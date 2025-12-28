Ataque armado en una discoteca en Malambo, Atlántico, deja una víctima fatal

El ataque ocurrió la noche del 27 de diciembre mientras decenas de personas disfrutaban en el establecimiento- crédito Colprensa

La comunidad en el municipio Malambo, Atlántico, se encuentra consternada después de que un sicario irrumpió en una discoteca y desató el pánico tras el asesinato de un joven.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 27 de diciembre, en el establecimiento ubicado en el barrio Centro de Malambo, donde la víctima, identificada como Cristian José Barraza Peña, perdió la vida tras recibir un disparo en circunstancias que, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarían relacionadas con una disputa por el control territorial del tráfico local de estupefacientes.

El incidente se presentó cerca de las 10:00 p. m., en la intersección de la carrera 13 con calle 10, mientras decenas de asistentes compartían en el lugar.

Testigos y vigilantes del establecimiento aseguraron a la institución policial que un hombre llegó en calidad de copiloto en un motocarro blanco con franjas moradas, descendió del vehículo y, sin mediar palabra, abrió fuego contra Barraza Peña, que se hallaba acompañado por un grupo de conocidos.

La víctima, de 24 años y oriunda de Soledad, fue abordada por un individuo que llegó en motocarro y disparó sin mediar palabra - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La víctima, de 24 años y oriunda de Soledad, recibió una herida de bala a la altura de la clavícula. Personas presentes intervinieron de inmediato y lo trasladaron a la clínica Campbell de Malambo.

Debido a la gravedad de la lesión, Barraza Peña fue remitido posteriormente a la clínica Campbell de Barranquilla. Al llegar, los médicos confirmaron su fallecimiento mientras era atendido. “Los médicos de turno confirmaron su deceso cuando recibía atención”, indicó el reporte policial.

De acuerdo con la policía, Barraza Peña había sido capturado el 15 de abril de este año por delitos relacionados con estupefacientes en el municipio de Malambo. El informe oficial también precisó que las personas que acompañaban a la víctima, aparentemente menores de edad, abandonaron el lugar tras el ataque.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque estaría vinculado a una confrontación por el dominio del tráfico de drogas en la zona. La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el agresor logró huir tras el ataque, movilizándose en el motocarro descrito por los testigos.

Testigos y vigilantes relataron que el sicario huyó rápidamente tras disparar y que la víctima fue trasladada a la clínica Campbell de Malambo - crédito Colprensa

Altercado en la noche de Navidad en municipio del Atlántico se volvió una batalla campal: dejó más de 10 heridos

La noche del 25 de diciembre de 2025, el corregimiento de Arroyo de Piedra en el municipio de Luruaco, Atlántico, fue escenario de un enfrentamiento violento que, según detalló la Policía Nacional, dejó como saldo la muerte de Gleider Alberto Cantillo García y al menos cuatro heridos.

El incidente se produjo en medio de una celebración navideña, en la que la combinación del consumo excesivo de alcohol y las tensiones acumuladas desembocaron en una riña con consecuencias fatales, conforme a la información oficial difundida.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante policial, atribuyó la gravedad de los hechos a la persistente ingesta de bebidas alcohólicas a lo largo de la jornada. Señaló que “varias personas estuvieron departiendo. En la madrugada, como que descansaron un poco, tomaron aire nuevamente y en la tarde inician nuevamente a esta ingesta de bebidas alcohólicas”, puntualizando el contexto que, según su versión, propició la escalada del conflicto.

El detonante habría sido discusiones que rápidamente derivaron en agresiones físicas y el uso de armas blancas - crédito X

El altercado se desencadenó cuando una discusión —originada mientras los presentes consumían alcohol— escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física en la que se utilizaron armas blancas y botellas rotas, de acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional.

El ataque mortal se registró en la intersección de calle 3 con carrera 4, donde Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años, recibió una puñalada que resultó irreversible, pese a los intentos iniciales por socorrerlo.

Cuando las patrullas policiales llegaron, la riña continuaba y en el sitio se encontraban varios heridos. Las autoridades detallaron que los otros cuatro participantes lesionados fueron trasladados al hospital municipal, permaneciendo bajo observación con un estado de salud estable. En el lugar de los hechos, los agentes recolectaron evidencia del enfrentamiento, entre ellas botellas rotas, prendas y otros indicios de violencia.

El presunto agresor, un hombre de 32 años, fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.

Según el comunicado de la Policía del Atlántico, “El procedimiento de captura se realizó en la calle 3 con carrera 4 del corregimiento de Arroyo de Piedra, cuando el hoy capturado agrede a su víctima, causándole una herida con un cuchillo en medio de una riña múltiple que se presenta en vía pública”.