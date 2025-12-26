Colombia

Estas son las familias políticas que buscan tomarse el Congreso en el 2026: primos, esposos y otros parientes de senadores y representantes

Antiguos clanes suman estrategias regionales entre allegados y coaliciones para reforzar su peso en la contienda parlamentaria de 2026

Guardar
El protagonismo de los lazos
El protagonismo de los lazos familiares marca la integración de candidaturas para las elecciones legislativas, donde partidos tradicionales buscan capitalizar alianzas de parentesco y la legislación permite la inscripción de parientes no hermanos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Las elecciones legislativas de 2026 en Colombia vuelven a poner en primer plano la influencia de las familias políticas en la integración de las listas al Congreso, un fenómeno que los principales partidos aprovechan para afianzar sus posiciones.

Según Pulzo y El Tiempo, la inscripción de primos, esposos u otros parientes cercanos como candidatos a Senado y Cámara de Representantes constituye una de las estrategias clave para captar respaldo regional y asegurar la continuidad de apellidos tradicionalmente ligados al poder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los casos más representativos destacan los de las familias Barguil en Córdoba y Espinosa en Bogotá, evidencia del peso de los lazos familiares en la actual contienda electoral.

En el Partido Conservador de Córdoba sobresale la dupla de David Barguil, expresidente del directorio nacional y excandidato presidencial, quien encabeza la lista al Senado, y su primo Nicolás Barguil, primero en la nómina a la Cámara en el mismo departamento.

Estos candidatos impulsan una campaña coordinada dirigida a consolidar el voto conservador en la región.

El peso de las relaciones
El peso de las relaciones familiares se evidencia en la conformación de listas, mientras partidos inscriben a primos, esposos y otros parientes, apoyados en una normativa flexible que excluye restricciones a excepción de hermanos - crédito Prensa Senado

Mientras tanto, en el ámbito liberal de Bogotá, Héctor Olimpo Espinosa y su prima Leonor Espinosa repiten el esquema de colaboración: él aspira al Senado y ella lidera la lista a la Cámara, replicando la fórmula de alianzas familiares conjuntas que los partidos ven como fructífera en el actual ciclo electoral.

La competencia entre familiares también genera tensiones internas. En Caldas se documenta cómo los primos Santiago Osorio (actual representante con apoyo del Pacto Histórico y la Alianza Verde) y Carlos Mario Marín (exalcalde de Manizales) compiten por la influencia sobre las maquinarias políticas locales, según reportó El Tiempo.

Marín decidió postularse por una coalición distinta después de desacuerdos en su grupo político, reflejando cómo los vínculos de sangre pueden traducirse tanto en coordinación como en rivalidad dentro de los clanes políticos regionales.

Ejemplos de nexos familiares se extienden a otras regiones y partidos. En Antioquia, según Pulzo, Juliana Gutiérrez y su primo José Miguel Zuluaga integran la coalición del alcalde de Medellín: Gutiérrez busca un escaño en el Senado y Zuluaga en la Cámara, aprovechando el capital político local.

En Bolívar, la representante Juliana Aray (hija adoptiva de un exsenador con amplia trayectoria) intenta asegurar la permanencia de su familia en el Congreso.

La prominencia de alianzas entre
La prominencia de alianzas entre familiares políticos revela cómo los vínculos de sangre moldean la integración del Congreso, planteando desafíos en torno a la diversidad de voces y la consolidación de estructuras de poder tradicionales - crédito Colprensa

Por su parte, en el Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Kuri se postula al Senado por el Nuevo Liberalismo y mantiene lazos familiares con el senador Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical.

La presencia familiar también incluye conexiones más indirectas pero influyentes en el campo legislativo.

Pulzo menciona el caso de Iván Leonidas Name, sobrino de un exsenador implicado en investigaciones judiciales, y de María Clara Ramírez Ferro, actual parlamentaria que busca renovar su curul y es esposa de un congresista experimentado.

Asimismo, José David Name, primo de un expresidente del Congreso, compite por una curul bajo la bandera del partido La U, reforzando el protagonismo de los apellidos de larga data en la política colombiana.

En cuanto al marco regulatorio, la legislación colombiana solo restringe la postulación conjunta de hermanos al mismo cargo, lo que permite a los partidos inscribir a otros parientes sin incurrir en ilegalidades. Esta flexibilidad normativa favorece la proliferación de listas alimentadas por vínculos de parentesco, consolidando a los clanes como actores determinantes en la configuración del Congreso.

Temas Relacionados

Elecciones legislativas Colombia 2026Familias políticasCongreso de ColombiaDavid BarguilHéctor Olimpo EspinosaPartido Conservador de ColombiaClanes políticos regionalesColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Lehder, el excapo del Cartel de Medellín, aseguró que se convirtió en uno de los hombres “más pobres del mundo”, luego de 33 años de cárcel en EE. UU.: “No soy nazi”

El excapo y uno de los hombres de confianza que el mismo Pablo Escobar delató, aseguró que luego de su estancia en una prisión federal reconsideró varias ideas y afirmó: “Respeto mucho a los judíos”

Carlos Lehder, el excapo del

Dólar a pesos colombianos hoy 26 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar a pesos colombianos hoy

Valor de apertura del euro en Colombia este 26 de diciembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

La imagen de Ryan Castro luciendo un reloj de lujo durante las fiestas decembrinas se viralizó en Instagram, enfocando la atención de sus seguidores en el precio del accesorio

Ryan Castro sorprendió con el

Colombiana logró el récord del brownie más grande del mundo que ostentaba Arabia Saudita: “Para Raymundo y todo el mundo”

Luz Mary impuso también el récord de la milhoja más grande de Latinoamérica en julio de 2025 en la otra sede de su repostería, ubicada en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar

Colombiana logró el récord del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro sorprendió con el

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

Estas fueron las peleas más mediáticas que marcaron a los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

En video: Arturo Vidal apareció en el Salsódromo y disfrutó del primer día de la Feria de Cali bajo la lluvia

Así se realiza el ‘Billboard Colombia Hot 100′: el listado que recoge lo más sonado en el país

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre