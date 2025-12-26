Colombia

Petro pidió liberar a todos los presos políticos en Venezuela pero rechazó una intervención militar en el Caribe: “Me opongo a una invasión”

El presidente colombiano recordó la liberación de 18 connacionales en octubre, celebró las recientes excarcelaciones en Navidad y reiteró su llamado a una amnistía general y a una salida política y pacífica a la crisis venezolana

Las recientes excarcelaciones de presos
Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela durante la Navidad reactivaron los llamados de organizaciones de derechos humanos y líderes políticos a una amnistía general - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este 26 de diciembre su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y en las Américas, al tiempo que rechazó cualquier tipo de intervención militar extranjera en el Caribe.

El pronunciamiento del mandatario se produjo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se refirió a las recientes excarcelaciones en Venezuela y recordó, como antecedente diplomático, la liberación de ciudadanos colombianos ocurrida meses atrás.

“Feliz Navidad a los colombianos que aún siguen presos en Venezuela: liberamos 18”, escribió Petro, en referencia a la excarcelación del dirigente opositor venezolano y a la liberación de 18 colombianos en octubre de 2025.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado dejó clara su postura frente a la coyuntura regional: “Me opongo a una invasión en el Caribe y en Venezuela y estoy por una salida política y pacífica en Venezuela por los venezolanos”.

El presidente colombiano insistió en que la única vía para superar la crisis venezolana es el diálogo político y no la presión militar.

Mensaje publicado por el presidente
Mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X, en el que rechaza una intervención militar en Venezuela y el Caribe y pide la liberación de todos los presos políticos en las Américas - crédito red social X

“En el Caribe, un diálogo entre todas las Américas y los pueblos del Caribe continental y antillano”, añadió, en momentos en que Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región, una situación que el régimen de Nicolás Maduro interpreta como un intento de desestabilización.

El mensaje de Petro se conoció en medio de las excarcelaciones de presos políticos registradas durante la Navidad de 2025 en Venezuela, reportadas por diversas organizaciones no gubernamentales.

Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, al menos 71 personas recuperaron su libertad en los días previos a la festividad, aunque otros registros elevan la cifra a cerca de 99 excarcelados.

Pese a reconocer las liberaciones como un avance, las organizaciones de derechos humanos coinciden en que se trata de una medida insuficiente.

Colectivos como Laboratorio de Paz y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han reiterado que la excarcelación debe extenderse a todas las personas detenidas por motivos políticos, especialmente a quienes fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Familiares y organizaciones de derechos
Familiares y organizaciones de derechos humanos celebran la excarcelación de presos políticos en Venezuela durante las liberaciones registradas en diciembre - crédito Europa Press

De acuerdo con el medio venezolano Efecto Cocuyo, al menos 70 de los liberados habían sido detenidos en el contexto poselectoral. Entre los casos más visibles se encuentra el de Marggie Orozco, médica de 65 años que había sido condenada a más de 30 años de prisión por cargos de “delitos de odio”, luego de difundir mensajes críticos contra el gobierno a través de WhatsApp.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han advertido que el carácter “selectivo y discrecional” de estas excarcelaciones confirma que la privación de la libertad sigue siendo utilizada como un mecanismo de persecución política.

Además, han pedido priorizar la liberación de mujeres, adultos mayores y personas con problemas de salud, al considerar que su permanencia en prisión representa un riesgo elevado.

En la misma línea, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, reconoció que las liberaciones generan un “alivio colectivo”, pero cuestionó la falta de transparencia del proceso y la exclusión de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales que continúan detenidos.

Los 18 colombianos liberados en
Los 18 colombianos liberados en octubre de 2025 se reencontraron con sus familias en la frontera tras meses de detención en cárceles venezolanas, luego de gestiones diplomáticas del Gobierno colombiano - crédito Reuters

La postura expresada por Petro se enmarca en su estrategia de mantener abiertos los canales diplomáticos con Venezuela, mientras el país vecino recibe constantes amenazas del presidnete de los Estados Unidos, Donald Trump.

En octubre de 2025, esa política permitió la liberación de 18 ciudadanos colombianos, quienes se reencontraron con sus familias en la frontera tras meses de detención sin proceso judicial.

Sin embargo, el propio Gobierno colombiano ha reconocido que aún hay connacionales privados de la libertad en Venezuela, por lo que las gestiones diplomáticas continúan. Para el presidente, ese esfuerzo debe ir acompañado de una solución más amplia. “Se debe liberar a todos los presos políticos en las Américas, incluido Venezuela”, concluyó el mandatario en su mensaje.

