Colombia

Colombiana logró el récord del brownie más grande del mundo que ostentaba Arabia Saudita: “Para Raymundo y todo el mundo”

Luz Mary impuso también el récord de la milhoja más grande de Latinoamérica en julio de 2025 en la otra sede de su repostería, ubicada en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar

Esta nueva hazaña se logró
Esta nueva hazaña se logró en el barrio Villa del Río, en Bosa - crédito @manirosweet/IG

Una repostera santandereana radicada en Bogotá volvió a dar de qué hablar luego de romper un nuevo récord mundial con un postre tradicional que le endulzó la tarde a cientos de vecinos y transeúntes por el sector del barrio Villa del Río, ubicado en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital colombiana.

Allí, frente a su negocio (llamado Maniro Sweet) y encima del planchón de un camión se elaboró el brownie acompañado de arequipe que provocó una extensa fila cuyo peso fue de 300 kilogramos en total.

La proeza no fue ajena incluso a los conductores que pasaban por el lugar, porque algunos detuvieron su marca con tal de llevarse una tajada de la “probadita”.

“Y es que el récord lo tenía Arabia Saudita con más de 150 kilogramos”, señaló uno de los jóvenes que registró cómo fue la jornada del fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025, y que días después sigue provocando reacciones por parte de los usuarios en redes sociales.

La responsable de esta hazaña es Luz Mary, que como la describió uno de los mismos jóvenes en el video, es “una santandereana, mujer echada pa’ lante, guerrera por convicción”, y fue la encargada de destronar de ese título al país de Oriente Medio.

“Esto jamás se había registrado. Es que la cara de la gente lo dice todo. Filas hasta la otra esquina para probar este exquisito bizcocho. Un récord que acaparó todas las miradas de clientes y extraños, pues había brownie para Raymundo y todo el mundo”, describió uno de los muchachos en medio de la alegría.

