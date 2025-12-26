Debate a la emergencia económica en el Congreso ya tiene fecha: Ariel Ávila reveló detalles

En la sesión extraordinaria se tocaron otros anuncios, como los ascensos militares - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Prensa Ariel Ávila

La sesión extraordinaria virtual del Congreso de la República de Colombia, convocada para el viernes 26 de diciembre de 2025, tuvo como foco central el anuncio y revisión del decreto de emergencia económica presentado por el presidente Gustavo Petro en su alocución del martes 23 de diciembre de 2025.

El senador Ángel Ávila, en diálogo con la emisora Caracol Radio, expuso esa misma mañana que los principales puntos de debate y las inquietudes que surgen en torno a la medida, e hizo hincapié en la importancia que esta tiene para el panorama político y económico del país.

De acuerdo con lo informado por el congresista de la Alianza Verde, la sesión se realizó en modalidad virtual, una decisión que, según el senador Ávila, obedeció a la necesidad de cumplir con los plazos legales para la discusión de los decretos de emergencia.

“Los decretos de emergencia económica o cualquier orden de emergencia interior siempre requieren debatirse en el Congreso los treinta días posteriores a su emisión”, explicó el senador durante la entrevista.

El objetivo principal de la sesión fue anunciar el debate formal sobre el decreto de emergencia económica, el cual se prevé para la segunda o tercera semana de enero de 2026, y en concreto para el viernes 16 de enero.

El senador recalcó que, aunque la sesión del 26 de diciembre estaba destinada al anuncio, “es inevitable que los senadores discutan el tema, aunque sea de manera preliminar”.

Sobre este punto, Ávila precisó que el Congreso “no puede discutir nada que no se ha anunciado”, por lo que la importancia de la cita residía en dejar sentadas las bases para el debate que se realizará en enero.

Uno de los temas centrales planteados por Ávila frente a la cadena radial fue la discusión sobre la “excepcionalidad” de la medida adoptada por el gobierno de Gustavo Petro.

El senador señaló que el decreto responde a una situación fiscal que, si bien es conocida desde hace aproximadamente dos años, se ha agravado por el incremento en el déficit y la necesidad de nuevos préstamos.

“Cuando uno lee el decreto y la motivación, puede ser que la mayoría esté de acuerdo en que hay una falta de plata que hay que pagar, pero la pregunta es si esa situación realmente es excepcional y merece un decreto de emergencia económica”, afirmó Ávila.

Para el congresista el debate más complejo girará en torno a si las condiciones actuales constituyen una circunstancia sobreviniente que justifica la declaratoria de emergencia, o si se trata de una problemática estructural de la economía nacional.

Este aspecto será fundamental durante la revisión del decreto por parte de la Corte Constitucional, que deberá definir si la medida se ajusta a los parámetros de excepcionalidad exigidos por la ley.

Otro punto relevante en la intervención de Ávila fue la referencia al principio democrático de que “sin representación no hay impuestos”.

El senador explicó que, en el contexto de la emergencia, el Gobierno Petro podría establecer nuevas medidas tributarias sin la aprobación previa del Congreso, lo que para algunos sectores representa una extralimitación del mandato presidencial.

“En la medida que una ley no fue aprobada y ahora puede salir por decreto, para algunos eso sobrepasa el mandato presidencial”, expuso Ávila.

La sesión fue citada para las 10 de la mañana, y, según Ávila, la modalidad virtual permitió una mayor puntualidad en el desarrollo de los anuncios y verificaciones de quórum.

Además del decreto de emergencia económica, el Congreso abordó temas como los ascensos militares y de la Policía Nacional, aunque la atención principal se centró en la situación fiscal del país y las posibles salidas a la crisis.

Durante la entrevista, se le recordó a Ávila que el ministro del Interior, Armando Benedetti, había señalado días atrás que los temas de emergencia solo pueden ser discutidos en sesiones virtuales en casos de urgencia extrema, como pandemias o desastres naturales.

Frente a esta observación, Ávila reiteró que la sesión del 26 de diciembre tenía carácter informativo y de anuncio, mientras que la discusión de fondo se realizará en enero de 2026.

A lo largo de la conversación, el senador también hizo referencia a la situación de orden público en Norte de Santander, mencionando los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, y los desplazamientos forzados que han afectado a más de 250 personas.

Aunque estas problemáticas no formaron parte directa de la agenda de la sesión extraordinaria, Ávila alertó sobre la complejidad del panorama de seguridad en regiones como el Catatumbo y las dificultades que esto representa para el ejercicio político y el acceso a servicios básicos.