque armado del que logró salir ileso. - crédito X

Además, indicó que su labor como periodista y su condición de firmante lo mantienen en una situación de vulnerabilidad permanente. Según el medio afirmó que siente temor y que pidió a las autoridades que el caso no quede en la impunidad, ya que nuevamente esta siendo amenazado.

Reacciones institucionales y llamado a las autoridades

La denuncia de Valencia Llano ha generado preocupación entre líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de protección para quienes suscribieron el Acuerdo de Paz y ejercen labores periodísticas. Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras la investigación avanza en la Fiscalía General de la Nación.

Tras el ataque, Wilton Valencia asistió a la sede de la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente. - crédito Fiscalía.

Contexto de violencia en Cali y el suroccidente colombiano

La situación de seguridad en Cali ha estado marcada recientemente por diversos hechos violentos contra líderes sociales, excombatientes y miembros de la fuerza pública. En la misma semana del atentado contra Valencia Llano, se reportó el secuestro del patrullero Over Andrés Román Marín en la vía Panamericana, en el sector de Pescador, municipio de Caldono, departamento de Cauca.

El uniformado, adscrito a la estación de Policía de La Sierra, fue interceptado por sujetos armados y, según información preliminar, logró enviar su ubicación antes de ser privado de la libertad. Las autoridades desplegaron operativos en la zona para tratar de ubicarlo.

A estos hechos se suma un atentado con granada de fragmentación en el barrio Marroquín I, también en el oriente de Cali, donde un artefacto explosivo fue arrojado sobre un establecimiento comercial. El ataque dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellos un taxista y varios menores.

Las autoridades locales, encabezadas por la Policía Metropolitana de Cali, implementaron el “plan candado” para intentar dar con los responsables y anunciaron una recompensa de hasta $200 millones para quien aporte información que permita esclarecer el caso.

La Personería de Cali expresó su rechazo mediante un comunicado y pidió avanzar con rapidez en la investigación, reiterando la importancia de la colaboración ciudadana y el resguardo de la identidad de los denunciantes.

Policía de Cali atiende presunto atentado con granada en el oriente de Cali - crédito @miguelAPalta/X

Medidas y vigilancia reforzada

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables de los ataques armados y refuerzan el monitoreo en los sectores afectados por la violencia. Organizaciones sociales recordaron que la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, periodistas y defensores de derechos humanos sigue siendo motivo de alerta, y subrayaron la urgencia de implementar esquemas de protección más efectivos.