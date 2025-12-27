Gran Consulta por Colombia reaccionó a la constituyente propuesta por Petro: “No necesitamos un dictador”

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia. La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente impulsada desde el Gobierno enfrenta un rechazo unificado de los principales precandidatos opositores, en un debate que trasciende lo electoral y actualiza viejos dilemas sobre legalidad y continuidad democrática - crédito @VickyDavilaH/X

El reciente registro del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, con el respaldo del presidente Gustavo Petro, provocó una respuesta inmediata por parte de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia.

Desde Villa del Rosario, en Norte de Santander, los seis aspirantes a la Casa de Nariño (Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo) manifestaron de manera enfática su rechazo a la iniciativa que busca reemplazar la Constitución de 1991, defendiendo el Estado de Derecho y la democracia colombiana.

Los líderes políticos de Avanza Colombia, Unidos, Nuevo Liberalismo, Movimiento Valientes y Con Toda por Colombia coincidieron en una posición unificada frente a la propuesta constituyente. Para estos precandidatos, la Constitución de 1991 representa un marco democrático incluyente, y todo intento de sustituirla pone en riesgo la institucionalidad vigente.

Esta postura común fue expuesta en un acto público y a través de declaraciones donde enfatizaron la importancia de fortalecer la legalidad y exigir respeto hacia la norma fundamental del país.

La iniciativa para modificar la Constitución de 1991 generó una respuesta inmediata y unificada de los aspirantes, quienes enfatizaron la importancia de fortalecer la institucionalidad y defender el actual marco legal del país - crédito @JDOviedoAr/ X

Mauricio Cárdenas, líder de Avanza Colombia, sintetizó esta oposición al expresar: “No a la Asamblea Nacional Constituyente, sí a la Constitución actual. Colombia necesita un nuevo gobierno, no una nueva Constitución”.

Aníbal Gaviria, de Unidos, subrayó su compromiso con la legalidad y los valores democráticos al manifestar: “Lo que Colombia necesita es un presidente que respete la Constitución y respete la ley, y que las haga respetar”, resaltó durante su mensaje.

David Luna sostuvo que la carta magna vigente es “la carta más incluyente y más liberal que ha tenido Colombia”.

Por su parte, Vicky Dávila, representante del Movimiento Valientes, fue enfática: “Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”, insistiendo en la preservación del sistema democrático.

La búsqueda de apoyo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente enfrenta el rechazo de los aspirantes, quienes advierten sobre los riesgos institucionales que implica modificar la carta magna vigente - crédito captura de pantalla / X

El candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, recordó que su colectividad aportó al capítulo de derechos de la actual carta política y envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía: “Les decimos desde aquí a nuestras Fuerzas Militares y de Policía que las acompañamos en respetar y respaldar la Constitución de 1991”.

Juan Daniel Oviedo, de Con Toda por Colombia, respaldó la defensa del Estado de Derecho, manifestando su apoyo a las instituciones y la supremacía de la ley en la vida política del país.

El comité promotor está conformado por nueve activistas de izquierda que, junto al Gobierno nacional, tienen como objetivo recolectar más de tres millones de firmas para respaldar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, el presidente Petro aspira a alcanzar más de diez millones de apoyos ciudadanos para legitimar la propuesta. El proceso, actualmente en etapa inicial tras la inscripción del comité ante la Registraduría, representa uno de los mayores retos institucionales recientes.

En la parte final de sus intervenciones, tanto Galán como Oviedo recalcaron que defender la Constitución implica mantener el respeto por la ley y exhortaron a las Fuerzas Armadas a cumplir su función bajo la autoridad legal vigente. De esta manera, los precandidatos reafirmaron que la preeminencia de la ley es la base sobre la que descansa la autoridad del Estado, esencial para la protección del orden democrático.

La propuesta de asamblea constituyente impulsada en Colombia genera inmediatas reacciones políticas

El Gobierno nacional respaldó la conformación de un comité promotor de la asamblea nacional constituyente en Colombia, una propuesta impulsada por nueve ciudadanos que formalizaron el trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El ministro Antonio Sanguino respaldó la inscripción del comité promotor de la asamblea constituyente - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que este apoyo busca destrabar el bloqueo institucional y avanzar en reformas originadas en la Constitución de 1991. Para llevar esta iniciativa al Congreso, serán necesarias más de tres millones de firmas, requisito indispensable antes de discutir eventuales cambios constitucionales.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, denunció que el actual gobierno está intentando “destruir los equilibrios de poder” y estatalizar sectores clave de la economía.

Subrayó que su partido defenderá “la libertad que está en la Constitución del 91“. En una línea similar, Abelardo de la Espriella sostuvo que el propósito de la constituyente sería “la permanencia en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal”, y tildó a la iniciativa y sus impulsores como “tristes remedos de golpistas”.

La senadora María Fernanda Cabal recordó que el presidente Gustavo Petro había prometido no avanzar en dicha asamblea constituyente y lo acusó de actuar de manera autoritaria al insistir en el tema.