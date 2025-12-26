Colombia

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

El padre de la presentadora viene atravesando durante los últimos años un delicado cuadro de salud

Carolina Cruz conmueve en Navidad
Carolina Cruz conmueve en Navidad al compartir videollamada familiar con su padre enfermo desde la distancia - crédito @carocruzosorio/Instagram

La presentadora Carolina Cruz fue una de las acaparó la atención entre las celebridades durante la celebración de la Navidad, conmoviendo a seguidores al compartir la emotiva videollamada en la que sus hijos Matías y Salvador, así como su sobrina Gabriela se conectaron con su abuelo, Iván Cruz Alzate, a pesar de la distancia y del delicado estado de salud que este atraviesa.

La conductora de Día a Día recurrió a sus redes sociales para mostrar el fuerte lazo familiar y transmitir esperanza en un momento especialmente sensible para todos ellos, resaltando la manera en que la familia mantiene su unión y afecto incluso cuando las circunstancias físicas los separan.

Los hijos de Carolina Cruz
Los hijos de Carolina Cruz enviaron mensajes de amor a su abuelo, reafirmando el vínculo familiar pese a la lejanía - crédito @carocruzosorio/Instagram

En el fragmento de la videollamada que la vallecaucana compartió en sus historias de Instagram, los niños expresaron su cariño con un mensaje dirigido a su abuelo: “Te amamos, abuelito. Pronto juntos todos. Los nietos Cruz”, reafirmando así la cercanía emocional que se mantiene pese a la lejanía geográfica.

Iván Cruz Alzate permanece bajo
Iván Cruz Alzate permanece bajo el cuidado constante de sus hijos y el acompañamiento permanente de su esposa Pilar en Manizales - crédito @carocruzosorio/Instagram

La propia Carolina Cruz ha sido abierta sobre la situación de salud de su padre, aunque ha manifestado que prefiere tratar el asunto con cuidado. Tiempo atrás, durante una charla en Bravíssimo de CityTV, su padre cuenta en la actualidad con la atención constante de sus hijos y la compañía permanente de su esposa, Pilar, a la que Carolina ha agradecido públicamente por su respaldo en estos momentos difíciles. Añadió que, aunque ha intentado estar lo más cerca posible de su padre, reconoce que él se encuentra rodeado del afecto de la familia de su esposa, al tiempo que la familia Cruz permanece pendiente de él.

En junio pasado, durante la celebración del Día del Padre, compartió un mensaje que reflejaba lo complejo de este periodo: “Papi, te amo con todo mi corazón. Él sabe que lo amo con toda mi alma, que quisiera tenerlo aquí al lado, pero no está conmigo porque está con su esposa y la familia de ella en Manizales”, expresó la presentadora, subrayando el esfuerzo familiar por mantener el contacto y el acompañamiento a distancia.

Cabe recordar que Iván Cruz Alzate y Luz María Osorio, padres de Carolina, tomaron la decisión de divorciarse luego de 20 años juntos y tras haberse casado siendo muy jóvenes, por consenso y con respeto, según informó la presentadora en su cuenta de Instagram. De ahí que su padre decidiera formar una nueva familia junto a Pilar, que se ha convertido en un pilar de contención ante la enfermedad que enfrenta.

Lincoln Palomeque celebró la Navidad junto a su expareja y sus hijos

Otro motivo de sorpresa para los seguidores de Carolina Cruz durante la Navidad fue la publicación de algunas fotografías de la celebración. En una de ellas apareció su expareja y padre de sus hijos, el actor Lincoln Palomeque junto a Matías y Salvador en un contexto familiar y sereno, reflejando la armonía que han logrado mantener con la familia de la presentadora, incluso tras casi cinco años de separación. El gesto fue celebrado por los seguidores de ambos como una muestra de madurez que resalta el pacto de respeto y cordialidad que los une en torno al bienestar de sus hijos.

Lincoln Palomeque celebró la Navidad
Lincoln Palomeque celebró la Navidad junto a sus hijos y la familia de Carolina Cruz en Miami - crédito @carocruzosorio/Instagram

De acuerdo con la publicación realizada por la presentadora, la celebración tuvo lugar en Miami, donde el actor acompañó no solo a sus hijos, también a la familia de su expareja durante la Nochebuena.

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Mientras numerosos usuarios elogiaron el gesto por considerarlo una auténtica muestra de madurez y “crianza compartida”, otros resaltaron la escasez de ejemplos semejantes entre exparejas con notoriedad pública.

