Colombia

Sergio Fajardo dictó sus ‘reglas del juego’ para el que debería ser el próximo presidente, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El político antioqueño enumeró una serie de exigencias éticas, políticas y administrativas para quien asuma el primer cargo de la Nación, entre ellas la necesidad de un mandatario con capacidad de diálogo, manos limpias, pragmatismo, respeto a las reglas y firmeza frente al crimen

Guardar
Google icon

El excandidato presidencial elaboró una lista de 11 cualidades indispensables que debe tener el próximo mandatario para gobernar en el que considera será el periodo más difícil de la historia reciente del país - crédito @Sergio_Fajardo/X

A través de sus redes sociales, que se han convertido en su principal tribuna tras desarrollarse la primera vuelta presidencial, el excandidato presidencial Sergio Fajardo advirtió el miércoles 10 de junio de 2026 que la segunda vuelta presidencial en Colombia avanza hacia un escenario que “presagia lo peor” y sostuvo que la forma en que se está disputando el poder anticipa un gobierno marcado por la dificultad.

Sin respaldar a ninguno de los dos aspirantes, entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, Fajardo planteó en un video en sus redes sociales que el próximo jefe de Estado tendrá que reunir 11 condiciones para enfrentar lo que definió como “el más difícil de la historia reciente de Colombia”; tras la administración de Gustavo Petro, al que le quedan 58 días por mandato constitucional.

PUBLICIDAD

Entre esas exigencias, el político antioqueño pidió “un presidente para todos y todas” y reclamó, del mismo modo, la capacidad para distinguir entre lo urgente y lo importante, con una mirada que no se limite al próximo cuatrienio. En ese orden de ideas, Fajardo señaló que gobernar no debería reducirse a administrar crisis, sino también a preparar al país para los desafíos de las próximas dos décadas.

Acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dando discursos en un mitin político ante una multitud con banderas de Colombia y pancartas.
Colombia acudirá el 21 de junio a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, fijó además una objeción de fondo sobre la campaña en curso. “Cada día (es) peor el escenario. Insultos, mentiras, trampas, autoatentado el uno, autoatentado el otro, bodegas, videos falsos, engaños, toda una confusión”, indicó el exmandatario seccional de 69 años, que defendió uno de sus preceptos que ha defendido en sus campañas: la de establecer coherencia en sus alianzas.

PUBLICIDAD

A su vez, habló del deterioro de la contienda y de la incertidumbre sobre el día después de la votación. “No tenemos ni la más mínima idea cómo va a amanecer nuestra Colombia el 22 de junio”, afirmó Fajardo. Para el excandidato, esa falta de certezas explicaría por qué el próximo mandatario de los colombianos deberá combinar autoridad política, capacidad de diálogo y credibilidad pública.

Fajardo vinculó la campaña con la forma futura de gobernar: “Como se llega al poder, se gobierna”

Como ha sido su costumbre, Fajardo resaltó que el clima electoral ya ofrece una señal sobre el tipo de gobierno que podría venir. “Como se llega al poder, así se gobierna. El camino es muy peligroso”, expresó el exgobernador de Antioquia, que reafirmó en su diagnóstico sobre una segunda vuelta que los candidatos no asumieron la tarea de atraer a los votantes indecisos con argumentos y debates.

Sergio Fajardo no pudo avanzar a la segunda vuelta y quedó al margen en su tercera candidatura consecutiva, tras las de 2018 y 2022 - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo no pudo avanzar a la segunda vuelta y quedó al margen en su tercera candidatura consecutiva, tras las de 2018 y 2022 - crédito Lina Gasca/Colprensa

En lugar de esa disputa programática por un grueso de la población que aún no encuentra representación en Cepeda y De la Espriella, describió la actual contienda electoral como una escena dominada por acusaciones mutuas, una evidente confusión y una serie de maniobras que, a su juicio, degradan la competencia democrática por ser el sucesor de Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

Del mismo modo, también cuestionó el papel de la justicia en medio de esa tensión, a raíz de las determinaciones que se han tomado en los estrados. “La justicia haciendo el ridículo de la camiseta, que si puede decir esta palabra o no puede decir esta palabra”, comentó Fajardo, al referirse a los fallos adversos contra la aspiración de De la Espriella, en referencia a elementos de su campaña.

Estas son las 11 condiciones que Sergio Fajardo pide para el próximo presidente

En su intervención, Fajardo organizó su propuesta en una lista de once rasgos:

  1. Un presidente para todos y todas.
  2. Con capacidad de diálogo.
  3. Con las manos limpias.
  4. Con pragmatismo.
  5. Con capacidad de ejecución.
  6. Que premie el mérito.
  7. En lo urgente y en lo importante.
  8. Que inspire confianza.
  9. Que respete las reglas.
  10. Inflexible contra el crimen.
  11. Un presidente, no un espectáculo.
Manos sostienen un teléfono móvil tomando una foto de un tarjetón electoral colombiano para las elecciones presidenciales 2026-2030, con la bandera de Colombia de fondo.
Dos visiones opuestas de país se enfrentarán en la segunda vuelta, en medio de un marcado ambiente de polarización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En esta propuesta combinó demandas éticas, políticas y administrativas. Por un lado, reclamó “manos limpias” y respeto por las reglas; pero por otro, exigió pragmatismo, ejecución y un Gobierno basado en el mérito. Asimismo, en el plano de la seguridad y la autoridad, el exmandatario de los antioqueños remarcó la necesidad de ser inflexible frente al crimen organizado, que sigue teniendo un fuerte impacto.

De la misma forma, Fajardo sostuvo que el próximo presidente no podrá limitarse a responder urgencias cotidianas. “Colombia tiene que atender muchas urgencias. Muchas. Pero gobernar no es, o no debería ser, solo administrar crisis. También implica preparar al país para los desafíos de la próxima década. Necesitamos a alguien que se atreva a señalar el horizonte”, destacó el excandidato.

Con ello, reiteró que lo que se busca un presidente que no piense únicamente en los próximos cuatro años, sino en los próximos 20”, expresó. Su mensaje, que causó toda clase de reacciones en las plataformas digitales, se cerró con una idea que resume el perfil que, a su juicio, necesita el país en esta etapa. “Ese es el presidente que Colombia necesita hoy”, concluyó el exgobernador en su mensaje.

Temas Relacionados

Sergio FajardoElecciones en Colombia 2026Abelardo de la EspriellaIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos no circulan en Medellín este jueves 11 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué autos no circulan en Medellín este jueves 11 de junio

Este es el precio del oro en Colombia este jueves 11 de junio

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Este es el precio del oro en Colombia este jueves 11 de junio

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

El presidente colombiano inició el miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

La fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que las convocatorias a foros de discusión son un “juego sucio y racista”

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Ahora, los usuarios pueden interactuar con servicios como Gmail, Maps, Calendar y YouTube directamente desde el mismo entorno de navegación

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista