Navidad accidentada en Sucre dejó tres muertos y siete heridos: mal estado de las vías y alicoramiento entre las posibles causas

El siniestro más grave se registró en el sector El Páramo, en la vía Sincelejo–San Antonio de Palmito, donde la velocidad y el alicoramiento incidieron en la tragedia - crédito Enfoque col - Noticias Sincelejo y Sucre/Facebook

Infortunadamente, diciembre es uno de los meses del año en los que se registra un considerable aumento de la siniestralidad vial en el país.

Como cuenta de ello se conoció el balance de tres personas fallecidas y siete gravemente heridas en varios accidentes de tránsito ocurridos durante las festividades navideñas (24 y 25 de diciembre) en las vías de Sucre, en circunstancias que, según la Policía Nacional, involucrarían a viajeros en estado de embriaguez y al mal estado de las carreteras.

Los hechos se registraron en rutas que conectan con zonas turísticas como el golfo de Morrosquillo y la región del San Jorge.

Detalles de los accidentes de tránsito

El accidente más grave se reportó en el sector conocido como El Páramo, en la vía entre Sincelejo y San Antonio de Palmito.

Según testimonios recogidos por las autoridades en el lugar, un grupo que habría estado celebrando la noche del 24 de diciembre viajaba en un vehículo tipo KIA color rojo a alta velocidad por una carretera en mal estado.

José Alfredo Díaz Támara y Julio Junior Díaz Tovar, oriundos de Los Palmitos, perdieron la vida tras estrellarse contra un árbol en un vehículo tipo KIA - crédito Enfoque col - Noticias Sincelejo y Sucre/Facebook

Las primeras indagaciones apuntan a que tanto la velocidad como el presunto alicoramiento de los ocupantes habrían influido en el siniestro, debido a que presuntamente las autoridades habrían encontrado una botella de licor al interior del automotor.

“Yo no estuve tomando, por eso mis amigos me buscaron en mi casa para que yo manejara, pero al final el hombre que estaba al volante no quiso cederme el turno”, narró uno de los sobrevivientes en medio la consternación por lo ocurrido, citado por medios locales.

Además, las versiones apuntan que el conductor pudo haber sufrido un microsueño antes de perder el control y estrellarse de frente contra un árbol.

En el impacto fallecieron José Alfredo Díaz Támara y Julio Junior Díaz Tovar, primos naturales del municipio de Los Palmitos, que según habitantes locales habían departido la noche anterior.

La situación obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Sincelejo, ya que uno de los fallecidos permanecía atrapado entre los restos del vehículo, lo que demandó la utilización de herramientas especializadas para lograr su rescate.

Tres acompañantes resultaron heridos: Leonela Narváez Díaz, Andrés Narváez y Luis Fernando Palacios Pérez. Todos fueron trasladados a una clínica en Sincelejo.

Tres personas mueren y siete sufren graves lesiones en accidentes de tránsito en las principales vías del departamento de Sucre, según la Policía Nacional - crédito Jabi Noticias/Facebook

Otros tres accidentes de tránsito: un muerto, cuatro heridos

En la misma vía, a la entrada del municipio de San Antonio de Palmito, otro accidente involucró a un motociclista que, presuntamente, excedía la velocidad, y atropelló a un ciclista.

Ambos quedaron inconscientes y sufrieron graves lesiones en la cabeza, por lo que fueron remitidos al hospital local y luego trasladados a Sincelejo para atención especializada. Las autoridades calificaron el hecho como resultado de una presunta imprudencia por parte del motociclista.

De otro lado, en las cercanías del corregimiento de El Roble, en la vía hacia la región del San Jorge, falleció Álex Romero, de 15 años, al perder el control de la motocicleta que conducía desde Las Llanadas hasta el municipio de Sampués.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los golpes sufridos fueron tan severos que no alcanzaron a trasladarlo a un centro asistencial.

A estos casos se sumó un accidente en el que resultó herido el exalcalde de Ovejas Edwin Mussy Reston, cuando una llanta de su vehículo explotó en la vía entre Los Palmitos y Corozal, lo que lo llevó a perder el control y chocar contra un costado.

Edwin Mussy Reston, exalcalde de Ovejas, resultó herido cuando su vehículo sufrió una explosión de llanta en la vía Los Palmitos–Corozal, situación que recuerda accidentes previos significativos - crédito Enfoque col - Noticias Sincelejo y Sucre/Facebook

Mussy Reston sufrió una lesión en la frente, mientras que en accidentes anteriores ya había sido protagonista, incluyendo uno en Córdoba, donde su esposa perdió la vida y otro en Sincelejo, en el que falleció una joven ciclista.

La reiteración de estos accidentes en el departamento de Sucre ocurre a pesar de los controles viales implementados por las autoridades, que advierten sobre el deterioro de las carreteras, especialmente en los corredores que comunican con los Montes de María, la región del San Jorge, La Mojana y el golfo de Morrosquillo.

Desde la Policía de Carreteras se anunció que para el puente festivo del 31 de diciembre y 1 de enero de 2026 se intensificarán los operativos de control.