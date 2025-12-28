Carlos Fernando Galán consideró inconveniente que su hermano participe en elecciones mientras es alcalde de Bogotá: “No me parece”

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Carlos Ortega/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, declaró que no considera conveniente que su hermano Juan Manuel Galán participe en elecciones durante el tiempo que él ocupa la Alcaldía.

Así lo expresó durante una entrevista con Cambio, en la que abordó este tema y otros aspectos del balance de su gestión a dos años de asumir el cargo.

La conversación incluyó la respuesta del mandatario bogotano ante los rumores sobre posibles tensiones familiares en el escenario político.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y miembro de la Gran Consulta por Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Galán reconoció: “Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. Yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal. Entonces, hemos tenido diferencias durante muchos años”.

Al explicar su postura, el alcalde fue enfático: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión”.

Una gran parte de la ciudadanía considera que la situación en materia de seguridad empeoró, de acuerdo con cifras reveladas por la encuesta de 'Bogotá Cómo Vamos' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

A lo largo de la entrevista, Galán insistió en la independencia política de su hermano, pero reiteró su percepción sobre la pertinencia de su participación: “No puedo ya meterme más, porque no me corresponde decirle qué puede o no puede hacer y tampoco apoyarlo o no apoyarlo. No puedo hacer nada de eso porque estoy en un cargo que me lo impide, pero sí puedo manifestar una opinión personal y es que creo que eso no es conveniente en este momento”.

Al cumplir dos años de gobierno, Galán afirmó a Cambio que la ciudad ha avanzado en varios frentes sociales y de infraestructura.

Según el alcalde, “hemos logrado resultados sin precedentes. En Bogotá conseguimos que, en el primer año, salieran de inseguridad alimentaria 560.000 personas. Y no lo decimos nosotros: lo dicen el Dane y la FAO”.

El alcalde también detalló que durante su mandato se han entregado 15 obras de gran impacto, entre ellas la avenida Boyacá, la avenida José Celestino Mutis y la ampliación de la avenida Caracas al sur.

Para los próximos meses, anticipó la adjudicación de proyectos como la Calle 13 y la Línea Dos del metro, así como una nueva entrada a la ciudad a través de la avenida Suba-Cota.

Sobre la movilidad, Galán indicó a Cambio que la expansión de la infraestructura vial es una de las prioridades. Mencionó la estructuración de alianzas público-privadas para proyectos como la Avenida Longitudinal de Occidente (Aló Centro) y la ampliación de la avenida Ciudad de Cali.

En cuanto a la seguridad, el alcalde reconoció desafíos persistentes. “Hoy tenemos menos pie de fuerza. Cuando el alcalde era Gustavo Petro, hace 12 años, la ciudad tenía 20.000 policías para siete millones de habitantes. Y eran insuficientes. Hoy tenemos 15.000 para ocho millones de habitantes”, señaló.

El mandatario precisó que, aunque la victimización ha disminuido, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Destacó que el hurto de vehículos y motos ha bajado a los niveles más bajos en ocho años, y que el homicidio muestra una tendencia a la baja en comparación con el resto del país.

Respecto a la relación con el presidente Gustavo Petro, Galán expresó que ha procurado mantener un trato constructivo a pesar de las diferencias públicas y privadas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2025) - crédito Presidencia

Señaló como motivo de desacuerdo la gestión de la seguridad y el manejo de las protestas, donde el alcalde defendió la necesidad de intervenir cuando se vulneran los derechos de quienes no participan en manifestaciones.

En materia de salud, el alcalde reconoció que el sistema local se ve afectado por problemas a nivel nacional, como la crisis de las EPS y la escasez de medicamentos.

