Colombia

Tenían montada tienda de pólvora en plena estación de Transmilenio: incautaron 1.440 unidades listas para distribuir

Entre los elementos decomisados se encontraban voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, todos considerados de alto riesgo

Guardar
Los controles se desplegaron en
Los controles se desplegaron en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana, donde la actuación de las autoridades se vio reforzada por información aportada por miembros de la ciudadanía - crédito Mebog

Un operativo reciente en el sistema Transmilenio permitió la incautación de 1.440 unidades de pólvora que estaban preparadas para ser distribuidas al interior de varias estaciones, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre los elementos decomisados se encontraban voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, todos considerados de alto riesgo.

Los controles se desplegaron en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana, donde la actuación de las autoridades se vio reforzada por información aportada por miembros de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los reportes, la colaboración permitió identificar y confiscar los juegos pirotécnicos que estaban listos para su comercialización en los portales del sistema de transporte, tal como lo indicó el teniente coronel, Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

A los seis implicados en la tenencia y manipulación de la pólvora se les impuso una orden de comparendo bajo los términos de la Ley 1801 de 2016, que sanciona la manipulación, tenencia y venta de este tipo de productos. Según datos oficiales, en lo que va de diciembre se han confiscado 2,9 toneladas de pólvora en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo el funcionamiento de Transmilenio, haciendo especial énfasis en la venta y almacenamiento ilegal de pólvora durante la temporada decembrina. Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la protección de la vida y la seguridad en el entorno del sistema de transporte público.

Un oficial de la Policía de Bogotá informa sobre la reciente incautación de 1.440 unidades de juegos pirotécnicos en el sector de la Avenida Jiménez. En lo corrido de diciembre se han decomisado 2.9 toneladas de pólvora para prevenir accidentes - crédito Mebog

Policía incautó 20 kilos de pólvora en puestos de ropa y piñaterías en el centro de Bogotá&nbsp;

Entre los datos destacados por las autoridades, 20 kilos de material pirotécnico fueron decomisados en San Victorino, en el centro de Bogotá, durante un operativo realizado el 22 de diciembre de 2025.

El procedimiento, ejecutado por el Escuadrón Antipólvora de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, respondió a denuncias de la comunidad sobre la presencia de pólvora almacenada en establecimientos comerciales, según precisó el teniente coronel Norberto Caro en declaraciones recogidas por la Alcaldía de Bogotá.

En el informe, el jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales subrayó que la ciudadanía alertó sobre puntos de expendio y comercialización de pólvora, lo que permitió que las autoridades incautaran aproximadamente 20 kilos de estos productos.

Incautación pólvora San Victorino - crédito @PoliciaBogota/X

El oficial detalló que el operativo forma parte de controles continuos para prevenir incidentes, e hizo un llamado explícito a los adultos para que se abstengan de usar o distribuir material pirotécnico, con el objetivo de proteger a menores de edad: 

“La comunidad ha hecho algunos llamados frente al expendio o a la comercialización de pólvora. Se han incautado cerca de 20 kilos de pólvora y continuamos con los controles”, indicó Caro, quien insistió en la responsabilidad de los adultos para reducir riesgos en niños y adolescentes.

El teniente coronel también advirtió sobre las sanciones económicas que enfrentan quienes infrinjan la normativa vigente, especificando que las multas pueden alcanzar hasta $1.000.000. De igual manera, informó que a lo largo de 2025 la Policía de Bogotá ha confiscado 2,2 toneladas (2.200 kilos) de material pirotécnico y ha expedido más de 118 órdenes de comparendo.

Imagen de referencia - Según
Imagen de referencia - Según expertos, la mayoría de productos pirotécnicos que se consiguen en las calles son chispitas, voladores, bengálas, entre otros - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el reciente decomiso, los productos incautados incluían volcanes, chispitas, bengalas y voladores, artículos considerados de alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Estos esfuerzos reflejan la estrategia de control y prevención implementada por las autoridades locales, que, según los reportes oficiales, buscan minimizar los efectos negativos del uso de pirotecnia durante la temporada decembrina y reducir la incidencia de accidentes relacionados con estos materiales.

Temas Relacionados

TransmilenioIncautación de pólvora1.440 unidades de pólvoraColombia-Noticias

Más Noticias

Debate a la emergencia económica en el Congreso ya tiene fecha: Ariel Ávila reveló detalles

“La pregunta es si esa situación realmente es excepcional y merece un decreto de emergencia económica”, destacó el senador de la Alianza Verde

Debate a la emergencia económica

Así puede calcular cuánto le deben pagar por la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche con el nuevo recargo del 35%

El viceministro de Trabajo Iván Jaramillo, explicó con una breve fórmula cómo hacer el cálculo del incremento

Así puede calcular cuánto le

Exdirector regional de la Fiscalía fue acusado de fraude: aseguró que era padre soltero para evitar perder su puesto

Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que apartó su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derecho

Exdirector regional de la Fiscalía

Mercenario colombiano desapareció en el Congo, África: el helicóptero en el que estaba cayó a un cuerpo de agua

El caso pone en evidencia la fuerza de los apoyos digitales y la presión social internacional cando las instituciones no brindan certezas

Mercenario colombiano desapareció en el

Asonada en medio de una operación por un caso de violencia intrafamiliar dejó un muerto y un policía herido

Durante la intervención de la patrulla de Policía, otra persona involucrada fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local del municipio, señalada por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada

Asonada en medio de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

Altafulla habría regresado con su exnovia Rochy tras su ruptura con Karina García: videos lo confirmarían

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

Estas fueron las peleas más virales de los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre