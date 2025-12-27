Las víctimas iniciaron la recolección de evidencias y la entrega de videos ante las autoridades competentes, tras reportar que el involucrado fue localizado en diferentes tramos e identificado gracias al seguimiento realizado por otros conductores - crédito captura de pantalla / Instagram

Al menos dos vehículos resultaron colisionados en diferentes tramos del Oriente antioqueño luego de que el conductor de una camioneta presuntamente provocara accidentes consecutivos y continuara su marcha sin detenerse a responder por los daños.

Los hechos, ocurridos en la vía El Canadá y en el sector La Cucharita de la carretera La Ceja-Rionegro, generaron indignación entre los afectados, quienes iniciaron un proceso de denuncia contra el automovilista. Toda la información sobre la secuencia de los incidentes y la reacción ciudadana fue reportada por Mi Oriente, medio al que los testigos proporcionaron testimonios y pruebas audiovisuales.

El primer incidente se registró alrededor de las 9:00 a. m., cuando, según relató a Mi Oriente el propietario del primer automóvil afectado, “este conductor imprudente me chocó a las nueve de la noche aproximadamente en la vía El Canadá, cerca del colegio de Aguas Claras. Se voló… otro conductor lo persiguió”.

La persona afectada señaló que el responsable continuó su trayecto después del impacto, sin detenerse para asumir las consecuencias.

De acuerdo con la información reunida por Mi Oriente, tras abandonar el sitio del primer choque, el conductor de la camioneta fue seguido por otro automovilista. Durante el recorrido desde El Canadá hasta El Carmen de Viboral y posteriormente hacia Rionegro por la vía La Ceja-Rionegro, la persecución se mantuvo activa, logrando identificar que el mismo vehículo estuvo implicado en un segundo incidente.

Conductor de una camioneta provocó múltiples accidentes y huyó en el Oriente antioqueño - crédito MiOriente / Instagram

El segundo accidente ocurrió en el sector conocido como La Cucharita, en la ruta hacia Rionegro.

Según el material aportado a Mi Oriente, un video registrado por uno de los conductores muestra a la camioneta desplazarse de manera errática y salirse de la calzada de forma abrupta. Este registro audiovisual fue incorporado como parte de las pruebas que respaldan la denuncia ciudadana sobre la conducta del conductor, además, permitió identificar la placa del vehículo CSH718.

El proceso de denuncia avanzó cuando los afectados lograron identificar la placa de la camioneta. Como confirmó el denunciante ante el medio mencionado, la información y los videos obtenidos serán entregados ante la inspección de policía para solicitar la investigación de los hechos y la definición de responsabilidades.

La documentación y los testimonios obtenidos sustentan la intención de los ciudadanos afectados de formalizar su denuncia ante las autoridades, en busca de respuestas por los recientes episodios de inseguridad vial en el Oriente antioqueño.

Camioneta circula en sentido contrario en el túnel Gualanday y atropella a un motociclista

Un vehículo recorrió varios metros en sentido contrario dentro del túnel Gualanday en Tolima, en la madrugada del 23 de diciembre de 2025, antes de embestir a un motociclista al salir de la vía subterránea.

Conductor en contravía provocó un siniestro vial en Tolima - crédito redes sociales

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta fue esquivada por otros conductores, cuyas maniobras evitaron más colisiones.

La concesionaria APP GICA S.A., encargada del tramo, publicó un comunicado difundido por Semana en el que rechazó enérgicamente lo sucedido y advirtió sobre el peligro de circular en contravía, señalando que este tipo de conductas representa un riesgo grave para la vida de los usuarios.

El incidente provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos ciudadanos manifestaron su indignación y exigieron sanciones severas para el responsable, con mensajes como: “A esos asesinos al volante hay que lincharlos igual o peor que a las ratas que roban en las calles” y “Prisión para ese maldito animal”.

La víctima fue llevada de urgencia a un hospital, y hasta el cierre de esta edición no se conocía su identidad ni detalles sobre la gravedad de sus heridas.

La madrugada del 23 de diciembre de 2025 se registró un incidente en una vía del Tolima, donde un vehículo ingresó en sentido opuesto y generó alarma entre los usuarios antes de impactar a una persona en motocicleta - crédito Concesionaria APP GICA S.A.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el conductor de la camioneta se negó a realizar la prueba de alcoholemia y recibió tres comparendos, según reportó Semana. Las autoridades de Tránsito estuvieron en el sitio y mantienen la investigación abierta.