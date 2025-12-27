Transmilenio reabrió reconocida estación en el norte de Bogotá con nuevo puente y catorce rutas troncales

La estación Calle 146 reabrió sus puertas tras más de un año cerrada - crédito Alcaldía de Bogotá

La estación Calle 146 de Transmilenio reabrió sus puertas este sábado 27 de diciembre de 2025 tras permanecer cerrada durante un año por la renovación de su infraestructura peatonal.

Con la puesta en servicio de un nuevo puente peatonal, el sistema de transporte masivo de Bogotá restableció la operación de 14 rutas troncales, beneficiando de manera directa a cerca de 800.000 habitantes de las localidades de Suba y Usaquén.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información de la Alcaldía de Bogotá, la obra responde a una demanda prioritaria de accesibilidad y seguridad en el norte de la ciudad.

Antes del cierre, la estación registraba aproximadamente 14.800 validaciones diarias, y era uno de los puntos estratégicos para la movilidad en barrios como Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar.

El nuevo puente facilita la circulación de peatones, familias, personas mayores y usuarios con movilidad reducida, que ahora cuentan con mejores condiciones de acceso al sistema.

Estas son las rutas que ha5rán parada en la estación Calle 146 - crédito Transmilenio

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la infraestructura cumple con estándares técnicos modernos y responde a las necesidades de los usuarios habituales del sistema.

La gerente general de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, destacó el impacto de la reapertura: “Rrepresenta una noticia muy importante para el norte de Bogotá. Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”, afirmó Ortiz en declaraciones recogidas por la Alcaldía de Bogotá.

La estación permanecía cerrada desde diciembre de 2024, luego de que se detectara que el puente peatonal anterior no cumplía con las normas técnicas vigentes ni con los requisitos de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La demolición de la estructura anterior se realizó en enero de 2025, mientras avanzaban las obras para garantizar una solución segura y de largo plazo, según reportó la Alcaldía de Bogotá.

La distancia de las estaciones fusionadas por un nuevo puente llega a ser de casi 800 metros de largo - crédito @JairIngeniero/X

El restablecimiento de la operación de las rutas 8, B10, B11, B13, B28, B74, B75, H13, H75, J70, J74, F28, D10 y G11 facilita los desplazamientos diarios de miles de usuarios y contribuye a reducir los tiempos de viaje en el sector norte de la capital.

Transmilenio invitó a los ciudadanos a planificar sus recorridos utilizando la aplicación oficial y a consultar la información actualizada sobre los servicios en el portal institucional.

A propósito de la apertura, la Alcaldía también comunicó que los colaboradores realizaron una jornada de aseo para entregar la estación en óptimas condiciones.

Acondicionamiento de la estación Calle 146, en el norte de Bogotá - crédito Transmilenio

“Cuando la ciudad duerme, Transmi sigue despierto. A medianoche, mientras Bogotá descansa, hay manos que se quedan cuidando cada espacio. Desde las estaciones Calle 146 y Mazurén, nuestros equipos realizan lavados intensivos para que mañana encuentres un Sistema limpio, seguro y listo para tu viaje Gracias a quienes trabajan en silencio, de noche y con compromiso”, se leyó en una publicación del sistema masivo de transporte en X.

Transmilenio anunció otra apertura para este 27 de diciembre: la estación de la calle 26

La nueva estación Calle 26 de Transmilenio abrió sus puertas este sábado, con la puesta en funcionamiento del acceso norte en la avenida Caracas con calle 30.

Según informó la Alcaldía de Bogotá, la infraestructura se incorpora a la troncal Caracas Centro y representa el inicio de operaciones en una de las zonas clave para el avance del futuro Metro de Bogotá.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la estación brindará servicio diario a más de 11.000 usuarios y permitirá el tránsito de las rutas Ruta Fácil 8 Terminal – Guatoque Veraguas, H20 Portal Usme, D20 Portal 80, H27 Portal Tunal y B27 Portal Norte.

Así se ve la nueva estación Calle 26, en el centro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El diseño de la estación incorpora una estructura tipo pórtico bajo el viaducto del Metro, lo que incrementa el espacio para los pasajeros y optimiza la circulación interna.

Entre las características técnicas destacan una pasarela de 41,06 metros de longitud, ocho metros de ancho de estribo a estribo, y una altura libre de 3,21 metros en el interior. El acceso norte dispone de cinco barreras de acceso tipo piso a techo y una BCA (Barreras de Control de Acceso) para personas con movilidad reducida, sumando un total de 12 pasos en toda la estación.

La operación inicial solo contempla el acceso norte debido a la continuidad de las obras del viaducto de la Línea 1 del Metro sobre la avenida El Dorado.