Estas son las familias políticas que buscan tomarse el Congreso en el 2026: primos, esposos y otros parientes de senadores y representantes

El protagonismo de los lazos familiares marca la integración de candidaturas para las elecciones legislativas, donde partidos tradicionales buscan capitalizar alianzas de parentesco y la legislación permite la inscripción de parientes no hermanos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Las elecciones legislativas de 2026 en Colombia vuelven a poner en primer plano la influencia de las familias políticas en la integración de las listas al Congreso, un fenómeno que los principales partidos aprovechan para afianzar sus posiciones.

Según Pulzo y El Tiempo, la inscripción de primos, esposos u otros parientes cercanos como candidatos a Senado y Cámara de Representantes constituye una de las estrategias clave para captar respaldo regional y asegurar la continuidad de apellidos tradicionalmente ligados al poder.

Entre los casos más representativos destacan los de las familias Barguil en Córdoba y Espinosa en Bogotá, evidencia del peso de los lazos familiares en la actual contienda electoral.

En el Partido Conservador de Córdoba sobresale la dupla de David Barguil, expresidente del directorio nacional y excandidato presidencial, quien encabeza la lista al Senado, y su primo Nicolás Barguil, primero en la nómina a la Cámara en el mismo departamento.

Estos candidatos impulsan una campaña coordinada dirigida a consolidar el voto conservador en la región.

El peso de las relaciones familiares se evidencia en la conformación de listas, mientras partidos inscriben a primos, esposos y otros parientes, apoyados en una normativa flexible que excluye restricciones a excepción de hermanos - crédito Prensa Senado

Mientras tanto, en el ámbito liberal de Bogotá, Héctor Olimpo Espinosa y su prima Leonor Espinosa repiten el esquema de colaboración: él aspira al Senado y ella lidera la lista a la Cámara, replicando la fórmula de alianzas familiares conjuntas que los partidos ven como fructífera en el actual ciclo electoral.

La competencia entre familiares también genera tensiones internas. En Caldas se documenta cómo los primos Santiago Osorio (actual representante con apoyo del Pacto Histórico y la Alianza Verde) y Carlos Mario Marín (exalcalde de Manizales) compiten por la influencia sobre las maquinarias políticas locales, según reportó El Tiempo.

Marín decidió postularse por una coalición distinta después de desacuerdos en su grupo político, reflejando cómo los vínculos de sangre pueden traducirse tanto en coordinación como en rivalidad dentro de los clanes políticos regionales.

Ejemplos de nexos familiares se extienden a otras regiones y partidos. En Antioquia, según Pulzo, Juliana Gutiérrez y su primo José Miguel Zuluaga integran la coalición del alcalde de Medellín: Gutiérrez busca un escaño en el Senado y Zuluaga en la Cámara, aprovechando el capital político local.

En Bolívar, la representante Juliana Aray (hija adoptiva de un exsenador con amplia trayectoria) intenta asegurar la permanencia de su familia en el Congreso.

La prominencia de alianzas entre familiares políticos revela cómo los vínculos de sangre moldean la integración del Congreso, planteando desafíos en torno a la diversidad de voces y la consolidación de estructuras de poder tradicionales - crédito Colprensa

Por su parte, en el Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Kuri se postula al Senado por el Nuevo Liberalismo y mantiene lazos familiares con el senador Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical.

La presencia familiar también incluye conexiones más indirectas pero influyentes en el campo legislativo.

Pulzo menciona el caso de Iván Leonidas Name, sobrino de un exsenador implicado en investigaciones judiciales, y de María Clara Ramírez Ferro, actual parlamentaria que busca renovar su curul y es esposa de un congresista experimentado.

Asimismo, José David Name, primo de un expresidente del Congreso, compite por una curul bajo la bandera del partido La U, reforzando el protagonismo de los apellidos de larga data en la política colombiana.

En cuanto al marco regulatorio, la legislación colombiana solo restringe la postulación conjunta de hermanos al mismo cargo, lo que permite a los partidos inscribir a otros parientes sin incurrir en ilegalidades. Esta flexibilidad normativa favorece la proliferación de listas alimentadas por vínculos de parentesco, consolidando a los clanes como actores determinantes en la configuración del Congreso.