Tenían montada tienda de pólvora en plena estación de Transmilenio: incautaron 1.440 unidades listas para distribuir

Un operativo reciente en el sistema Transmilenio permitió la incautación de 1.440 unidades de pólvora que estaban preparadas para ser distribuidas al interior de varias estaciones, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre los elementos decomisados se encontraban voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, todos considerados de alto riesgo.

Los controles se desplegaron en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana, donde la actuación de las autoridades se vio reforzada por información aportada por miembros de la ciudadanía.

De acuerdo con los reportes, la colaboración permitió identificar y confiscar los juegos pirotécnicos que estaban listos para su comercialización en los portales del sistema de transporte, tal como lo indicó el teniente coronel, Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

A los seis implicados en la tenencia y manipulación de la pólvora se les impuso una orden de comparendo bajo los términos de la Ley 1801 de 2016, que sanciona la manipulación, tenencia y venta de este tipo de productos. Según datos oficiales, en lo que va de diciembre se han confiscado 2,9 toneladas de pólvora en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo el funcionamiento de Transmilenio, haciendo especial énfasis en la venta y almacenamiento ilegal de pólvora durante la temporada decembrina. Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la protección de la vida y la seguridad en el entorno del sistema de transporte público.

Un oficial de la Policía de Bogotá informa sobre la reciente incautación de 1.440 unidades de juegos pirotécnicos en el sector de la Avenida Jiménez. En lo corrido de diciembre se han decomisado 2.9 toneladas de pólvora para prevenir accidentes - crédito Mebog

Policía incautó 20 kilos de pólvora en puestos de ropa y piñaterías en el centro de Bogotá

Entre los datos destacados por las autoridades, 20 kilos de material pirotécnico fueron decomisados en San Victorino, en el centro de Bogotá, durante un operativo realizado el 22 de diciembre de 2025.

El procedimiento, ejecutado por el Escuadrón Antipólvora de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, respondió a denuncias de la comunidad sobre la presencia de pólvora almacenada en establecimientos comerciales, según precisó el teniente coronel Norberto Caro en declaraciones recogidas por la Alcaldía de Bogotá.

En el informe, el jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales subrayó que la ciudadanía alertó sobre puntos de expendio y comercialización de pólvora, lo que permitió que las autoridades incautaran aproximadamente 20 kilos de estos productos.

Incautación pólvora San Victorino - crédito @PoliciaBogota/X

El oficial detalló que el operativo forma parte de controles continuos para prevenir incidentes, e hizo un llamado explícito a los adultos para que se abstengan de usar o distribuir material pirotécnico, con el objetivo de proteger a menores de edad:

“La comunidad ha hecho algunos llamados frente al expendio o a la comercialización de pólvora. Se han incautado cerca de 20 kilos de pólvora y continuamos con los controles”, indicó Caro, quien insistió en la responsabilidad de los adultos para reducir riesgos en niños y adolescentes.

El teniente coronel también advirtió sobre las sanciones económicas que enfrentan quienes infrinjan la normativa vigente, especificando que las multas pueden alcanzar hasta $1.000.000. De igual manera, informó que a lo largo de 2025 la Policía de Bogotá ha confiscado 2,2 toneladas (2.200 kilos) de material pirotécnico y ha expedido más de 118 órdenes de comparendo.

Imagen de referencia - Según expertos, la mayoría de productos pirotécnicos que se consiguen en las calles son chispitas, voladores, bengálas, entre otros - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el reciente decomiso, los productos incautados incluían volcanes, chispitas, bengalas y voladores, artículos considerados de alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Estos esfuerzos reflejan la estrategia de control y prevención implementada por las autoridades locales, que, según los reportes oficiales, buscan minimizar los efectos negativos del uso de pirotecnia durante la temporada decembrina y reducir la incidencia de accidentes relacionados con estos materiales.