El plan de restauración de los Cerros Orientales se derrumba: concejala alertó que 26 barrios son abandonados por el alcalde Galán

El Plan de Manejo para los Cerros Orientales, que es fundamental para la restauración y protección de esta zona ecológica clave para Bogotá, muestra un avance alarmantemente bajo, con solo un 9% de ejecución en sus estrategias programáticas, de acuerdo con Heidy Sánchez

La concejala Heidy Sánchez hizo
La concejala Heidy Sánchez hizo un llamado a la administración de Carlos Fernando Galán para que cumpla con las promesas que afectan a 26 barrios de los Cerros Orientales - crédito @CarlosFGalan/X - Pexels

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez, perteneciente al Pacto Histórico, lanzó una dura crítica contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, aql alertar sobre la falta de avances en la gestión de los Cerros Orientales, especialmente en lo referente a los compromisos adquiridos por la Alcaldía bajo la sentencia del Consejo de Estado de 2013.

En un hilo publicado en su cuenta de X, Sánchez detalló cómo la actual administración incumple con diversas responsabilidades sobre la zona de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, situación que afecta a 26 barrios ubicados en esta área.

La denuncia de la concejala se centra en el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Consejo de Estado y los planes aprobados para la preservación y restauración de la Franja de Adecuación, una zona clave para la protección del medio ambiente y el suministro de agua de Bogotá. Según Sánchez, la administración de Galán es incapaz de cumplir con el Plan de Manejo y otras medidas cruciales que deberían haberse implementado desde hace años.

La concejala Heidy Sánchez señaló
La concejala Heidy Sánchez señaló que la administración de Carlos Fernando Galán no logró frenar la expansión ilegal en los Cerros Orientales - crédito Alcaldía de Bogotá

Denuncia cumplimiento deficiente en los Cerros Orientales bajo la administración de Carlos Fernando Galán

El alcalde @CarlosFGalan presume de estar restaurando los Cerros Orientales de Bogotá, pero no cumple con lo que le corresponde acorde a la sentencia del Consejo de Estado de 2013 (sic)”, comenzó Sánchez en su denuncia, al señalar la incongruencia entre lo que la Alcaldía de Bogotá dijo públicamente y lo que hizo realmente.

Para la concejala, la ejecución de los compromisos sobre la Franja de Adecuación es mínima y, en muchos casos, las acciones que se tomaron carecen de la profundidad necesaria.

Uno de los puntos clave de la crítica de Sánchez es el cumplimiento deficiente del Decreto 485 de 2015, el cual establece las bases para la restauración y el uso sostenible de la zona. De acuerdo con la concejala, este decreto ha tenido una ejecución insuficiente, especialmente en su parte programática, que apenas ha alcanzado un 33% de avance.

La concejala Heidy Sánchez criticó
La concejala Heidy Sánchez criticó a la administración de Carlos Fernando Galán por incumplir las obligaciones del Distrito, especialmente las derivadas de la sentencia del Consejo de Estado de 2013 sobre los Cerros Orientales - crédito @heidy_up/X

En cuanto a las estrategias contempladas para garantizar la preservación ecológica y la integración de los barrios, el cumplimiento es aún más bajo, con solo un 9% de las acciones comprometidas realizadas.

Con relación al Decreto 485 de 2015, después de 9 años, en su parte programática tiene apenas un 33% de ejecución y en sus estrategias tan solo un 9% de cumplimiento”, afirmó Sánchez.

Esta situación provocó serias preocupaciones sobre la capacidad de la administración para cumplir con los plazos establecidos. De acuerdo con el decreto, el Distrito tenía hasta 2026 para ejecutar completamente el plan; sin embargo, las cifras actuales demuestran una ejecución muy por debajo de lo esperado.

La concejala Heidy Sánchez señaló
La concejala Heidy Sánchez señaló que las obligaciones de Galán sobre los Cerros Orientales, solo tiene un 33% de avance, lo que demuestra la falta de compromiso con la preservación ambiental - crédito @heidy_up/X

Concejala Heidy Sánchez revela la falta de progreso

Sánchez también destacó la escasa inversión en el proyecto, que requería un total de $510.879 millones para su cumplimiento. Sin embargo, hasta el momento solo se intervinieron $34.016 millones, lo que representa apenas un pequeño porcentaje del monto necesario para avanzar en la restauración y legalización de los barrios en la zona de los Cerros Orientales.

La concejala alertó que, ante la falta de avances y el escaso cumplimiento de las metas, la administración de Galán estaría buscando la forma de modificar el Plan de Manejo para reducir el alcance de las acciones previstas en el decreto. Esta estrategia, según Sánchez, tiene como objetivo aparentar un cumplimiento de las obligaciones sin realizar el trabajo necesario para proteger adecuadamente los Cerros Orientales y sus alrededores.

En lugar de darle prioridad en presupuesto y acción, la actual Administración está buscando la forma de modificar el Plan de Manejo para reducirlo en sus alcances y de esta manera ‘cumplir’”, finalizó la concejala en su hilo de X, al dejar claro que esta maniobra no solucionaría los problemas ecológicos y sociales de la zona, sino que permitiría que la Alcaldía de Bogotá cumpla con los plazos sin abordar las necesidades reales de los barrios y el ecosistema.

Según Heidy Sánchez, el poco
Según Heidy Sánchez, el poco progreso en la ejecución del Plan de Manejo es alarmante - crédito @heidy_up/X

Los Cerros Orientales son una zona de vital importancia para la ciudad de Bogotá. No solo son fundamentales para la biodiversidad, sino que representan una de las principales fuentes de agua para la capital colombiana; albergan varias cuencas y quebradas que nutren el sistema hídrico de la ciudad, por lo que su protección es esencial no solo para la naturaleza, también para la calidad de vida de los habitantes.

Por lo que la concejala denunció que la administración de Galán es incapaz de frenar la expansión ilegal en la zona, lo que dio lugar a la construcción de asentamientos no autorizados que afectan tanto al medio ambiente como a la seguridad de los residentes.

El Distrito tenía la responsabilidad de detener este fenómeno mediante operativos constantes y el fortalecimiento de la gestión urbanística, pero, según Sánchez, la respuesta es insuficiente.

