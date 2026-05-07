La Cancillería abrió convocatoria para prácticas estudiantiles en embajadas y consulados en el exterior: así puede participar

La Cancillería abrió convocatoria para prácticas laborales internacionales dirigida a estudiantes de pregrado de universidades colombianas - crédito Icetex

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abrió la convocatoria para que estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior colombianas realicen sus prácticas laborales durante el segundo semestre de 2026 en la propia Cancillería, embajadas, consulados y misiones del país en el exterior.

La iniciativa, que estará abierta hasta el 13 de mayo de 2026, constituye una oportunidad única para que jóvenes universitarios se vinculen a la diplomacia, fortalezcan su formación y adquieran experiencia profesional en el ámbito internacional.

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¿A quién está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado que cursan carreras en cualquier institución de educación superior colombiana y que deben realizar su práctica como requisito para obtener el título profesional. No es necesario que la universidad tenga un convenio previo con el Ministerio de Relaciones Exteriores; basta con que el estudiante cumpla los requisitos académicos de su programa y sea presentado formalmente por su institución.

La postulación para las prácticas en embajadas, consulados y la Cancillería estará disponible hasta el 13 de mayo de 2026 - crédito VisualesIA

Las prácticas pueden realizarse tanto en dependencias del Ministerio en Bogotá como en embajadas, consulados y misiones diplomáticas de Colombia en el exterior. Las plazas disponibles abarcan una amplia gama de perfiles académicos, desde relaciones internacionales, derecho, economía y comunicación, hasta administración, psicología, lenguas modernas, ciencias políticas y afines.

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Proceso y requisitos de postulación

El proceso de selección consta de varios pasos obligatorios que aseguran la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la práctica:

1. Envío de documentos: el estudiante debe enviar, a través de su universidad, un solo archivo en PDF al correo pasantias@cancilleria.gov.co con los siguientes documentos en orden:

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Carta de presentación de la universidad, autorizando al estudiante y certificando que cumple los requisitos.

Certificado de promedio académico acumulado.

Hoja de vida en formato oficial GH-FO-236, indicando dos opciones de plaza.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificado de afiliación a EPS.

Certificados de antecedentes de Policía, Procuraduría y Contraloría.

Certificado de idioma (si la plaza lo exige), con vigencia máxima de dos años.

Pasaporte vigente (solo para plazas en el exterior).

Los estudiantes pueden elegir plazas en Colombia o en el exterior, según su interés y perfil académico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

2. Diligenciamiento de formulario: tras el envío de documentos, el estudiante debe diligenciar el formulario disponible en este enlace. Este paso es obligatorio para que la postulación sea válida.

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3. Registro en la Agencia de Empleo Compensar: el estudiante debe enviar su hoja de vida al correo mpgiraldor@compensar.com para completar el registro en la plataforma de Servicio Público de Empleo, requisito adicional para la práctica.

Todos los pasos deben realizarse simultáneamente y dentro del plazo de la convocatoria. No se tendrán en cuenta postulaciones incompletas, fuera del plazo o enviadas directamente por los estudiantes sin el respaldo de la universidad.

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Características de la práctica

Duración: seis meses, jornada de siete horas diarias.

Modalidad: presencial en Bogotá o en el exterior, dependiendo de la plaza asignada.

Remuneración: no remunerada, conforme a la Resolución 3819 de 2019.

Selección: la asignación de plazas depende del perfil académico, el dominio de idiomas y la disponibilidad en embajadas y consulados.

Las prácticas laborales requieren el envío ordenado de documentos y la postulación formal por parte de la universidad del estudiante - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Plazas disponibles: embajadas y consulados

La convocatoria ofrece plazas en numerosos países y ciudades, adaptadas a distintos perfiles profesionales. Entre las opciones destacan:

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Embajadas en Washington D.C., Alemania, Italia, Francia, Japón, Corea, Argentina, Brasil, Perú, México, Panamá, Emiratos árabes Unidos, Polonia, Sudáfrica, Suecia, Austria, Turquía, Hungría, Vietnam, Rumania, Etiopía, Senegal, República Dominicana, Canadá, Chile, Bolivia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, España, Nueva Zelanda, Singapur y Filipinas, entre otras.

Consulados generales en Miami, Nueva York, Toronto, Houston, Santiago de Chile, Monterrey, Chicago, Cancún, Lima, Barcelona, París, Milán, Estambul, Berlín, San Francisco, Ottawa, Valencia, Río de Janeiro y Shanghái.

Las actividades a desarrollar incluyen apoyo en la gestión diplomática y consular, logística de eventos, elaboración de informes, monitoreo de prensa, atención a la comunidad colombiana, cooperación internacional, análisis político y económico, promoción cultural y manejo de redes sociales.

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Perfil y ventajas para los estudiantes

Entre los requisitos obligatorios para la práctica están los certificados de antecedentes, afiliación a EPS y, para plazas internacionales, pasaporte vigente - crédito Ministerio de Trabajo

A través de esta convocatoria, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia en el entorno diplomático, mejorar su dominio de idiomas extranjeros, fortalecer competencias interculturales y expandir sus redes profesionales en contextos internacionales. El perfil requerido varía según la plaza, pero en general se valora la responsabilidad, adaptabilidad, capacidad de análisis, comunicación asertiva y disposición para el trabajo en equipo.

La experiencia en embajadas y consulados permite a los practicantes conocer de cerca el funcionamiento de la política exterior colombiana, participar en proyectos de cooperación y apoyar la atención a connacionales en el mundo, contribuyendo al fortalecimiento de la imagen y los intereses del país.

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